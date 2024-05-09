Красная горка в 2024 году: суть праздника, традиции и приметы

На Антипасху принято ходить в церковь Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











На 12 мая в 2024 году выпадает Красная горка, которую также называют Антипасхой. Праздник отмечают в первое воскресенье после Страстной недели. В чем значение даты, что нельзя делать и какие есть приметы — рассказываем в этом материале.



Суть праздника

На Красную горку верующие вспоминают, как Иисус через неделю после своего воскрешения явился одному из своих последователей — Фоме. Тот все это время не видел его, поэтому сомневался в том, что Христос действительно жив. Только увидев его лично, он поверил в то, что произошло чудо. Именно поэтому появилось выражение «Фома неверующий». А еще одно название этого дня — Фомино воскресенье.



В церковном календаре праздник называется Антипасхой. В этом случае не подразумевается противопоставления Пасхе, правильно переводить название, как «вместо Пасхи». Название Красная горка возникло из-за смешения с языческой традицией: до прихода христианства на Руси в этот день молодежь устраивала гуляния.



Традиции

Красная горка — первый день после долгого периода, когда в церкви проводят обряд венчания. Поэтому считается, что этот день подходит для того, чтобы сыграть свадьбу. Также в Антипасху принято ходить в гости и приносить угощения, навещать родственников. В этот день посещают церковные службы в храмах или читают дома молитвы, в том числе апостолу Фоме. Считается, что в этот день нельзя заниматься физическим трудом, проводить уборку, работать в огороде.



Народные приметы

Считается, что если на Антипасху бросить монетку в колодец, то это поможет привлечь удачу. Не стоит проводить время дома в одиночестве — лучше встретиться с близкими. Если сходить в гости к тем, кто недавно поженился, то это поможет быстрее найти свою вторую половинку.



Согласно приметам, если 12 мая температура ночью была выше 0 градусов, то в этом году стоит ждать богатый урожай. Сильный ветер предупреждает о том, что скоро может начаться ливень. Если на рассвете небо безоблачное, то лето обещает быть теплым.



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