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Тема дняПричина взрывов на ГБШ и рассказы очевидцев

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7 человек находятся в реанимации после пожара на заправке в Новосибирске

Максимальный процент ожога тела у пострадавших составил 40%

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Десять человек находятся в ожоговом отделении

Десять человек находятся в ожоговом отделении

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33 человека обратились за медпомощью после взрывов и пожара на АЗС в Новосибирске. Такие цифры назвал на совещании у губернатора министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— За медицинской помощью обратились 33 пострадавших, из них 17 поступили на госпитализацию в областную клиническую больницу, 7 в реанимации, состояние тяжелое, но стабильное. Максимальный процент ожогов — 40%. 10 человек находятся в отделении ожоговом, процент ожогов от 4% до 23%. Здесь два ребенка, 9 и 12 лет, и 2 сотрудника МЧС. Состояние детей удовлетворительное, — сообщил на совещании у губернатора министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Ранее сообщалось о 35 пострадавших, состояние 10 из них оценивалось как тяжелое.

СЮЖЕТ

Взрыв на Гусинобродском шоссе

Пожар на территории газозаправочной станции на Гусинобродском шоссе в Новосибирске начался вчера, 14 июня, в седьмом часу вечера. Перед этим прогремело несколько взрывов. В МЧС произошедшее объяснили разгерметизацией при сливе топлива из газовоза.

Главные события, связанные с пожаром, НГС освещает в онлайн-трансляции.

На месте пожара работал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, что там происходило.

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медицинапожарпроисшествие
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