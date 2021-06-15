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Тема дняЧто сейчас на месте взрывов в Новосибирске (фото)

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Высотой с 45-этажку: как выглядит пожар на ГБШ в сравнении с крупнейшими мировыми взрывами топлива

Взрывной волной выбило минимум 100 окон в ближайших домах, в больнице оказалось 17 человек

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Мы посчитали примерную высоту огненного столба на ГБШ и сравнили с другими известными мировыми происшествиями — оцените масштаб трагедии и возможных последствий

Мы посчитали примерную высоту огненного столба на ГБШ и сравнили с другими известными мировыми происшествиями — оцените масштаб трагедии и возможных последствий

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Высота взрыва на АГЗС в Новосибирске составила почти 140 метров

Второй день подряд главная городская тема — пожар на АГЗС. Серия взрывов на Гусинобродском шоссе в Новосибирске прогремела в понедельник, 14 июня, около шести часов вечера. По официальным данным, пострадали 33 человека (из них 17 до сих пор находятся в больнице, некоторые в тяжелом состоянии).

Мы посчитали примерную высоту огненного столба от взрыва и сравнили с другими известными происшествиями. В нашем городе пламя поднялось примерно на 138 метров, а это примерно пять девятиэтажных домов. Площадь пожара составила более 1,5 тысяч квадратных метров.

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В августе прошлого года в Волгограде взорвалась АЗС. Пострадало 12 человек, один из пожарных скончался в больнице. Нижне-Волжский Ростехнадхор назвал причиной пожара несоблюдение персоналом АГЗС требований промышленной безопасности и инструкции по сливу сжиженных углеводородных газов.

Немного ранее в Бейруте произошел взрыв в порту. Он разрушил здания на расстоянии в 10 километров, а число пострадавших превысило 6 тысяч человек. По данным РИА.Новости, причиной катастрофы стала детонация селитры из-за сварочных работ.

В мае этого года еще один мощный взрыв на АЗС прогремел в столице Таджикистана. Из-за пожара, по данным РИА.Новости, пострадали 28 человек, а погиб один. Предварительная причина ЧП — нарушение правил техники безопасности.

СЮЖЕТ

Взрыв на Гусинобродском шоссе

В Новосибирске фотокорреспондент НГС побывал на месте происшествия, посмотрел, что там происходит сейчас, и запечатлел последствия взрывов. Сегодня стало известно, что уже задержан владелец АГЗС «Еврогаз». После взрыва прокуратура уже проверила 5 АГЗС и нашла нарушения.

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взрывпожар
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