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Тема дняЧто сейчас на месте взрывов в Новосибирске (фото)

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В Новосибирске задержали инженера автозаправки, на которой произошел пожар

Это уже второй подозреваемый в уголовном деле

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В результате пожара пострадали минимум <nobr class="_">33 человека</nobr>, <nobr class="_">10 —</nobr> в тяжелом состоянии

В результате пожара пострадали минимум 33 человека, 10 — в тяжелом состоянии

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37-летний инженер газовой АЗС, на которой вчера произошел взрыв, задержан. Он стал вторым подозреваемым в уголовном деле, возбужденном после пожара на газовой станции.

— В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержаны 57-летний директор и 37-летний инженер газовой АЗС, которые не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа, — сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

Следователи будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Оба мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Несколько часов назад стало известно о задержании 57-летнего директора АЗС. Об этом сообщил зампрокурора Новосибирской области Павел Смагоринский. Не уточнялось имя задержанного, а также название юрлица. Однако источник НГС сообщил, что задержанного зовут Роман Гармидер.

По данным «Контур.Фокуса», он является директором компании ООО «СИБГАЗ», которая зарегистрирована на улице Дуси Ковальчук. За 2020 год выручка компании составила более 80 миллионов рублей.

На адрес заправки зарегистрирована компания ООО УК «ЭкоГаз», и ее выручка за 2020 год составила всего 7 миллионов рублей. Ранее Роман Гармидер был также ее учредителем. Но сейчас директором указан Алексей Савлук.

Обе компании являются микропредприятиями.

СЮЖЕТ

Взрыв на Гусинобродском шоссе

Пожар на АГЗС начался 14 июня около шести часов вечера. Во время пожара прозвучало несколько взрывов. По официальным данным, пострадали 33 человека, 7 из них — в тяжелом состоянии в реанимации. Фотокорреспондент НГС побывал на месте происшествия, посмотрел, что там происходит сейчас, и запечатлел последствия взрывов.

Оперативную информацию о происшествии НГС рассказывает в онлайн-трансляции.

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