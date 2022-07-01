«Автоподставщик» на «Ниссане-Глории» приговорен судом к наказанию за ДТП со «Шкодой» в Академгородке. Узнаем, к какому

Никита Ушкаленко решил довести дело до суда — он требовал, чтобы виновным признали 29-летнего Андрея Ковалькова, причем признали умышленность его действий. В итоге суд решил, что Ковальков нарушил пункт 10.1 ПДД — не учел дорожных условий, а при возникновении опасности, которую он явно видел, не предпринял никаких мер для остановки.



Пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.