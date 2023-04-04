Новосибирец попросил выплату по ОСАГО — в страховой ее занизили в 5 раз и обвинили его в автоподставе

«Советовали не упираться»

Ранним утром 13 января менеджера Владислава Ребенкова разбудила соседка, сообщив, что по неосторожности въехала в его припаркованный у подъезда автомобиль. Выйдя во двор, мужчина увидел вмятины и несколько разбитых элементов передней части Axela Mazda (отметим, что он пользуется автомобилем по доверенности). На место вызвали аварийного комиссара, который составил акт ДТП. Своей вины в произошедшем соседка не отрицала.

