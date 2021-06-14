Названа причина взрыва на ГБШ

В МЧС назвали причину происшествия на АЗС в Новосибирске
Причиной сегодняшнего пожара на Гусинобродском шоссе стало незаземление газовоза при сливе топлива, рассказали в МЧС.
— Сегодня произошел хлопок газовоздушной смеси на частной газозаправочной станции. Затем произошел второй хлопок — уже непосредственно газовоза. Причиной этому всему послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость, — рассказал журналистам первый заместитель руководителя МЧС РФ по НСО Евгений Лебедев.
Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело. Его взял на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.