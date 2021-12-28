Незаконную автозаправку снесли в Новосибирске — она находилась в гараже

В Новосибирске 28 декабря снесли незаконную заправку на улице Выборной в Октябрьском районе. В мэрию Новосибирска поступали на нее жалобы с лета 2021 года. Тогда администрация района выписала владельцу штраф, но на держателя заправки это не повлияло.
Чиновники составили повторный протокол об административной ответственности за незаконное размещение объекта. Владелец заправки не зарегистрирован ни как ИП, ни как юрлицо.
— Самовольно размещен гараж с полиэтиленовыми боксами, наполненными топливом для реализации. Летом вынесено решение комиссии о его демонтаже в связи с поступающими жалобами граждан. Владелец добровольно не демонтировал его, деятельность свою продолжил. Сейчас ведется принудительное исполнение решения комиссии о демонтаже. Сопутствующее нарушение — у топлива нет сопроводительных документов, убедиться в его качестве потребитель не может. Особую тревогу вызывают способ реализации и кустарное оборудование. Никаких норм и требований безопасности на таких объектах не соблюдают, поэтому мы привлекли пожарно-спасательную службу для оказания содействия на случай, если будет возгорание, — рассказал заместитель главы администрации Яков Чагин.
Сейчас, как сообщили в мэрии Новосибирска, на территории Октябрьского района размещены семь подобных объектов.
В Новосибирске 14 июля около шести часов вечера начался пожар на АГЗС. Во время взрыва и при пожаре, судя по официальным данным, пострадали