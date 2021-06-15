Высотой с 45-этажку: как выглядит пожар на ГБШ в сравнении с крупнейшими мировыми взрывами топлива

Второй день подряд главная городская тема — пожар на АГЗС. Серия взрывов на Гусинобродском шоссе в Новосибирске прогремела в понедельник, 14 июня, около шести часов вечера. По официальным данным, пострадали 33 человека (из них 17 до сих пор находятся в больнице, некоторые в тяжелом состоянии).

Мы посчитали примерную высоту огненного столба от взрыва и сравнили с другими известными происшествиями. В нашем городе пламя поднялось примерно на 138 метров, а это примерно пять девятиэтажных домов. Площадь пожара составила более 1,5 тысяч квадратных метров.