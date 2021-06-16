Почему не задержан водитель газовоза и что грозит владельцу заправки? Юрист — о взрыве на новосибирской АГЗС

Что произошло

14 июня на АГЗС «Еврогаз» на Гусинобродском шоссе произошел пожар, который вызвал несколько взрывов газа. На его тушение ушло более шести часов. Причиной инцидента стало незаземление газовоза при сливе топлива, рассказали в МЧС.

Заземление — это комплекс решений и устройств для защиты от поражения электрическим током и обеспечения работы защитной аппаратуры. Оно необходимо, чтобы статическое электричество, которое газовоз накопил за время движения, уходило в землю.



По официальным данным, в пожаре на АЗС пострадали 33 человека. Сейчас в реанимации находятся 6 человек . В больнице остаются 16 пострадавших.



Следователи в день инцидента сразу же возбудили уголовное дело, расследование которого Александр Бастрыкин уже передал в Центральный аппарат. Как сообщил адвокат подозреваемого директора заправки Павел Лузан, в ходе судебного заседания Роман Гармидер не признал свою вину, но его отправили в СИЗО.

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