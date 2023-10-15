Как сейчас выглядят красавчики из 90-х, по которым сходили с ума все женщины: вы узнаете их из тысячи

За время работы над сериалом Эдриану Полу удалось попробовать себя не только в роли актера и постановщика боевых сцен, но и режиссера нескольких серий.

Сразу после «Горца» актер снялся в нескольких фильмах, но после сериала никто не хотел воспринимать его иначе как бессмертного. Эдриану Полу до сих пор не удается обмануть свою судьбу и уйти от стереотипа, созданного «Горцем», жизнь его героев так или иначе всегда связана с борьбой и смертью, меч всегда оказывается в его руках. Он снялся в нескольких фильмах о Дункане Маклауде, затем пытался уйти от стереотипного образа, снимаясь в научной фантастике и киберпанке. Отметился Эдриан Пол и в сериале «Зачарованные», сыграв демона Джерека. Кроме того, в России английский актер известен по своим ролям в фильмах Александра Невского («Московская жара» и «Чёрная роза»).

