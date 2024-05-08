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Дороги и транспорт эксклюзив Страховая обвинила новосибирца в автоподставе, а теперь заплатит за ДТП в 12 раз больше, чем хотела

Страховая обвинила новосибирца в автоподставе, а теперь заплатит за ДТП в 12 раз больше, чем хотела

Суд встал на сторону владельца автомобиля

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В машину Владислава въехала соседка, а страховая компания обвинила его в автоподставе

Вступило в законную силу решение суда о споре новосибирца со страховой компанией «Энергогарант» — последнюю обязали заплатить ему 130 тысяч рублей после отказа в добровольном порядке полностью компенсировать ему ремонт автомобиля после ДТП.

— Взыскать с «Энергогаранта» страховое возмещение в размере 17 200 рублей, штраф в размере 8000 рублей, неустойку в размере 16 012 рублей, неустойку в размере 71 208 рублей, компенсацию морального вреда в 2000 рублей и оплату услуг представителя в размере 15 500 рублей, — говорится в решение суда, которое было вынесено в пользу потребителя (есть в распоряжении НГС).

По словам водителя автомобиля Владислава Ребенкова, еще около 23 000 рублей страховая компания выплатила ему в ходе рассмотрения дела в суде. Таким образом всего он получит более 150 тысяч.

Само ДТП произошло в январе 2023 года во дворе дома Ребенкова: мужчину разбудила соседка, сообщив, что протаранила припаркованный автомобиль.

По подсчетам Владислава, ущерб автомобилю Axela Mazda составил около 60 тысяч рублей, но страховая компания согласилась выплатить только 12 тысяч. Когда потребитель с этой суммой не согласился, «Энергогарант» объявила его в автоподставе. Уже в суде владелец автомобиля доказал, что это не так.

Как уточнил НГС юрист Даниил Рубанович, страховая компания не стала оспаривать решение суда, оно вступило в законную силу. Отметим, что Владислав не был истцом, в деле фигурировала хозяйка автомобиля, у которой мужчина арендовал Axela Mazda.

НГС также обратился с запросом в страховую компанию.

Ранее новосибирец со своей женой и 4,5-летним сыном попал в ДТП на перекрестке Кирова и Воскова. От столкновения с другой машиной его иномарка перевернулась. Отойдя от шока, мужчина пришел к выводу, что авария была неслучайной: он столкнулся с автоподставщиками. В материале мы привели самые популярные способы автоподстав и советы юриста для подобных ситуаций.

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