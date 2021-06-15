В Новосибирске задержали директора АГЗС, на которой случился взрыв

В Новосибирске задержали владельца АГЗС ООО«Еврогаз», на которой
— Был задержан директор общества, хозяин АГЗС, на которой произошло происшествие, — сообщил заместитель прокурора Новосибирской области Павел Смагоринский в пресс-центре ТАСС.
Меру пресечения для него будут избирать завтра.
Пожар на АГЗС начался 14 июня около шести часов вечера. Во время пожара прозвучало несколько взрывов. По официальным данным, пострадали 33 человека, 7 из них в тяжелом состоянии в реанимации. Фотокорреспондент НГС побывал на месте происшествия, посмотрел, что там происходит сейчас, и запечатлел последствия взрывов.
Оперативную информацию о происшествии НГС рассказывает в онлайн-трансляции.