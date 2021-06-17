В Новосибирске суд отправил под домашний арест инженера АГЗС, где случился взрыв

Сегодня, 17 июня, в Новосибирске Центральный районный суд избрал меру пресечения 37-летнему инженеру АГЗС, на которой вечером 14 июня случился взрыв. Геннадий Кисель был задержан во вторник, 15 июня . Он стал вторым подозреваемым в уголовном деле, возбужденном после пожара на газовой станции.



— Ходатайство старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК РФ по Новосибирской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Киселя Г. В. оставлено без удовлетворения, — сообщается на сайте Центрального районного суда.