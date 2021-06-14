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Тема дняВзрывы и пожар на Гусинобродском шоссе

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СК возбудил уголовное дело из-за пожара на газозаправочной станции в Новосибирске

Пострадали минимум 16 человек, шестеро в тяжелом состоянии

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Пожар продолжают тушить

Пожар продолжают тушить

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По факту пожара на газозаправочной станции на Гусинобродском шоссе новосибирские следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее тяжкий вред здоровью или смерть). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Из-за пожара пострадали минимум 16 человек. Шестеро в тяжелом состоянии. По данным источника НГС, среди пострадавших есть и пожарные, которые приехали тушить огонь.

Посмотрите на происходящее глазами очевидцев — эти кадры пугают.

О главных событиях, связанных с пожаром на ГБШ, мы сообщаем в онлайн-трансляции.

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ГБШвзрывыпожаруголовное дело
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