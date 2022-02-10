Рядом с ГУМом появился высокий забор — что там собираются менять

В Новосибирске у здания ГУМа на площади Маркса возводят высокий забор с навесом — в администрации здания рассказали, что планируется ремонтировать.



Забор возводится с правой стороны от здания (если стоять лицом к его основному входу). Опоры появились здесь еще в понедельник, во вторник к ним уже заканчивали монтировать обшивку. Наличие навеса у ограждения указывает на то, что здесь планируется применять строительный кран.

Ранее, в середине января, здесь демонтировали целый «переулок» киосков, в которых располагались точки уличной еды и парикмахерская.