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В Новосибирске возле ГУМа снесли киоски — они стояли 20 лет

В них размещались точки с шаурмой и парикмахерская

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Под раздачу попали несколько строений

Под раздачу попали несколько строений

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Сегодня днем, 16 января, на проспекте Маркса в Новосибирске демонтировали киоски. В них размещались точки по продаже уличной еды, а также парикмахерская. Строения находились здесь около 20 лет.

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Демонтированные конструкции вывезли с территории

Демонтированные конструкции вывезли с территории

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В этом ряду находился павильон «Ростовская шаурма» — как-то раз она попала в рейтинг шаурмы Стаса Соколова, получив 4 балла из 5.

НГС направил запрос в мэрию, планируют ли возводить на этой территории другие строения в дальнейшем.

В начале января в Новосибирске снесли незаконную заправку — через неделю она вернулась на то же место. Посмотрите, как это произошло.

Также мы писали, какие дома в Новосибирске построены на месте кладбищ и как они там появились.

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ЦУМшаурмадемонтаж киосков
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