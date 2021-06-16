Почему не задержан водитель газовоза и что грозит владельцу заправки? Юрист — о взрыве на новосибирской АГЗС

Юрист предположил, что может грозить владельцу заправки после взрыва в Новосибирске
В Новосибирске суд арестовал владельца АГЗС «Еврогаз» Романа Гармидера из-за пожара на территории заправки. Также сейчас остается задержанным и
Мы узнали у юриста Сергея Егорова, какое наказание может грозить мужчинам, если их вина будет доказана, и почему среди подозреваемых до сих пор нет водителя газовоза.
Что произошло
14 июня на АГЗС «Еврогаз» на Гусинобродском шоссе произошел пожар, который вызвал несколько взрывов газа. На его тушение ушло более шести часов. Причиной инцидента стало незаземление газовоза при сливе топлива, рассказали в МЧС.
Заземление — это комплекс решений и устройств для защиты от поражения электрическим током и обеспечения работы защитной аппаратуры. Оно необходимо, чтобы статическое электричество, которое газовоз накопил за время движения, уходило в землю.
По официальным данным, в пожаре на АЗС пострадали 33 человека. Сейчас в реанимации находятся
Следователи в день инцидента сразу же возбудили уголовное дело, расследование которого Александр Бастрыкин уже передал в Центральный аппарат. Как сообщил адвокат подозреваемого директора заправки Павел Лузан, в ходе судебного заседания Роман Гармидер не признал свою вину, но его отправили в СИЗО.
Какой максимальный срок грозит мужчинам?
Часть 2 статьи 238 относится к тяжким преступлениям, поэтому и наказание может быть суровым.
— Санкция данной статьи предусматривает наказание до
Газовая заправка — объект повышенной опасности, и действия всех сотрудников должны быть строго регламентированы. Сейчас следователи будут изучать должностные инструкции, выяснять, кто и за что отвечал на этом объекте.
— Человек, который отвечает за безопасность, если что-то не так — должен сообщить об этом директору, который в свою очередь должен принять меры. Если кто-то погибнет, не дай Бог, то может быть и часть четвертая — там наказание уже до
Почему не возбудили уголовное дело за халатность?
МЧС уже назвало причину пожара, поэтому сразу возникает вопрос — почему не возбуждено уголовное дело за халатность?
— Халатность — это преступление, которое относится к должностным лицам. Например, чиновники, должностные лица правоохранительных органов. У них есть определенные властные, административно-хозяйственные полномочия из-за занимаемых ими должностей. Все другие люди — граждане, ИП, юрлица — они не являются должностными лицами, и данный состав к ним не применим, — отметил Сергей Егоров.
Могут ли прекратить уголовное преследование?
Уголовные дела по преступлениям небольшой или средней тяжести могут прекратить, но, по словам юриста, в этой ситуации это невозможно:
— Ряд уголовных дел подлежит прекращению по некоторым основаниям, указанным в Уголовном кодексе. Например, за примирением сторон. В этом случае лицо должно быть не судимо и совершить преступление небольшой или средней тяжести. В этом случае часть 2 — тяжкое преступление, которое прекращать нельзя ни по этому основанию, ни по другому.
Почему в трагедии не обвиняют водителя газовоза?
Водитель газовоза может совсем не оказаться среди обвиняемых, если выяснится, что по должностной инструкции не он должен был заземлить автомобиль.
— У меня есть пример из практики. В Ленинском районе приехали водитель и экспедитор разгружать груз на «Газели» в магазин. Торопились. По должностным документам водитель просто рулит машиной, и всё. Экспедитор должен взять документы, зайти в магазин, найти ответственного, который найдет грузчиков для разгрузки. У каждого есть определенный перечень обязанностей. А в этом случае экспедитор сам стал разгружать машину, и его палетами с кормом насмерть придавило. Виноват остался экспедитор, хотя пытались обвинить и магазин, и даже водителя. Вполне возможно, что и в данной ситуации у водителя четко прописано — от
Может ли суд в данном случае назначить условный срок?
Сейчас говорить о том, отправится ли кто-то в тюрьму, преждевременно. Сейчас мужчины еще не находятся даже в статусах обвиняемых, а на решение суда может в итоге повлиять слишком многое.
— Такой резонанс, такое количество жертв. Вопрос в том, насколько серьезные последствия для людей будут. Ожоги до 40% тела — это очень серьезно, — рассказал юрист. — Суд будет учитывать личность этих мужчин и их поведение в ходе расследования уголовного дела. Я думаю, что, если они возместят причиненный вред людям, это будет однозначно смягчающим обстоятельством. Его можно возмещать по-разному. Одно дело оплатить многомиллионное лечение, другое — дать 100 тысяч рублей и сказать, что всё, что могли, то и дали. Люди также имеют право заявить моральный вред, а таких пострадавших много. Что там за финансовое положение у этих мужчин — неизвестно. Да, это умышленное преступление, но по ситуации оно больше похоже на небрежные и неосторожные действия. Это не какое-то умышленное убийство, к которому человек долго готовился. Суд тоже это учтет и может принять решение и об условной мере наказания. Но говорить об этом сейчас преждевременно.
Пожар на АГЗС начался 14 июня около шести часов вечера. Во время пожара прозвучало несколько взрывов. По официальным данным, пострадало 33 человека (из них 17 до сих пор находятся в больнице, некоторые в тяжелом состоянии). Мы посчитали примерную высоту огненного столба от взрыва и сравнили с другими известными происшествиями. Всю подробную информацию об этом происшествии вы можете узнать здесь.