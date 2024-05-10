«Это автоматически означает рост цен на всё». Дальнобойщикам России грозят новой реформой под видом заботы о них

Дальнобойщики едут по всем дорогам страны Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Ждем очередное повышение цен на всё. На этот раз — из-за очередной реформы. Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает ужесточить контроль над грузоперевозками. По счастью, это пока лишь проект закона, но велика вероятность, что его примут. Уж больно значимые барыши сулит государству: в пояснительной записке говорится, что удастся получить дополнительно 450 миллиардов рублей в бюджет. Это те деньги, которые сейчас работающие по серым схемам грузоперевозчики недоплачивают.



В чем же суть законопроекта? С 1 марта 2025 года коммерческие автоперевозчики грузов должны будут зарегистрироваться в специальном реестре, а также зарегистрировать свои грузовики.



Для регистрации в реестре коммерческие перевозчики должны будут соответствовать следующим требованиям. Соблюдать все требования по поддержанию транспорта в исправном техническом состоянии, проводить медицинские осмотры водителей и, наконец, не иметь задолженности по налогам и сборам.



Перевозчики, зарегистрированные в реестре «ГосЛог», получат право на осуществление коммерческих грузоперевозок. Перевозчики, не зарегистрированные в реестре, будут лишены этого права.



В реестре также должны быть зарегистрированы грузовики с максимальной массой свыше 3,5 тонны. Самозанятые граждане смогут осуществлять коммерческие перевозки только на транспортных средствах массой от 2,5 до 3,5 тонны.



За нарушение требований новых правил предусмотрены весьма жестокие наказания. Штраф от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 400 тысяч рублей для юридических лиц. Ну и лишение права на осуществление коммерческих грузоперевозок на срок от 6 до 12 месяцев.



Серые схемы охватывают более 60% объема грузоперевозок в России, считают разработчики законопроекта.



MSK1.RU узнал мнение профильных о новом законопроекте. Они разделились. О том, что отрасль нужно выводить из «тени», говорят все. Но вот каковы будут издержки?



Реформа может привести к управленческому хаосу

Юлия Корчагина-Озджан, основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга»:



— Законопроект, безусловно, призван улучшить ситуацию. Однако он может столкнуться с трудностями в реализации, что приведет к дополнительному хаосу.



В частности, необходимо обеспечить совместимость новых систем с уже существующими системами управления транспортом (TMS) в каждой компании. Если для внесения данных в новую систему понадобится привлечение дополнительного персонала, то оптимизации процессов достичь не удастся.



Кроме того, в законопроекте предусматривается закрепление транспортного средства за конкретной компанией. Это означает, что при оформлении техники в аренду перевозчикам будет необходимо вносить авто в базу с привязкой к своему юридическому лицу. Длительное оформление может привести к задержкам в работе.



Хотя без этих системных изменений нельзя обойтись. Все нововведения за 2–4 года должны полностью изменить систему грузоперевозок. Но по сути, она и нуждается в этих изменениях.



Удастся избавиться от дефицита дальнобойщиков

Анна Грахова, руководитель направления по работе со средним корпоративным бизнесом группы компаний «Альфа-Лизинг»:



— Некоторым грузоперевозчикам за счет серых схем удается снизить цены на свои услуги, тем самым обеспечив себе конкурентное преимущество на рынке. При этом законопослушные перевозчики не могут обеспечить себе клиентский трафик и становятся нерентабельными. Для развития рынка необходимо повысить безопасность грузоперевозок и прозрачность отрасли.



Единая транспортная система позволит решить и вопрос дефицита водителей-дальнобойщиков. Особенно если грузоперевозчики откажутся от оформления работников посредством ИП и самозанятости, введут добровольное медстрахование для водителей, а федеральные и региональные власти — организуют для них удобные стоянки, зоны отдыха.



Сейчас вообще непонятно, кто и на чем возит грузы

Раиса Донская, руководитель компании по международной торговле и ВЭД «Команда Сикурс»:



— Однозначно регулирование рынка грузоперевозок нужно. Серые схемы ухода от налогов очень сильно тормозят развитие отрасли. У нас есть фактически два зеркальных рынка. Рынок официальных качественных перевозчиков, которые имеют персонал, нормально зарегистрированные автомобили и недешевые услуги. И есть рынок серых перевозчиков. Если количество таких серых услуг будет сокращаться, то я только за.



Хотелось бы, чтобы у клиентов появилась возможность смотреть, насколько добросовестен тот или иной перевозчик. Чтобы было прозрачное взаимоотношение между собственником автомобилей и перевозчиком. Очень редко бывает, что мы заключаем договор с перевозчиком, и это одновременно владелец самого автомобиля. Нужна прозрачность, чтобы было видно, кто владеет автомобилем и кто его реально использует. Иначе ответственность за сохранность груза размазывается, потому что вообще непонятно, кто и на чем его возит.



Для перевозчиков новый закон не создает никаких преимуществ

Юрист по налоговому праву Николай Визер:



— Порядка 80% автоперевозчиков не стремятся афишировать свою деятельность, что резко снижает их налоговые поступления в бюджет. Для автоперевозчиков новый закон никаких преимуществ не предоставляет, а только дополнительные обязанности. Например, в виде обязательных медицинских или технических осмотров, что увеличивает их затраты.

