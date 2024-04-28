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Весна Грибные дожди и жара до +19: чего ждать от погоды в Новосибирске в первую неделю мая

Грибные дожди и жара до +19: чего ждать от погоды в Новосибирске в первую неделю мая

Мы изучили прогнозы погоды популярных метеосервисов

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Первая неделя мая будет теплой

Первая неделя мая в Новосибирске будет теплой, особенно на фоне довольно прохладного конца апреля. Чего еще ждать от погоды в ближайшие дни — в материале НГС.

По данным «Яндекс.Погоды», в понедельник 29 апреля ожидаются небольшие дожди с дневной температурой около +13, ночью — до -6. Вторник и среду (31 апреля и 1 мая) сервис видит солнечными деньками, с температурой от +6 до +9. С четверга по субботу будет пасмурно, дневная температура составит от +10 до +14. Воскресенье 5 мая ожидается дождливым дневной с температурой в районе +9.

«Яндекс» видит ближайшую неделю в Новосибирске преимущественно пасмурной

По данным Gismeteo, в понедельник 29 апреля в Новосибирске днём будет тепло: около 13 градусов выше нуля. Во вторник столбик термометра днём опустится до +7, но все оставшиеся дни недели он медленно, но верно пойдет вверх, дойдя до +11 в воскресенью, 5 мая. К 7 мая дневная температура вырастет до +17. Предстоящую неделю в Новосибирске Gismeteo видит преимущественно ясной с небольшими дождями.

Прогноз «Gismeteo» оказался самым умеренным

Схожий прогноз дает Погода.Mail. По данным сервиса в первую неделю мая дневная температура будет расти от +8 1мая до +19 к 7мая.

К 7 мая Gismeteto предсказывает потепление до +19

Ранее НГС изучил прогнозы сервисов и узнал, какой может быть погода в Новосибирске на майских праздниках.

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