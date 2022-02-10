Рядом с ГУМом появился высокий забор — что там собираются менять

В Новосибирске у здания ГУМа на площади Маркса возводят высокий забор с навесом — в администрации здания рассказали, что планируется ремонтировать.
Забор возводится с правой стороны от здания (если стоять лицом к его основному входу). Опоры появились здесь еще в понедельник, во вторник к ним уже заканчивали монтировать обшивку. Наличие навеса у ограждения указывает на то, что здесь планируется применять строительный кран.
Ранее, в середине января, здесь демонтировали целый «переулок» киосков, в которых располагались точки уличной еды и парикмахерская.
В Управлении потребительского рынка мэрии и администрации Ленинского района сообщили, что работы по демонтажу нестационарных объектов выполнялись собственником земельного участка с «целью последующего ремонта подпорной стенки».
В самом ГУМе корреспонденту НГС подтвердили эту информацию, уточнив, что предстоит не просто отремонтировать стену, а полностью заменить ее, потому что из-за просадки конструкций здесь была повреждена ливневая канализация. Ее тоже нужно будет заменить.
Это не первые строительные работы на прилегающей к ГУМу территории. В 2013 году здание увеличилось более чем на 500 кв. метров за счет двухэтажной пристройки, сооруженной со стороны недостроенного торгового комплекса «Подсолнух-2».
ГУМ «Россия» был открыт в 1985 году. В 2007 году торговый центр был продан мэрией на аукционе за 1,2 млрд рублей. Покупателем выступила компания «Силуэт-Н» (которой на тот момент принадлежал другой крупный советский ТЦ — ЦУМ). Впоследствии контроль над ГУМом перешел к новым владельцам, отдельные хозяева появились и у части помещений здания.
Сейчас управлением ТЦ занимается ООО «ГУМ», ему же, судя по балансовой стоимости активов компании (222 млн рублей), принадлежит существенная часть помещений ГУМа. При выручке в 60 млн рублей компания в 2020 году смогла получить чистую прибыль в размере 36,5 млн рублей. Основными учредителями ООО «ГУМ», по данным «Контур.Фокус», является Дмитрий Куклин и Андрей Шварев, чья деятельность связана с управлением объектами недвижимости и автостоянками.
Строительство на площади Маркса сейчас кипит. В следующем году здесь должен заработать аппарт-отель «Турист» с пристроенными помещениями коммерческого характера. А на другой стороне улицы завершается монтаж основных конструкций ТЦ «Грани».