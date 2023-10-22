Элен, где ребята? Что стало с актерами любимого подросткового сериала 90-х

В 90-е годы французский подростковый сериал «Элен и ребята» был очень популярным. Все с интересом следили за компанией друзей, которые встречались в кафе «У Альфредо» и мечтали создать свою музыкальную группу. И конечно, влюблялись друг в друга. Как сейчас выглядят Элен, Николя и их друзья? Давайте поскорее узнаем!
Элен Ролле
Актриса была звездой проекта, именно вокруг нее вращались все события картины. Она начала сниматься в сериале, когда ей было 25 лет, однако сумела успешно исполнить роль юной студентки, находящейся в поисках себя. Известность актрисе принесли съемки в «Элен и ребятах», после чего она принимала участие в продолжениях сериала — «Грезы любви», «Каникулы любви» и «Тайны любви».
Экранная история Элен настолько затянулась, что за всеми этими перипетиями и переездами из сериала в сериал актриса вместе с Патриком Пьюдеба (играл ее возлюбленного — Николя) успела пережить тайный роман, расстаться, остаться друзьями и спокойно продолжить совместную работу. Для телезрителей же их сериальные герои — Элен и Николя — всё это время остаются теперь уже супружеской парой с детьми.
Актриса так и не вышла замуж, а в 2013 году усыновила двух детей (брата и сестру) из Эфиопии. Помимо актерской деятельности, Элен занимается музыкой.
Патрик Пьюдеба
Патрик Пьюдеба, который сыграл возлюбленного Элен — Николя Вернье, — в фильмах снимается редко. Но в телешоу Патрик частый гость. Например, одна из последних работ — сериал российского производства «Проклятие спящих», где он сыграл коллекционера. Пьюдеба снимается в рекламе, ведет программу на французском телевидении. Однако большая часть его деятельности всё еще связана с сериалом «Элен и ребята» и продолжением, которое получило шоу.
Известно, что на съемочной площадке было несколько романов, но о том, что Элен Ролле и Патрик Пьюдеба состояли в романтической связи, стало известно всего несколько лет назад. Актер сам признался, что три года жил с коллегой. Но после они разошлись, сохранив дружеские отношения на всю жизнь. Сейчас Патрик Пьюдеба называет Элен свой сестрой и лучшей подругой, а на его страницах в соцсетях часто мелькают фото актрисы.
Патрик Пьюдеба не любит вспоминать о любовных романах молодости. Известно, что много лет назад он три года был женат на актрисе Дельфине Шанеак. Но в редких разговорах о ней артист называет экс-супругу сумасшедшей. Это был его единственный брак.
Теперь Патрик состоит в отношениях с белокурой красавицей Каролин. Девушка долгое время работала на телевидении, но после перепрофилировалась и теперь занимается социальной работой, помогает людям с ограниченными возможностями здоровья.
Новая избранница, которая моложе Патрика в два раза, не ревнует его к Элен Ролле. Несколько лет назад Пьюдеба сопровождал Элен во время поездки в Москву. Тогда актрису и певицу приглашали выступить на ретродискотеке, и экс-коллега и возлюбленный составил ей компанию.
Кати Андриё
Андриё исполнила роль одной из двух подруг Элен по имени Кэти. Многие поклонники сериала называли Кати самой сексуальной актрисой ленты, однако, даже несмотря на всеобщую любовь зрителей, исполнительница покинула картину задолго до ее окончания.
Кати покинула проект ради модельной карьеры. Однако после окончания съемок в сериале Кати Андриё всё же появилась в лентах «Философия по Филу», «Сен-Тропе», а также в продолжении «Элен и ребят» — «Тайны любви».
Шоу «Элен и ребята» подарило Кати не только популярность, но и будущего мужа. Актриса вышла замуж за коллегу по съемочной площадке Давида Пру. В браке у них родились двое детей — дочь Алис и сын Маттис. Спустя 10 лет совместной жизни партнеры решили расстаться. После развода Андриё вышла замуж за адвоката из Парижа.
Давид Пру
Молодой человек работал моделью, а в 23 года получил предложение пройти кастинг на одну из ключевых ролей в «Элен и ребятах». Создатели сериала практически сразу утвердили харизматичного юношу, несмотря на то, что у него отсутствовал актерский опыт. В молодежной ленте Пру перевоплотился в Этьена — красавчика, играющего на бас-гитаре.
Съемочный процесс был очень утомительным, Давид Пру начал осознавать, что актерская карьера — это не то, с чем бы он хотел связать жизнь. Актер покинул сериал в 1992 году.
После ухода из шоу Пру продолжил заниматься модельным бизнесом, а вскоре увлекся фотографией и рисованием. Выставки его работ проводятся по всей Европе. У Давида три ребенка. Двое старших появились на свет в браке с Кати Андриё.
Филипп Вассёр
Филиппу в «Элен и ребятах», а также в продолжениях сериала досталась роль Жозе да Сильва — отчаянного ловеласа. Вассёр и не думал становиться актером, трудился осветителем на съемочной площадке, но директор по кастингу разглядел в молодом человеке потенциал.
Помимо съемок в лентах о жизни Элен и ее друзей, Филипп Вассёр снимался в сериале «Расследования Элоизы Ром» и нескольких французских картинах. Мужчина увлекается дизайном интерьеров и живописью. Вассёр был женат, но брак закончился разводом. У актера есть взрослый сын Ланселот.
Лора Гибер
Лора Гибер окончила Академию искусств в Ренне и поехала покорять Париж. Она работала декоратором-оформителем съемочных площадок к рекламам и телефильмам, пока ей не предложили роль в сериале «Элен и ребята».
В сериалах «Элен и ребята», «Грезы любви» и «Каникулы любви» Лора исполнила роль Бенедикт (Бене), девушки из Бретани, которая приехала в Париж учиться в университете. В Париже с ней знакомится компания Элен, чтобы найти девушку для Жозе (Филипп Вассёр). С тех пор персонаж Лоры Гибер стал одним из основных в трилогии об Элен и ребятах; ее героиня, долго выносившая измены Жозе, очень полюбилась зрителям за доброту и терпение.
Сейчас актриса живет во Франции с мужем и двумя детьми. Она снимается в рекламе и активно участвует в социальных проектах.
Себастьен Рош
Рош получил одну из самых ярких ролей в шоу — игрока на ударных музыкальных инструментах, немного сумасшедшего парня Кристиана Рокье. До 1993 года Себастьен снимался в «Элен и ребятах», а затем решил посвятить себя музыкальной карьере. В 1992 году он выпустил дебютный альбом Silence. Песня Au Bar de Jess из альбома мгновенно стала популярной и заняла 15-ю строчку в известном чарте Франции.
Обретя еще большую популярность благодаря музыке, в 2000-х Себастьен решил вспомнить былое и принял участие в съемках картин «На пределе возможного», «Принцип дивана» и «Улица достоинств». В 2007 году Рош выпустил второй альбом Puce de luxe и отправился в турне. Эта пластинка не стала такой популярной, как первая, поэтому Себастьен перестал делать ставку на музыку.
В 2009 году он вел утреннюю программу на телевидении, а в 2011-м вернулся к роли Кристиана в продолжении «Элен и ребят» — сериале «Тайны любви». Себастьен счастлив в отношениях со своей женой Флоренс, которая подарила актеру дочь Лив. Есть у Роша и внебрачный сын — Роберто.
Рошель Редфилд
Редфилд начинала карьеру как манекенщица, но ей посчастливилось попасть в ленту «Элен и ребята». На экранах Рошель перевоплотилась в Джоанну Маккормик — взбалмошную подругу-однокурсницу Элен и Кати, состоявшую в отношениях с Кристианом.
Актерская карьера Рошель Редфилд более примечательна, чем у многих ее коллег по съемочной площадке. После сериала «Элен и ребята» у актрисы было немало ролей. Рошель снималась в таких лентах: «Школьный учитель», «Карин и ее собака», «Помутнение разума», «Горец: Ворон». В 2000-х зрители видели Редфилд в фильмах «Хочу каникулы!», «Мадам Ирма», «Новый мир». Рошель принимала участие в продолжениях «Элен и ребят».
Как сказано на официальном сайте Редфилд, сейчас она работает художницей. Актриса замужем. С супругом они растят четверых детей — дочь (Остин) и трех сыновей (Кэмерон, Айзек, Логан).