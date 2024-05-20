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Еда В пристройке к ГУМу развернули социальную ярмарку — НГС прошелся по торговым рядам

В пристройке к ГУМу развернули социальную ярмарку — НГС прошелся по торговым рядам

Открытие рынка анонсировали ещё в августе прошлого года

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Ярмарка заняла первый этаж пристройки к ГУМу

Областная социальная ярмарка открылась на площади Карла Маркса, в пристройке к ГУМу. Сейчас на ярмарке можно купить товары 30 с лишним предприятий, но все места пока не заполнены.

Ярмарка заняла первый этаж пристройки, которая появилась справой стороны от здания ГУМа в 2022 году. Когда место будущей стройки огородили забором, в самом ГУМе объясняли это необходимостью «ремонта подпорной стенки». Уже к концу апреля 2022 года на этом месте выросло двухэтажное сооружение, второй уровень которого впоследствии занял расширившийся таким образом бар Шашлыкоff.

Оформления торговых мест ярмарки

Больше года нижнее помещение пустовало. Ярмарка заработала на минувших выходных.

Цены в мясном отделе

Торговые места оформлены в сельском стиле. Здесь расположены деревянные «заборчики» и навесы, в большинстве точек установлены одинаковые холодильные витрины, подведена вода и канализация, чтобы продавцы могли помыть руки и инвентарь. Корреспондент насчитал 33 работающие точки, но не все слоты были заняты.

Сыры из Ордынки

На ярмарке можно встретить торговцев разных типов. Это могут быть индивидуальные предприниматели, которые просто привезли разделанное мясо, предприятия-переработчики из районов области и компании специализирующиеся на торговле продуктами питания.

Мясные деликатесы из горда Обь

Сразу несколько мест, например, заняли предприниматели из Ордынского района. А торговая марка «Горкунов» известная новосибирцам пока в большей степени овощами и зеленью с тепличных комплексов в Толмачево, представила цветы и флористику.

На ярмарке можно купить не только еду

О намерениях открыть социальную ярмарку на левом берегу в региональном Минпромторге говорили ещё в конце лета прошлого года. Тогда речь шла об объекте на 40 торговых мест, но точное место, где ярмарка откроется, не называлось.

Площадь Маркса — традиционное место для проведения временных сезонных ярмарок. Они проводятся весной и осенью, торговля занимает весь проезд соединяющий проспект Маркса и улицу Сибиряков-Гвардейцев. Последняя по счёту такая ярмарка проходила 27 апреля.

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