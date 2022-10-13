«Попали тысяч на 400!» Машина с ребенком перевернулась в ДТП, водитель настаивает: это автоподстава

От удара Toyota Vitz перевернуло на крышу. Супруга и 4,5-летний ребенок Вячеслава получили ушибы и порезы, к счастью, обошлось без серьезных травм.



— В Nissan ехали три парня. Вызвали инспекторов ГИБДД, они мне заявили, что эта компания на этом же перекрестке постоянно на Subaru в другие машины долбится, то есть они — регулярные участники ДТП. Меняется только водитель. Однако гаишники тут же заметили, что доказать я вряд ли что-то смогу, — вспоминает Вячеслав.

