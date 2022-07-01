«Автоподставщик» на «Ниссане-Глории» приговорен судом к наказанию за ДТП со «Шкодой» в Академгородке. Узнаем, к какому
8 октября 2021 года в Skoda Superb врезался седан Nissan Gloria
Суд Ленинского района Новосибирска наказал водителя автомобиля «Ниссан-Глория» Андрея Ковалькова — лишил его прав за то, что он врезался в «Шкоду-Суперб», в результате пострадала пассажирка «Шкоды». Суд решил, что виноват именно Ковальков, который мог, но не снизил скорость и не увернулся от другого автомобиля, подробнее — у Дмитрия Косенко.
Сразу скажем, что слово «автоподставщик» мы специально указываем в кавычках — мы можем предполагать подставу, но не можем достоверно об этом пока говорить. Напомним, авария произошла 8 октября 2021 года на пересечении проспектов Коптюга и Лаврентьева в Академгородке. Никита Ушкаленко на Skoda Superb поворачивал с Коптюга на Лаврентьева, и в этот момент в него врезался седан Nissan Gloria, который мчался прямо по Коптюга от Института ядерной физики. По стандартной схеме ДТП виновником должен был стать Ушкаленко.
Однако водитель «Шкоды» не согласился с таким раскладом, тем более что в аварии пострадала его жена, которая получила сотрясение мозга, а это классифицируется как легкий вред здоровью. Он собрал видеозаписи ДТП, которые мы исследовали и сделали вывод о том, что водитель Gloria сначала движется медленно, а потом, при виде жертвы резко ускоряется (виден выброс пыли из-под задних колес). Далее он берет чуть правее, чтобы наверняка попасть в жертву, а стоп-сигналы Gloria не вспыхивают даже в момент удара. Смотрите наш ролик.
Никита Ушкаленко решил довести дело до суда — он требовал, чтобы виновным признали
Пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
— Ушкаленко собрал видеозаписи, на которых видно, что автомобиль «Ниссан» ускоряется перед проездом перекрестка и меняет траекторию движения. Автомобиль под управлением Ушкаленко является для него опасностью, обстоятельств, исключающих возможность обнаружить данную опасность, у Ковалькова не имеется. Им для движения была избрана скорость, которая не обеспечила ему возможности постоянного контроля за движением. Мер к снижению скорости Ковальковым, как усматривается из видеозаписей, не предпринималось, — гласит решение Ленинского районного суда.
Водителя «Ниссана» привлекли по административной статье 12.24.1 КоАП «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего», наказание ему назначили в виде лишения прав на 1 год 4 месяца. Сам Ковальков куда-то пропал и даже на суд не явился. Вот как ранее он описывал свою позицию в протоколе (оригинал текста):
«Автомобиль двигался со встречного направления и поворачивал налева. Врезальтате которого произошло столкновение. Сам я не пострадал. Вину свою не признаю. Автомобиль с места проишествия не уберал, выставил аварийную сигналезацию».
— Ущерб мне возмещает страховая, мне насчитали 400 тысяч рублей. У супруги сотрясение было, она в больнице неделю лежала. Мы настаивали на том, что ДТП именно с уроном здоровью, — говорит Никита Ушкаленко.
Что же касается того, чтобы признать действия Ковалькова именно умышленными, суд не стал этого делать, сославшись на процессуальные моменты.
— Доводы Ушкаленко о том, что Ковальковым ДТП совершено намеренно, не подлежат рассмотрению в рамках настоящего дела. За формы причинения материального ущерба предусмотрена самостоятельная административная и уголовная ответственность, — отмечено в решении суда.
Если действительно признать действия водителя «Ниссана» намеренными, наказание будет уже совсем другим. По статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и по статье 159 «Мошенничество» можно было бы назначить до 6 лет тюрьмы. А по статье 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» до 4 месяцев ареста. Сейчас Ушкаленко думает о том, чтобы подать заявление именно об умышленном вреде здоровью от лица жены.
— Наверное, все-таки надо, чтобы не от меня заявление, поскольку жене же урон здоровью нанесли. За имущество-то бесполезно предъявлять, потому что им плевать будет — типа вам же страховая возместила, идите лесом. А вот урон здоровью — но там надо доказать его умышленность, это отдельный уже вопрос, — отмечает водитель.
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