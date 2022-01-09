В Новосибирске снесли незаконную заправку — через неделю она вернулась на то же место

На улице Выборной снова появилась незаконная заправка — ее снесли по решению администрации Октябрьского района меньше месяца назад.
Видео с незаконной АЗС в редакцию прислал читатель НГС Михаил. Теперь на месте самовольно размещенного гаража припаркован грузовой автомобиль, внутри которого видны пластиковые емкости с топливом.
— Дня три уже точно стоит, та же реклама — ее никто и не убирал, — рассказал Михаил.
Журналист НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать появление незаконной заправки на том же месте. При этом, как отмечали чиновники, ее владелец не зарегистрирован как юрлицо и проигнорировал все решения о сносе объекта. Всего на территории района
В Новосибирске 14 июля около шести часов вечера начался пожар на АГЗС. Во время взрыва и при пожаре, судя по официальным данным, пострадали