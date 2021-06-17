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В Новосибирске суд отправил под домашний арест инженера АГЗС, где случился взрыв

Мера пресечения будет действовать до 14 августа

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В результате пожара пострадали минимум <nobr>33 человека</nobr>, <nobr>10 —</nobr> в тяжелом состоянии

В результате пожара пострадали минимум 33 человека, 10 — в тяжелом состоянии

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Сегодня, 17 июня, в Новосибирске Центральный районный суд избрал меру пресечения 37-летнему инженеру АГЗС, на которой вечером 14 июня случился взрыв. Геннадий Кисель был задержан во вторник, 15 июня. Он стал вторым подозреваемым в уголовном деле, возбужденном после пожара на газовой станции.

— Ходатайство старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК РФ по Новосибирской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Киселя Г. В. оставлено без удовлетворения, — сообщается на сайте Центрального районного суда.

Геннадий Кисель проведет под домашним арестом 1 месяц 29 дней — до 14 августа 2021 года. Постановление не вступило в законную силу.

После взрывов следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Обвиняемый освобожден из-под стражи. Постановление не вступило в законную силу.

Вчера, 16 июня, суд арестовал владельца АГЗС «Еврогаз» Романа Гармидера — он пробудет в СИЗО 2 месяца. Его адвокат намерен обжаловать решение.

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СЮЖЕТ

Взрыв на Гусинобродском шоссе

Пожар на АГЗС начался 14 июня около шести часов вечера. Во время пожара прозвучало несколько взрывов. По официальным данным, пострадали 33 человека, 7 из них — в тяжелом состоянии в реанимации. Фотокорреспондент НГС побывал на месте происшествия, посмотрел, что там происходит сейчас, и запечатлел последствия взрывов.

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