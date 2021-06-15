В Новосибирске задержали инженера автозаправки, на которой произошел пожар

37-летний инженер газовой АЗС, на которой вчера произошел взрыв, задержан. Он стал вторым подозреваемым в уголовном деле, возбужденном после пожара на газовой станции.
— В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержаны
Следователи будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Оба мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного
Несколько часов назад стало известно о задержании
По данным «Контур.Фокуса», он является директором компании ООО «СИБГАЗ», которая зарегистрирована на улице Дуси Ковальчук.
На адрес заправки зарегистрирована компания ООО УК «ЭкоГаз», и ее выручка
Обе компании являются микропредприятиями.
Пожар на АГЗС начался 14 июня около шести часов вечера. Во время пожара прозвучало несколько взрывов. По официальным данным, пострадали
Оперативную информацию о происшествии НГС рассказывает в онлайн-трансляции.