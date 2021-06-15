В Новосибирске задержали инженера автозаправки, на которой произошел пожар

37-летний инженер газовой АЗС, на которой вчера произошел взрыв, задержан. Он стал вторым подозреваемым в уголовном деле, возбужденном после пожара на газовой станции.

— В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержаны 57-летний директор и 37-летний инженер газовой АЗС, которые не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа, — сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.