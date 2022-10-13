«Попали тысяч на 400!» Машина с ребенком перевернулась в ДТП, водитель настаивает: это автоподстава
Разбираемся с юристом, как доказать факт автоподставы, и приводим ее самые распространенные виды
Вячеслав Ш. со своей женой и
«Эти ребята постоянно тут долбятся»
20 сентября около 18:00 Вячеслав Ш. с женой и сыном пересекали хорошо известный мужчине перекресток Кирова и Воскова.
— 10 лет назад я этот район обслуживал в качестве инженера, место мне это знакомо. Я ехал не по главной, пропустил вперед КАМАЗ. Приближаясь к перекрестку, я видел, что у встречных автомобилей не горели сигналы поворота налево. Со скоростью километров 40 двигался и увидел: сбоку в мою машину летит Nissan Fuga. Всё произошло в считаные секунды, — рассказывает Вячеслав.
От удара Toyota Vitz перевернуло на крышу. Супруга и
— В Nissan ехали три парня. Вызвали инспекторов ГИБДД, они мне заявили, что эта компания на этом же перекрестке постоянно на Subaru в другие машины долбится, то есть они — регулярные участники ДТП. Меняется только водитель. Однако гаишники тут же заметили, что доказать я вряд ли что-то смогу, — вспоминает Вячеслав.
Предположив, что столкнулся с автоподставщиками, мужчина заказал выписку с сайта Drom.ru на Nissan Fuga. Из документа следует, что машина ни на кого не зарегистрирована, значит для легализации использования собственники используют договоры купли-продажи, не ставя автомобиль на учет.
— С 2018 по 2020 годы мы видим 7 ДТП, все похожие: удар в переднюю часть с повреждениями капота, крыльев бампера и прочих деталей. Типичная подставная машина с огромными сметами на ремонт и скрутками пробега. Автомобиль кочует по рукам, постоянно перепродается. 14 собственников за последние годы, — так прокомментировал выписку авторедактор НГС Дмитрий Косенко.
Страховка Вячеслава не покроет ущерб, а точнее, будущую смету на ремонт Nissan Fuga, уверен мужчина.
— Судя по их предыдущим сметам на ремонт, опять тысяч 700–800 насчитают. Страховка покроет половину. Тысяч на 400 попали! Хорошо, хоть никто не пострадал сильно: ни жена, ни ребенок, — говорит Вячеслав.
Вячеслав попытался достать записи с камер видеонаблюдения, выходящие на перекресток, но безуспешно. Видеорегистратора у мужчины не было. После разбора ДТП в ГИБДД он пришел к выводу, что вряд ли сможет доказать злой умысел водителя Nissan. Хотя заявление в МВД о признаках совершения мошенничества он подал.
— Указанное обращение зарегистрировано в установленном порядке и находится на рассмотрении в УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. Заявителю в установленные сроки будет направлен ответ, — сообщили НГС в пресс-службе областного главка полиции.
Как доказать автоподставу?
По просьбе НГС юрист Денис Садовский ознакомился с историей Вячеслава и имеющимися в распоряжении редакции документами.
— Самое главное здесь — кто нарушил правила дорожного движения. По факту это герой вашего материала: он не пропустил другую машину. Само по себе понятие автоподстава — не юридический термин. Мы можем лишь предполагать о признаках мошенничества в сфере автострахования. Но потерпевшей, если такой умысел доказан, станет страховая компания.
По мнению юриста, выписка с сайта Drom.ru сама по себе не может свидетельствовать об умысле мошенничества в сфере автострахования вне зависимости от ее содержания. Если в аварии не причинен серьезный вред здоровью или не погибли люди, маловероятно, что кто-то будет проводить следственные эксперименты и допытываться до сути произошедшего. Но пару советов Денис Садовский всё-таки дал.
— По-хорошему нужно иметь видеорегистратор. После ДТП необходимо вызвать наряд ГИБДД, чтобы зафиксировать все необходимые детали: расположение автомобилей, расстояние, состояние дорожного покрытия и прочее. Если сторона не согласна с выводами разбора в ГИБДД, необходимо обращаться в суд и уже там доказывать свою правоту. Именно в судебном процессе можно будет установить вину каждого участка ДТП путем проведения экспертиз, к которым можно приобщить все имеющиеся доказательства, каким может стать и выписка с сайтов Drom.ru и аналогичных. Вероятность возбуждения уголовного дела по заявлению автора рассказа или в подобных ситуациях крайне мала, — добавил Садовский.
Из ответа ГУ МВД региона на запрос НГС следует, что за 2021 год следователи завели 56 уголовных дел по признакам мошенничества в сфере страхования. В текущем году — 29 уголовных дел этой категории, недавно НГС рассказывал об одном из них.
Топ-5 популярных автоподстав
Приводим 5 основных дорожных ситуаций (по ссылке — подробнее), которые мошенники используют, чтобы намеренно столкнуться с потерявшим внимание автолюбителем. О них всегда стоит помнить, руководствоваться правилами и не давать подставщикам ни малейшего шанса.
В мегаполисе водители вынуждены использовать для съезда с кругов все ряды, а не только правый. Вот и рассчитывают, что в соседнем правом ряду человек тоже будет съезжать направо и хотя бы не станет намеренно устраивать таран. Но если нет специальной разметки и указателей движения по полосам, съезд — только из правого положения.
Коварные ситуации при перестроении — там, где правая полоса сужается. В правилах дорожного движения сказано, что по помехе справа мы разъезжаемся. Но там, где стоит знак сужения проезжей части, мы с вами разъезжаемся не по помехе справа. Там, где сужение, тот как раз должен остановиться и пропустить автомобиль, идущий слева. В этих местах поджидают автоподставщики, занимая левую полосу.
Это грубый и рискованный способ: намеренное торможение с целью устроить ДТП могут зафиксировать регистраторы жертвы или других водителей, камеры наблюдения. Но общее правило «виноват тот, кто сзади» еще никто не отменял, поэтому стоит всегда сохранять достаточную дистанцию до впереди идущих автомобилей и бдительно смотреть за ними, особенно в плотном потоке.
При выезде со двора или со второстепенной дороги подставщик может сначала вроде как пропускать вас, а потом резко передумать и врезаться. Положение автомобилей на проезжей части однозначно будет свидетельствовать в пользу мошенника, а доказать его умысел очень сложно — нужны свидетели, записи камер.
При движении под зеленую стрелку водитель обязан уступать другим направлениям, но об этом многие забывают. Особенно неожиданным будет поехать под зеленую стрелку направо (при красном основном сигнале светофора) и встретить автомобиль, совершающий разворот с перпендикулярного направления. Водитель того авто будет прав, ведь он движется на свой зеленый основной свет.
В июле 2022 года суд наказал водителя автомобиля «Ниссан-Глория» Андрея Ковалькова — лишил его прав за то, что он врезался в «Шкоду-Суперб», в результате пострадала пассажирка «Шкоды». Суд решил, что виноват именно Ковальков, который мог, но не снизил скорость и не увернулся от другого автомобиля.