7 человек находятся в реанимации после пожара на заправке в Новосибирске

33 человека обратились за медпомощью после взрывов и пожара на АЗС в Новосибирске. Такие цифры назвал на совещании у губернатора министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
— За медицинской помощью обратились
Ранее сообщалось о 35 пострадавших, состояние 10 из них оценивалось как тяжелое.
Пожар на территории газозаправочной станции на Гусинобродском шоссе в Новосибирске начался вчера,
Главные события, связанные с пожаром, НГС освещает в онлайн-трансляции.
На месте пожара работал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, что там происходило.