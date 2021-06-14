15 июня вторник
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 1/10
usd 71.68
eur 87.33
Тема дняВзрывы и пожар на Гусинобродском шоссе

Все новости

Все новости

Названа причина взрыва на ГБШ

На месте продолжают работать спасатели

26 388
109Обсудить

Поделиться

Пожар начался в седьмом часу вечера на территории газозаправочной станции

Пожар начался в седьмом часу вечера на территории газозаправочной станции

Поделиться

В МЧС назвали причину происшествия на АЗС в Новосибирске

Причиной сегодняшнего пожара на Гусинобродском шоссе стало незаземление газовоза при сливе топлива, рассказали в МЧС.

— Сегодня произошел хлопок газовоздушной смеси на частной газозаправочной станции. Затем произошел второй хлопок — уже непосредственно газовоза. Причиной этому всему послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость, — рассказал журналистам первый заместитель руководителя МЧС РФ по НСО Евгений Лебедев.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело. Его взял на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ6
  • ГНЕВ8
  • ПЕЧАЛЬ8

Поделиться

Поделиться

ГБШМЧСвзрывыпожар
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (109)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...