Грибные дожди и жара до +19: чего ждать от погоды в Новосибирске в первую неделю мая

Первая неделя мая будет теплой Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Первая неделя мая в Новосибирске будет теплой, особенно на фоне довольно прохладного конца апреля. Чего еще ждать от погоды в ближайшие дни — в материале НГС.



По данным «Яндекс.Погоды», в понедельник 29 апреля ожидаются небольшие дожди с дневной температурой около +13, ночью — до -6. Вторник и среду (31 апреля и 1 мая) сервис видит солнечными деньками, с температурой от +6 до +9. С четверга по субботу будет пасмурно, дневная температура составит от +10 до +14. Воскресенье 5 мая ожидается дождливым дневной с температурой в районе +9.

«Яндекс» видит ближайшую неделю в Новосибирске преимущественно пасмурной Источник: yandex.ru/pogoda











По данным Gismeteo, в понедельник 29 апреля в Новосибирске днём будет тепло: около 13 градусов выше нуля. Во вторник столбик термометра днём опустится до +7, но все оставшиеся дни недели он медленно, но верно пойдет вверх, дойдя до +11 в воскресенью, 5 мая. К 7 мая дневная температура вырастет до +17. Предстоящую неделю в Новосибирске Gismeteo видит преимущественно ясной с небольшими дождями.



Прогноз «Gismeteo» оказался самым умеренным Источник: https://www.gismeteo.ru/











Схожий прогноз дает Погода.Mail. По данным сервиса в первую неделю мая дневная температура будет расти от +8 1мая до +19 к 7мая.



К 7 мая Gismeteto предсказывает потепление до +19 Источник: pogoda.mail.ru/









