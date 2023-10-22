Элен, где ребята? Что стало с актерами любимого подросткового сериала 90-х

Известно, что на съемочной площадке было несколько романов, но о том, что Элен Ролле и Патрик Пьюдеба состояли в романтической связи, стало известно всего несколько лет назад. Актер сам признался, что три года жил с коллегой. Но после они разошлись, сохранив дружеские отношения на всю жизнь. Сейчас Патрик Пьюдеба называет Элен свой сестрой и лучшей подругой, а на его страницах в соцсетях часто мелькают фото актрисы.