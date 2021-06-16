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В Новосибирске суд арестовал владельца заправки, на которой случился взрыв

Мужчина проведет в СИЗО два месяца

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В результате пожара пострадали минимум <nobr>33 человека</nobr>, <nobr>10 —</nobr> в тяжелом состоянии

В результате пожара пострадали минимум 33 человека, 10 — в тяжелом состоянии

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Сегодня, 16 июня, в Новосибирске Центральный районный суд арестовал владельца АГЗС «Еврогаз», на которой 14 июня произошел взрыв. Романа Гармидера задержали накануне.

— Рассмотрено ходатайство старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК Российской Федерации по НСО об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Гармидера Р. И., — сообщается на сайте Центрального районного суда.

Мужчина пробудет в СИЗО 2 месяца — до 14 августа 2021 года. Постановление не вступило в законную силу.

СЮЖЕТ

Взрыв на Гусинобродском шоссе

Пожар на АГЗС начался 14 июня около шести часов вечера. Во время пожара прозвучало несколько взрывов. По официальным данным, пострадали 33 человека, 7 из них — в тяжелом состоянии в реанимации. Фотокорреспондент НГС побывал на месте происшествия, посмотрел, что там происходит сейчас, и запечатлел последствия взрывов.

Вчера, 15 июня, был задержан 37-летний инженер газовой АЗС. Он стал вторым подозреваемым в уголовном деле, возбужденном после пожара на газовой станции.

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