7 человек находятся в реанимации после пожара на заправке в Новосибирске

33 человека обратились за медпомощью после взрывов и пожара на АЗС в Новосибирске. Такие цифры назвал на совещании у губернатора министр здравоохранения региона Константин Хальзов.



— За медицинской помощью обратились 33 пострадавших , из них 17 поступили на госпитализацию в областную клиническую больницу, 7 в реанимации, состояние тяжелое, но стабильное. Максимальный процент ожогов — 40%. 10 человек находятся в отделении ожоговом, процент ожогов от 4% до 23%. Здесь два ребенка, 9 и 12 лет, и 2 сотрудника МЧС. Состояние детей удовлетворительное, — сообщил на совещании у губернатора министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.