Как сейчас выглядят красавчики из 90-х, по которым сходили с ума все женщины: вы узнаете их из тысячи

В своё время эти красавцы часто мелькали на телеэкранах и разбили не одну сотню девичьих сердец. Прошли годы (да чего там — десятилетия!), и секс-символы 90-х неизбежно изменились — кто в лучшую, а кто и в худшую сторону. Усаживайтесь поудобнее, покажем вам, как сейчас выглядят и живут знаменитые красавчики 90-х.
Эдриан Пол
Сериал «Горец» был популярен во всем мире, но в России любовь зрителей к Дункану Маклауду просто зашкаливала. Эдриан Пол, который и сыграл выходца из шотландского клана Маклаудов, снискал в нашей стране самую настоящую славу. При этом на съемочную площадку сериала он попал едва ли не случайно, после того как самостоятельно занимался восточными единоборствами и решил попробовать себя в роли Дункана Маклауда.
За время работы над сериалом Эдриану Полу удалось попробовать себя не только в роли актера и постановщика боевых сцен, но и режиссера нескольких серий.
Сразу после «Горца» актер снялся в нескольких фильмах, но после сериала никто не хотел воспринимать его иначе как бессмертного. Эдриану Полу до сих пор не удается обмануть свою судьбу и уйти от стереотипа, созданного «Горцем», жизнь его героев так или иначе всегда связана с борьбой и смертью, меч всегда оказывается в его руках. Он снялся в нескольких фильмах о Дункане Маклауде, затем пытался уйти от стереотипного образа, снимаясь в научной фантастике и киберпанке. Отметился Эдриан Пол и в сериале «Зачарованные», сыграв демона Джерека. Кроме того, в России английский актер известен по своим ролям в фильмах Александра Невского («Московская жара» и «Чёрная роза»).
Сейчас
Брэд Питт
Без него эта подборка явно была бы неполной. В конце концов, актера дважды называли «Самым сексуальным мужчиной среди ныне живущих» — и этого титула он удостоился не только благодаря своей внешности, но и игре. В первых фильмах Питт играл в основном эпизодические роли — они выходили на экране в конце 80-х — начале 90-х.
Прорывной картиной для актера стала «Тельма и Луиза», в которой Брэд сыграл обаятельного мерзавца Джея Ди и впервые снялся в постельной сцене. Фильм собрал множество наград, его заметили зрители и критики, а Брэд раскрылся как перспективный актер и обеспечил себя ролями в серьезных картинах. Сочетание внешности, таланта и харизмы позволило бывшему зазывале в сети ресторанов El Pollo Loco (Брэд в костюме гигантского цыпленка приглашал прохожих в заведение) стать одним из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров Голливуда.
У Брэда Питта было множество романов — он встречался с Гвинет Пэлтроу, был женат на Дженнифер Энистон и Анджелине Джоли. К слову, в конце прошлого года Джоли обвинила своего бывшего мужа в домашнем насилии.
Брендан Фрейзер
Слава пришла к
Звездный час Брендана пробил в 1999 году, когда Стивен Соммерс снял его в своем приключенческом фильме «Мумия». Первоначально роль предлагалась Тому Крузу, Брэду Питту и Бену Аффлеку, но, когда режиссер и продюсер увидели комедию «Джордж из джунглей», у них не осталось сомнений, что Брендан Фрейзер как никто иной подходит для роли отважного искателя приключений Рика О’Коннелла. Съемки фильма проходили в Марокко и в пустыне Сахара, где работе команды то и дело мешали песчаные бури, нестерпимая жара и ядовитые змеи.
Почти сразу же после выхода «Мумии» последовало несколько фильмов с Бренданом в главных ролях. А в 2001 году состоялась премьера фильма «Мумия возвращается», получившего неоднозначные отзывы критиков, но собравшего хорошую кассу. Следом в прокат вышли несколько картин, которые не оправдали свой бюджет. В это же время произошел неприятный инцидент: Брендан не угодил влиятельному человеку и его карьера в Голливуде пошла на спад. По словам актера, у него началась депрессия и он принял решение временно уйти из большого кино.
В семейной жизни актера также не все складывалось гладко. Со своей будущей женой — актрисой Эфтон Смит — он познакомился летом 1993 года на барбекю в доме Вайноны Райдер. Они поженились в 1998 году, за девять лет брака у супругов родились трое сыновей: Гриффин, Холден и Лиланд. В одном интервью пара упомянула, что их старшему сыну Гриффину был поставлен диагноз «аутизм». В 2007 году Брендан и Эфтон объявили о расставании. Последнее время сыновья живут с матерью, но актер проводит с ними свободное время.
С конца нулевых Брендана можно было увидеть только в малопопулярных сериалах и низкобюджетных фильмах, причем не всегда в главных ролях. И вот когда об актере уже почти позабыли, в одном из сериалов Брендана заметил режиссер Дэнни Бойл и позвал принять участие в своем проекте «Траст». Потом и Стивен Содерберг пригласил актера сниматься в криминальном триллере «Без резких движений». А в прошлом году на экраны вышел фильм Даррена Аронофски «Кит», где по сюжету герой Брендана, который весит 272 килограмма, пытается наладить отношения с
Сегодня поклонники и зрители, которые помнят фильмы Брендана Фрейзера с юности, всячески поддерживают актера в социальных сетях и желают ему скорейшего возрождения карьеры.
Том Круз
Том решил стать актером благодаря матери, которая хотела помочь ему побороть дислексию. Том постоянно участвовал в школьных мюзиклах и уже в 19 лет получил свою первую небольшую роль, которая стала отправной точкой в его карьере. В 1990 году актер получил звание самого сексуального мужчины по версии журнала People. Том Круз снимался в оскароносных кинофильмах, а также стал непосредственным лауреатом премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драме «Рожденный четвертого июля». Правда, в 2021 году Том вернул Голливудской ассоциации иностранной прессы все три своих «Глобуса», выразив несогласие с политикой организаторов премии.
Том Круз был женат трижды. В первый раз он женился в 25 лет на актрисе Мими Роджерс, но брак распался спустя три года. Второй не заставил себя долго ждать — в 1990 году Том женился на Николь Кидман. Пара прожила вместе 11 лет и обзавелась двумя приемными детьми, но после того, как на съемках фильма «Ванильное небо» у Тома Круза завязался роман с коллегой Пенелопой Крус, распалась. Впрочем, и отношения с Пенелопой Крус оказались недолгими. В 2006 году Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс, у пары родилась дочь Сури. Но спустя шесть лет Кэти Холмс неожиданно подала на развод, потребовав полной опеки над дочерью. Есть подозрения, что причиной стал невыносимый характер Тома Круза и его приверженность саентологии.
Сейчас Том Круз продолжает заниматься франшизой «Миссия невыполнима» (на подходе уже восьмая часть) и планирует отправиться в космос для съемок. Кроме того, актер увлекается автоспортом, является последователем и активистом Церкви саентологии.
Мэтт Леблан
В отличие от многих знаменитостей, которые знают, что хотят стать актерами, с самого детства, у молодого Мэтта Леблана этой профессии даже в планах не было. Его страстью были мотоциклы, и он обучался столярному делу. Актер бросил колледж во втором семестре и решил поехать в Нью-Йорк, чтобы попытать счастье в качестве модели, но ему сказали, что он слишком низкий, чтобы покорять подиумы и обложки журналов. Однако вскоре ему удалось подписать контракт с агентом. Он даже снялся в рекламе для некоторых известных брендов.
Мэтту удалось поработать в некоторых телесериалах, таких как «ТВ 101». Актер снимался в нескольких эпизодах сериала «Женаты... с детьми». Но ни один из этих проектов не дал ему финансовой стабильности, в которой он нуждался, не говоря уже о славе, к которой Леблан стремился. Пока актер не получил роль в «Друзьях», у него почти не было денег и он долгое время экономил на всем.
Продюсеры шоу не сразу выбрали актера на эту роль: они разрывались между ним и Луисом Мэндилором. Последний в итоге все равно появился в сериале, но в роли «брата-близнеца» Джоуи. Героя Леблана в «Друзьях» всегда будут помнить за его харизму, отсутствие здравого смысла, его огромное и щедрое сердце и «навыки» французского.
«Друзья» закончились 6 мая 2004 года. Годом ранее Мэтт женился на Мелиссе Макнайт, американской актрисе, и в том же году стал отцом. Но, к сожалению, все пошло не так, как хотелось паре: в возрасте восьми месяцев у их дочери начались приступы. После окончания «Друзей» Мэтт продолжил играть своего персонажа в одноименном сериале «Джоуи», который позже закрыли. Актер решил отойти от мира телевидения, чтобы быть со своей дочерью Мариной. У девочки диагностировали фокальную кортикальную дисплазию — заболевание мозга, которое влияет на неврологические функции.
В октябре 2006 года Мэтт развелся с Мелиссой Макнайт. С того года и до 2011-го актер полностью прекратил свою деятельность на телевидении. После развода с женой и ухода с телевидения Леблан со своей дочерью переехал жить на ранчо в Калифорнию, хотя они с Мелиссой и разделяют совместную опеку. Марина преодолела свою болезнь, сегодня она с удовольствием смотрит «Друзей» вместе со своим отцом.
После развода с Макнайт Леблан встречался с Андреа Андерс, актрисой из сериала «Джоуи». В январе 2015 года представители актёров заявили, что пара рассталась. В 2016 году Леблан стал новым ведущим автомобильного шоу Top Gear вместе с радиоведущим популярного утреннего шоу на BBC 2 Radio Крисом Эвансом. В мае 2018 года Леблан объявил, что завершает сотрудничество с Top Gear после съёмок сезона 2018 года. В 2016–2020 годах играл главную роль в ситкоме CBS «Всё схвачено», а в 2021 году появился в эпизоде «Друзья: Воссоединение».
Джонни Депп
Один из первых фильмов, в котором снялся Джонни Депп — телебиография великого битника Джека Керуака, а полноценный дебют состоялся в фильме ужасов «Кошмар на улице Вязов». Картина понравилась зрителям, и Джонни ушел с головой в кинокарьеру. Тогда молодого актера прославила работа в сериалах для молодежи, но в 1990 году после выхода фильма «Эдвард руки-ножницы» началось плодотворное сотрудничество Деппа с режиссером Тимом Бёртоном. Главная роль принесла Деппу признание и номинацию на «Золотой глобус», кроме того, на съемочной площадке фильма актер встретился с Вайноной Райдер.
В начале 90-х Депп сыграл вместе с Леонардо Ди Каприо в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа», а в 1997 году новая волна зрительской любви накрыла актера благодаря фильмам «Донни Браско» и «Храбрец» (за последний он получил «Золотую пальмовую ветвь»). Кроме того, в это же время Джонни попал в сотню самых сексуальных артистов кино по версии журнала Empire, а затем — в топ-50 красивейших людей мира по версии журнала People. Также Деппу продолжали приносить славу роли в фильмах Тима Бёртона — «Сонная лощина» и «Чарли и шоколадная фабрика». Но по-настоящему знаменитым актер стал после роли пирата Джека Воробья во франшизе «Пираты Карибского моря», идея которой была навеяна одноименным аттракционом в Диснейленде.
Новостей о личной жизни Джонни тоже хватает. В 20 лет он женился на гримерше Лори Энн Эллисон, которую раздражала суматошная и безденежная жизнь с артистом. Супруги развелись спустя два года. С ростом популярности список романов голливудской звезды пополнялся новыми именами — Кейт Мосс, Шерилин Фенн, Вайнона Райдер... Но в 1998 году Депп встретил модель, актрису и певицу Ванессу Паради, в которую влюбился настолько, что моментально женился. Пара переехала во Францию, где и родилось двое детей — Лили-Роуз Мелоди и Джон Кристофер. Казалось, что в этой семье всё хорошо, но в 2012 году Депп и Паради объявили о разводе. Причиной расставания назвали партнершу Джонни по картине «Ромовый дневник» Эмбер Хёрд, с которой актер сблизился в 2011 году. Влюбленные поженились в феврале 2015 года, но брак продержался чуть более года.
Развод Деппа и Хёрд стал очень скандальным и серьезно повлиял на карьеру актера. Из-за обвинений Хёрд в том, что Джонни психически нездоров, ревновал ее и избивал, многие голливудские компании прекратили с ним сотрудничество. Депп выдвинул встречные обвинения в том, что главным агрессором была именно Эмбер. В итоге суд присяжных встал на сторону Деппа, присудив ему компенсацию в размере 15 миллионов долларов, частично была признана и правота Эмбер — ей присудили два миллиона долларов компенсации. После скандального судебного процесса Депп снялся в проекте режиссера Майвенн Ле Беско «Жанна Дюбарри», в котором сыграл Людовика XV.
Киану Ривз
Первая большая работа Киану в кино — роль вратаря в кинофильме «Молодая кровь» (до начала актерской карьеры Ривз вполне мог стать профессиональным хоккеистом). В самом начале своей карьеры молодой актер значился в титрах как «Норманн Ривз» или «Чак Слиден». Менеджер артиста считал, что его имя слишком экзотическое, поэтому придумал для него псевдоним.
Начиная с 1990 года, актеру стало поступать всё больше предложений на роли в высокобюджетных фильмах. Но при этом Киану тщательно выбирал для себя роли в кино — если ему не нравился предложенный персонаж, он отказывался от съемок. В 1994 году Ривз снялся в фильме «Скорость», но отказался участвовать в продолжении, даже несмотря на то, что ему пообещали за эту роль 11 миллионов долларов. В этот период он начал работу над фильмом «Адвокат дьявола» совместно с Аль Пачино.
Особенно популярным Киану Ривз стал в 1999 году после появления в культовой киноленте «Матрица». Роль хакера Нео принесла актеру несметное богатство и большую известность. После «Матрицы» Киану снимался и в других фильмах, но они не принесли ему такого успеха.
Личная жизнь Киану оказалась не такой гладкой, как его творческая биография. В 24 года он познакомился с актрисой Дженнифер Сайм, в которую влюбился с первого взгляда. В 1999 году у них должна была появиться на свет дочь, но ребенок умер за неделю до родов — причиной стал оторванный от пуповины тромб. А через два года произошло еще одно несчастье — Дженнифер погибла в автоаварии, когда ехала на вечеринку и не справилась с управлением. После этого Киану долгое время не мог ни о чем думать, а тем более работать, у него началась серьезная депрессия. Актер жил в недорогом по голливудским меркам доме, не давал интервью и большую часть времени проводил в одиночестве. Но несмотря на все несчастья, Киану не озлобился на весь мир. Все, кто знаком с актером, описывают его как самого скромного и доброго человека, которого они встречали.
По прошествии нескольких лет у него были романы с Холли Мейерс-Шайер, Паркер Поузи и Тринити Вудолл, но все они не имели серьезного продолжения. Киану замечали в компании с актрисой Шарлиз Терон, «женили» на российской модели Анне Скидановой и актрисе Ане де Армас, но официально он по-прежнему оставался один. Так продолжалось до 4 ноября 2019 года, пока его не заметили на благотворительном вечере с художницей Александрой Грант. Оказалось, что они знакомы еще с 2001 года (тогда Александра иллюстрировала книгу актера), и со временем дружеские отношения переросли в романтические. Позднее выяснилось, что Киану сделал возлюбленной предложение, но сама свадьба была отложена из-за пандемии.
Джейсон Пристли
Джейсон родился в Канаде в творческой семье. Ещё в дошкольном возрасте он снимался в рекламных роликах. В юности артист решил пробиться в высший эшелон, но проекты, которые он выбирал, неизменно проваливались. Именно поэтому актер бегал по кастингам и пытался расположить к себе продюсеров.
В то время Аарон Спеллинг уже несколько месяцев проводил отбор для своего нового сериала о подростках. На кастинге Джейсон покорил продюсеров своей искренностью и прямолинейностью. Так начался стремительный подъем Пристли на заоблачную вершину. Премьера «Беверли-Хиллз, 90210» состоялась в октябре 1990 года. Постепенно рейтинги сериала шли в гору, и уже в 1991 году проект стал баснословно популярным.
Сам Пристли неоднократно признавался, что такой ажиотаж стал для него неожиданностью. Актеру было трудно справиться с давлением, но он все равно благодарен судьбе за выпавшую возможность показать себя. Однако большая популярность порождала и серьезные проблемы. Зрители ассоциировали Пристли исключительно с Брендоном, и чем популярнее становился сериал, тем очевиднее была эта закономерность.
Один из самых тяжелых периодов в жизни артиста пришелся на конец 90-х. В то сложное время Пристли еще и расстался с давней возлюбленной Кристин Эллис, которая также играла в сериале. На фоне творческого застоя и неудач в личной жизни кумир подростков пристрастился к алкоголю. Свою пагубную привычку Джейсон тщательно скрывал, но правда всплыла наружу в 1998-м, когда артист попал в серьезную автомобильную аварию. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Джейсон не справился с управлением и слетел в кювет.
Выкарабкаться из ямы Джейсону могла помочь любовь: в 1999 году он женился на гримерше сериала Эшли Петерсон, решив полностью изменить свою жизнь. Вот только пагубные привычки никуда не исчезли, поэтому периодически артист уходил в алкогольные и наркотические трипы. Все это обернулось логичным исходом — спустя пару лет после свадьбы Петерсон подала на развод. К тому времени Пристли остался и без главной работы в своей жизни. Решив, что от «Беверли-Хиллз, 90210» он взял максимум, актер ушел из сериала после девятого сезона.
В начале 2000-х Джейсон очень много снимался в кино и на телевидении, но достигнуть больших успехов никак не получалось. Тогда-то актер еще больше увлекся своей давней страстью — автогонками. В 2002 году, во время очередных гонок, кумир зрителей попал в страшную автомобильную аварию: на скорости 180 миль в час он влетел в стену. В больницу при университете Кентукки Джейсона доставили в критическом состоянии. Тогда только своевременная помощь медиков спасла артиста от неминуемой кончины.
На протяжении многих месяцев восстанавливаться и возвращаться к жизни Пристли помогала его девушка — гримерша Наоми Лоуд. В 2005-м актер решился сделать Наоми предложение, на которое она ответила согласием. К тому моменту Пристли удалось победить алкогольную зависимость. Вскоре на свет появились дочь и сын пары, которые окончательно избавили отца от пагубных привычек. И если снова оказаться на вершине американского телевидения Джейсону не удалось, то на родине в Канаде он вполне успешно реализовал творческие амбиции. Сериалы «Зовите меня Фитцем» и «Честные сыщики» были весьма успешны и транслировались на местном ТВ несколько сезонов.
Леонардо Ди Каприо
Настоящий дебют в кинематографической биографии Ди Каприо состоялся в 1991 году. Леонардо снялся в комедийном фильме ужасов «Зубастики-3». Спустя два года актеру предложили воплотить на экране в картине «Что гложет Гилберта Грейпа» умственно отсталого мальчика Арни, брата главного героя. Самого брата сыграл Джонни Депп. За эту работу Ди Каприо впервые был номинирован на «Оскар».
Ярким в творческой карьере актера стал фильм «Ромео + Джульетта», созданный на основе шекспировской трагедии. Режиссер Баз Лурман решил перенести действие в современность, но постарался сохранить в фильме то, что напоминало бы о шедевре Уильяма Шекспира. Но картиной, которая сделала Леонардо всемирно известным, стал «Титаник» Джеймса Кэмерона. При этом сам актер отказывался от предложений сняться в этой ленте, но Кэмерону удалось его уговорить. Фильм получил высокие оценки критиков, выиграл 11 статуэток «Оскар», но сам Лео даже не стал номинантом. Этот факт обидел актера — он проигнорировал церемонию вручения наград. Тем не менее журнал People включил Ди Каприо в список 50 красивейших людей планеты.
В дальнейшем фильмография американца пополнилась такими яркими проектами, как детективная трагикомедия «Поймай меня, если сможешь», триллер «Остров проклятых», черная комедия «Волк с Уолл-стрит» от Мартина Скорсезе, комедийный вестерн «Джанго освобожденный» Квентина Тарантино и, конечно же, драма «Великий Гэтсби» База Лурмана. А в 2016 году Ди Каприо наконец получил долгожданный «Оскар» за фильм «Выживший». В 2019 году Леонардо появился на большом экране после четырехлетнего перерыва. Проектом, в котором снялся актер, стала драма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», посвященная «фабрике грез» конца 60-х годов.
Личная жизнь Ди Каприо — предмет постоянного и пристального внимания медиа. Лео до сих пор не женат и считается завидным голливудским холостяком. В ранней молодости артист встречался с датчанкой — моделью Хеленой Кристенсен. Многие предполагали, что красавица станет женой актера. Героиней второго романа знаменитости была еще одна модель — бразильянка Жизель Бюндхен. Свою любовь к девушкам модельной внешности мужчина подтвердил последующими романами. В разное время он встречался с манекенщицами Бар Рафаэли, Блейк Лайвли, Эрин Хизертон, Тони Гаррн, Ниной Агдал. А в конце лета 2022 года СМИ написали о расставании Леонардо и его нынешней девушки Камилы Морроне, однако официального подтверждения информации не было.
Патрик Пьюдеба
Патрик Пьюдеба, сыгравший главную мужскую роль в популярном молодежном сериале «Элен и ребята», попал в проект, можно сказать, с первого дубля. Актер пришел на съемочную площадку в качестве технического работника. Но продюсеры разглядели в высоком
Сейчас, глядя на брутала с щетиной, трудно поверить, что когда-то он исполнил роль того самого романтичного и даже изнеженного Николя. Актер признается, что за годы работы сросся со своим персонажем. И Николя со временем стал похож на Патрика. Сериал «Элен и ребята» выходил два года — с
Актер сам признался, что три года жил с коллегой. Но после они разошлись, сохранив дружеские отношения на всю жизнь. Сейчас Патрик Пьюдеба называет Элен свой сестрой и лучшей подругой, а на его страницах в соцсетях часто мелькают фото актрисы.
Патрик Пьюдеба не любит вспоминать о любовных романах молодости. Известно, что много лет назад он три года был женат на актрисе Дельфине Шанеак. Но в редких разговорах о ней артист называет экс-супругу сумасшедшей. Это был его единственный брак. Теперь Патрик состоит в отношениях с белокурой красавицей Каролин. Девушка долгое время работала на телевидении, но после перепрофилировалась и теперь занимается социальной работой, помогает людям с ограниченными возможностями здоровья.
Новая избранница, которая моложе Патрика в два раза, не ревнует его к Элен Ролле. Несколько лет назад Пьюдеба сопровождал Элен во время поездки в Москву. Тогда актрису и певицу приглашали выступить на ретро-дискотеке, и экс-коллега и возлюбленный составил ей компанию.
На счету Патрика Пьюдеба всего 15 фильмов. И большая часть его жизни связана с сериалом «Элен и ребята» и его продолжением. Много лет он играл Николя «В грезах любви», «Каникулах любви», «Тайнах любви» (последний снимается и выходит до сих пор). Также актер появился в таких проектах, как «Кемпинг «Рай»», «Корпорация героев» и других.
Патрик дружит с коллегами по сериалу. Кроме Элен, близкие отношения связывают его с Себастьеном Роком (Кри-Кри). С другими участниками съемок в сериале «Элен и ребята» Пьюдеба иногда ездит в отпуск.