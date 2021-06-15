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Тема дняПричина взрывов на ГБШ и рассказы очевидцев

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В Новосибирске задержали директора АГЗС, на которой случился взрыв

Меру пресечения для него будут избирать завтра

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Сейчас мужчину допрашивают

Сейчас мужчину допрашивают

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В Новосибирске задержали владельца АГЗС ООО«Еврогаз», на которой 14 июня произошел взрыв.

— Был задержан директор общества, хозяин АГЗС, на которой произошло происшествие, — сообщил заместитель прокурора Новосибирской области Павел Смагоринский в пресс-центре ТАСС.

Меру пресечения для него будут избирать завтра.

Пожар на АГЗС начался 14 июня около шести часов вечера. Во время пожара прозвучало несколько взрывов. По официальным данным, пострадали 33 человека, 7 из них в тяжелом состоянии в реанимации. Фотокорреспондент НГС побывал на месте происшествия, посмотрел, что там происходит сейчас, и запечатлел последствия взрывов.

Оперативную информацию о происшествии НГС рассказывает в онлайн-трансляции.

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взрывпожар
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