В пристройке к ГУМу развернули социальную ярмарку — НГС прошелся по торговым рядам

Ярмарка заняла первый этаж пристройки к ГУМу Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Областная социальная ярмарка открылась на площади Карла Маркса, в пристройке к ГУМу. Сейчас на ярмарке можно купить товары 30 с лишним предприятий, но все места пока не заполнены.

Ярмарка заняла первый этаж пристройки, которая появилась справой стороны от здания ГУМа в 2022 году. Когда место будущей стройки огородили забором, в самом ГУМе объясняли это необходимостью «ремонта подпорной стенки». Уже к концу апреля 2022 года на этом месте выросло двухэтажное сооружение, второй уровень которого впоследствии занял расширившийся таким образом бар Шашлыкоff.

Оформления торговых мест ярмарки Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Больше года нижнее помещение пустовало. Ярмарка заработала на минувших выходных.

Цены в мясном отделе Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Торговые места оформлены в сельском стиле. Здесь расположены деревянные «заборчики» и навесы, в большинстве точек установлены одинаковые холодильные витрины, подведена вода и канализация, чтобы продавцы могли помыть руки и инвентарь. Корреспондент насчитал 33 работающие точки, но не все слоты были заняты.

Сыры из Ордынки Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











На ярмарке можно встретить торговцев разных типов. Это могут быть индивидуальные предприниматели, которые просто привезли разделанное мясо, предприятия-переработчики из районов области и компании специализирующиеся на торговле продуктами питания.

Мясные деликатесы из горда Обь Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Сразу несколько мест, например, заняли предприниматели из Ордынского района. А торговая марка «Горкунов» известная новосибирцам пока в большей степени овощами и зеленью с тепличных комплексов в Толмачево, представила цветы и флористику.

На ярмарке можно купить не только еду Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











О намерениях открыть социальную ярмарку на левом берегу в региональном Минпромторге говорили ещё в конце лета прошлого года. Тогда речь шла об объекте на 40 торговых мест, но точное место, где ярмарка откроется, не называлось.

Площадь Маркса — традиционное место для проведения временных сезонных ярмарок. Они проводятся весной и осенью, торговля занимает весь проезд соединяющий проспект Маркса и улицу Сибиряков-Гвардейцев. Последняя по счёту такая ярмарка проходила 27 апреля.