В Новосибирске возле ГУМа снесли киоски — они стояли 20 лет

Сегодня днем, 16 января, на проспекте Маркса в Новосибирске демонтировали киоски. В них размещались точки по продаже уличной еды, а также парикмахерская. Строения находились здесь около
В этом ряду находился павильон «Ростовская шаурма» — как-то раз она попала в рейтинг шаурмы Стаса Соколова, получив 4 балла из 5.
НГС направил запрос в мэрию, планируют ли возводить на этой территории другие строения в дальнейшем.
В начале января в Новосибирске снесли незаконную заправку — через неделю она вернулась на то же место. Посмотрите, как это произошло.
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