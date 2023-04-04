Новосибирец попросил выплату по ОСАГО — в страховой ее занизили в 5 раз и обвинили его в автоподставе

Машину новосибирца повредила соседка на парковке. Страховая компания решила заплатить в пять раз меньше, чем насчитали независимые оценщики. Когда же мужчина с таким решением не согласился, его начали пугать уголовной ответственностью и обвинили в мошенничестве. Разбираясь в вопросе, владелец автомобиля сделал вывод о том, что такая схема поставлена на поток, чтобы меньше платить по страховым полисам. Так ли это, решил выяснить журналист НГС.
«Советовали не упираться»
Ранним утром 13 января менеджера Владислава Ребенкова разбудила соседка, сообщив, что по неосторожности въехала в его припаркованный у подъезда автомобиль. Выйдя во двор, мужчина увидел вмятины и несколько разбитых элементов передней части Axela Mazda (отметим, что он пользуется автомобилем по доверенности). На место вызвали аварийного комиссара, который составил акт ДТП. Своей вины в произошедшем соседка не отрицала.
Владислав обратился за возмещением ущерба в свою страховую компанию «Энергогарант». После осмотра автомобиля и актов ему перечислили
— В страховой мне сказали, что по результатам их экспертизы большинство повреждений передней части автомобиля получено в другом ДТП. Советовали не упираться и довольствоваться тем, что есть, — говорит Владислав.
Мужчина решил произвести независимую оценку восстановительного ремонта. В ООО «Центр автоэкспертизы» посчитали, что замена правого крыла, бампера, приведение в порядок колеса и покраска поврежденных элементов обойдется в 60,5 тысячи рублей. 3 марта потребитель направил досудебную претензию в страховую компанию, приложив заключение экспертов.
Через несколько дней ему позвонил участковый в рамках доследственной проверки признаков мошенничества в сфере автострахования. Такое заявление на Ребенкова поступило от «Энергогаранта».
Позиции сторон
Редакция располагает заявлением о мошенничестве, которое страховая компания подала в полицию Новосибирска.
— При рассмотрении заявленного события у сотрудников «Энергогаранта» возникли сомнения, что все повреждения автомобиля Mazda Axela относятся к ДТП от 13 января. Есть основания полагать, что Ребенков в сговоре со вторым участником ДТП с целью хищения средств «Энергогаранта» инсценировал обстоятельства ДТП, — говорится в заявлении.
Такую позицию страхования компания аргументирует результатами транспортно-трасологического исследования.
— Участники ДТП были проверены по официальным базам и источникам. Выяснилось, что застрахованный автомобиль мог иметь доаварийные повреждения, — говорится в ответе «Энергогаранта» на запрос НГС.
В пресс-службе страховой компании не дали внятных ответов на уточняющие вопросы НГС о том, что именно они увидели в официальных базах и источниках.
— Транспортно-трасологического исследования, на которое ссылается «Энергогарант», нам не предоставили. Вообще это не экспертиза, а филькина грамота: исследование проводит аффилированная страховой компанией фирма. Как мы полагаем, на самом деле нет объективных оснований для снижения суммы выплат с 60 до 12 тысяч. Думаю, что в суде аргументы страховой компании рассыплются, и ей придется заплатить причитающееся, вдобавок еще 50% за отказ в добровольном порядке исполнить законные требования потребителя, — сообщил НГС представитель Ребенкова Даниил Рубанович.
Юрист также отметил, что сумма ущерба в ДТП, его схема и автомобили совсем не типичны для автоподставщиков.
— Что касается заявления в МВД о мошенничестве — это просто попытка надавить на несогласного, напугать его уголовным делом. Такие заявления страховые компании отправляют пачками, в подавляющем большинстве по ним приходят отказы, — добавил Рубанович.
Последние заявления юриста НГС решил проверить с помощью МВД Новосибирской области и самого «Энергогаранта».
Есть ли система?
В «Энергогаранте» оставили без ответа вопрос НГС о том, сколько заявлений о мошенничестве было подано на клиентов за последние годы. Ситуацию не прояснили и в областном главке полиции.
— Ведение статистической отчетности о количестве поступивших заявлений о мошенничестве в сфере автострахования в органах внутренних дел МВД РФ по Новосибирской области не предусмотрено, — говорится в ответе МВД на запрос НГС.
Однако можно сделать вывод о том, что по таким заявлениям уголовные дела в Новосибирской области возбуждаются нечасто: 44 — в 2021 году, 32 — в 2022-м и 5 — в текущем периоде 2023 года. В таких делах фигурируют суммы, превосходящие
В областном главке полиции уклончиво ответили на вопрос НГС о том, есть ли тенденция злоупотребления правом со стороны страховых компаний (ведь каждое заявление — дополнительная нагрузка на оперативных сотрудников и участковых).
— Любое заявление о преступлении подлежит рассмотрению и принятию процессуального решения, вне зависимости от их количества, — сообщили НГС в МВД Новосибирской области.
Вячеслав Ребенков говорит, что участковый отказал в возбуждении уголовного дела по заявлению «Энергогаранта». Потребитель планирует через суд взыскивать со страховой компании сумму восстановительного ремонта и неустойку.
Ранее новосибирец со своей женой и 4,5-летним сыном попал в ДТП на перекрестке Кирова и Воскова. От столкновения с другой машиной его иномарка перевернулась. Отойдя от шока, мужчина пришел к выводу, что авария была неслучайной: он столкнулся с автоподставщиками. В материале мы привели самые популярные способы автоподстав и советы юриста для подобных ситуаций.