СК возбудил уголовное дело из-за пожара на газозаправочной станции в Новосибирске

По факту пожара на газозаправочной станции на Гусинобродском шоссе новосибирские следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее тяжкий вред здоровью или смерть). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Из-за пожара пострадали минимум 16 человек. Шестеро в тяжелом состоянии. По данным источника НГС, среди пострадавших есть и пожарные, которые приехали тушить огонь.
Посмотрите на происходящее глазами очевидцев — эти кадры пугают.
О главных событиях, связанных с пожаром на ГБШ, мы сообщаем в онлайн-трансляции.