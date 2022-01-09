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В Новосибирске снесли незаконную заправку — через неделю она вернулась на то же место

Теперь снести ее будет сложно — она может в любой момент уехать

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Спустя неделю снесенная незаконная заправка вернулась в новом виде

Спустя неделю снесенная незаконная заправка вернулась в новом виде

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На улице Выборной снова появилась незаконная заправка — ее снесли по решению администрации Октябрьского района меньше месяца назад.

Видео с незаконной АЗС в редакцию прислал читатель НГС Михаил. Теперь на месте самовольно размещенного гаража припаркован грузовой автомобиль, внутри которого видны пластиковые емкости с топливом.

— Дня три уже точно стоит, та же реклама — ее никто и не убирал, — рассказал Михаил.

Журналист НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать появление незаконной заправки на том же месте. При этом, как отмечали чиновники, ее владелец не зарегистрирован как юрлицо и проигнорировал все решения о сносе объекта. Всего на территории района 7 подобных объектов.

В Новосибирске 14 июля около шести часов вечера начался пожар на АГЗС. Во время взрыва и при пожаре, судя по официальным данным, пострадали 33 человека, из них 17 человек были госпитализированы. Задержаны директор и инженер заправки. Дело передали из новосибирского Следственного комитета в Следственный комитет России.

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АЗСавтозаправкамэрия Новосибирска
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