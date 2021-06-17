В Новосибирске суд отправил под домашний арест инженера АГЗС, где случился взрыв

Сегодня, 17 июня, в Новосибирске Центральный районный суд избрал меру пресечения
— Ходатайство старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК РФ по Новосибирской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого
Геннадий Кисель проведет под домашним арестом
После взрывов следователи возбудили уголовное дело по
Обвиняемый освобожден из-под стражи. Постановление не вступило в законную силу.
Вчера, 16 июня, суд арестовал владельца АГЗС «Еврогаз» Романа Гармидера — он пробудет в СИЗО
Мы узнали у юриста Сергея Егорова, какое наказание может грозить мужчинам, если их вина будет доказана, и почему среди подозреваемых до сих пор нет водителя газовоза. Читайте подробности здесь.
Пожар на АГЗС начался 14 июня около шести часов вечера. Во время пожара прозвучало несколько взрывов. По официальным данным, пострадали 33 человека, 7 из них — в тяжелом состоянии в реанимации. Фотокорреспондент НГС побывал на месте происшествия, посмотрел, что там происходит сейчас, и запечатлел последствия взрывов.