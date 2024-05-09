Дом в огне: что делать, если на даче загорелась мебель или проводка — инструкция

Летом не стоит разжигать костры, особенно используя горючие жидкости Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С приходом тепла новосибирцы уезжают отдыхать на дачи, жарят шашлыки, разводят костры, порой пытаются сжечь сухую траву или мусор. Все это может привести к пожару на участке. В жаркое засушливое время года лучше не разжигать костры, особенно с применением горючих жидкостей. Нельзя оставлять бутылки, стекла и прочий мусор, запрещено выжигать траву. НГС собрал в одном материале информацию с сайта МЧС, чтобы вы знали, что делать, если в дачном домике воспламенилась проводка, загорелась мебель, масло на плите, печь или на участке горит сухая трава.



Общие правила

В жилых домах пожар чаще всего начинается с появления незначительного пламени, до этого нагреваются или тлеют твердые горючие предметы. Также появляется запах перегревшегося вещества и появление легкого, сначала едва заметного, а затем все более сгущающегося и действующего на глаза дыма.

Когда в помещении, где начался пожар, открыто окно, то находящиеся в соседних комнатах люди иногда узнают о возгорании не по дыму или запаху гари, а по потрескиванию горящего дерева, похожему на потрескивание горящих в печке сухих дров. Иногда слышен свистящий звук, могут быть видны отблески пламени. О горении сажи в трубе иногда узнают по гудящему звуку, похожему на завывание ветра, и по смолистому запаху.

Если вы заметили, что начинается пожар, то необходимо сразу же позвонить по номеру 101 или 112. После этого — обязательно рассказать о случившемся соседям: лучше всего кричать или бить о металлический предмет. Если в доме есть люди, то помогите им спастись, но будьте осторожнее — могут рухнуть перекрытия. Дышать стоит только через мокрую тряпку. Для тушения пожара можно использовать огнетушители, ведра с водой или песок, а чтобы огонь не распространялся на другие постройки, охлаждайте их водой.

Иногда пожар можно увидеть слишком поздно, тогда домашних средств для тушения недостаточно, и стоит задержать распространение огня: закрыть все двери, окна, где началось возгорание, заложить щели плотной тканью, перекрыть газ, отключить электричество.

Загорелась проводка

Электрическая проводка нагревается постепенно и сначала сигнализирует об этом характерным запахом жженой резины, а затем воспламеняется. Одновременно с запахом может погаснуть свет, или электрические лампы начнут гореть тускло. Обычно проводка тлеет, поджигая расположенные рядом предметы.

Если у вас на шнуре какого-либо электроприбора, например, утюга появилось пламя, сразу отключите его от сети. Затем накройте пламя плотной тряпкой и погасите его. Загорелась открытая проводка — отключите электричество в квартире или закидайте провод землей из цветочных горшков. Главное правило — ни в коем случае не заливайте горящие электроприборы, которые находятся под напряжением, водой.

Из-за телефона на зарядке может произойти короткое замыкание, а огонь от розетки переходит на рядом стоящие предметы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











При этом небольшое пламя, например, на обесточенном телевизоре можно залить водой, но необходимо находиться сбоку от техники, чтобы избежать травм от возможного взрыва кинескопа (в случае, если телевизор у вас на даче старый).



Чувствуете запах плавящегося пластика — найдите место повреждения проводки. Потрогайте розетки, не теплые ли они. Обнаружив источник запаха, отключите электричество, отверткой или плоскогубцами с пластмассовыми ручками раздвиньте загоревшиеся провода.

Если не получается самому потушить огонь, то сразу же звоните в 101 или 112.

Горит масло, полотенце, мебель

В том случае, если у вас загорелось кухонное полотенце, сразу же бросьте его в раковину и залейте водой. Если раковина далеко или нет воды, то плотно прижмите горящий конец полотенца разделочной доской, крышкой от кастрюли или другим, не горящим концом того же полотенца. Загорелось содержимое мусорного ведра, небольшой коробки или горят газеты — залейте все водой.

Раскаленное масло запрещено тушить водой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вспыхнуло масло на сковородке — закройте сковороду крышкой и выключите плиту. Нельзя нести сковороду и заливать горящее масло водой — произойдет бурное вскипание, горящее масло может разбрызгаться, вы получите ожоги рук и лица, а пожар может распространиться.



— Горящее масло тушить водой категорически нельзя. У вас на кухне всегда под рукой сода, соль, земля в цветочном горшке, которые можно использовать, — объяснял руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Всегда помните о безопасности: окурки могут привести к пожару, не стоит курить в доме Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











При возгорании мебели стоит быть осторожным, потому что современная мебель, сделанная из синтетических материалов, очень токсична при горении. Не нужно ставить горящую мебель на улицу — свежий воздух лишь усилит пламя. Если огонь небольшой, то его можно накрыть мокрой, плотной тканью или залить водой, а если пожар уже распространился, то сразу же выйдите из помещения и вызовите пожарных.

Загорелась печь

Чаще всего возгорания, связанные с неисправностью печного отопления, происходят не во время топки, а спустя 3–5 часов после ее завершения. Как правило, это связано с трещинами: печные газы просачиваются через кирпичную кладку и в течение продолжительного времени нагревают деревянные конструкции перекрытий.

Также возгорание может быть связано с интенсивной топкой продолжительностью более 2 часов. Чем дольше печь топится — тем выше риск перетопа и пожара. Лучше протопить печь дважды с промежутком между топками не менее 4 часов.

Перед началом сезона обязательно проверьте печь, почините ее. Не используйте печь с трещинами или разрушениями. У топочного отверстия печи к полу должен быть прибит металлический лист размером 50 на 70 см, дымоходы печей в местах прохождения через сгораемые перекрытия должны быть оснащены кирпичной кладкой не менее 38 см. Не оставляйте около печей различные горючие материалы, не сушите дрова. Растапливать печь легковоспламеняющимися жидкостями строго запрещено. Кроме того, нельзя высыпать не затушенную золу вблизи строений.

Если пожар все-таки случился, но возгорание небольшое и нет угроз безопасности — попытайтесь сами потушить его водой, землей или песком. Пламя не удалось потушить сразу же — звоните пожарным, отключите электричество, газ, выйдите из дома и предупредите соседей.

Загорелась трава

Возгорание травы — один из самых страшных видов пожара, потому что огонь распространяется быстро Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сжигать траву, мусор или листву на участке запрещено. При этом практически всегда палы травы происходят по вине человека: она может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно выброшенной спички.

Пока пожар не набрал силу, постарайтесь потушить его водой, землей, песком, ветками лиственных деревьев или плотной одеждой. Наиболее эффективный способ — забрасывание кромки пожара землей. Иногда достаточно просто затоптать пламя. Правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь.

Если огонь подобрался близко к вашему участку, то немедленно позвоните пожарным, закройте все окна, двери, наполните водой ведра, бочки и другие емкости, приготовьте мокрые тряпки — ими можно будет гасить угли или небольшое пламя. Вашей жизни ничего не угрожает — постарайтесь потушить возгорание подручными средствами, при приближении огня обливайте крышу и стены дома водой.

Помните, что всегда стоит соблюдать технику безопасности. В случае угрозы уйдите в безопасное место и позвоните в 101 или 112.

Шашлыки жарить также необходимо осторожно: ранее НГС составил карту и отметил на ней точки, где можно устроить посиделки на выходных. Отдохнуть можно и в черте города — необязательно уезжать куда-то далеко.