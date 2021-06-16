В Новосибирске суд арестовал владельца заправки, на которой случился взрыв

Сегодня, 16 июня, в Новосибирске Центральный районный суд арестовал владельца АГЗС «Еврогаз», на которой 14 июня произошел взрыв. Романа Гармидера задержали накануне.
— Рассмотрено ходатайство старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК Российской Федерации по НСО об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого
Мужчина пробудет в СИЗО 2 месяца — до 14 августа 2021 года. Постановление не вступило в законную силу.
Пожар на АГЗС начался 14 июня около шести часов вечера. Во время пожара прозвучало несколько взрывов. По официальным данным, пострадали 33 человека, 7 из них — в тяжелом состоянии в реанимации. Фотокорреспондент НГС побывал на месте происшествия, посмотрел, что там происходит сейчас, и запечатлел последствия взрывов.
Вчера, 15 июня, был задержан 37-летний инженер газовой АЗС. Он стал вторым подозреваемым в уголовном деле, возбужденном после пожара на газовой станции.