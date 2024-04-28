Толпы новосибирцев освятили вербы в Вознесенском соборе — смотрите, как это было

Завтра у православных начинается Великий пост Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В Новосибирске 28 апреля верующие отметили Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Служения в честь праздника начались в 06:30 с исповеди. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на освящении верб в Вознесенском кафедральном соборе.

Православные приходят в церкви и храмы, чтобы освятить веточки вербы Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Накануне в Вознесенском кафедральном соборе службу провел митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.



— После чтения Евангелия владыка Никодим совершил традиционное освящение вербных ветвей, — сообщила новосибирская митрополия РПЦ.

С 29 апреля у православных начинается последняя неделя Великого поста, она захончится Пасхой 5 мая. Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











У Вербного воскресенья есть другое название. Священнослужители называют этот праздник «неделя вайи», в переводе с греческого это «пальмы». В странах, где пальмы не росли, растения заменили на местные. У нас — на вербу.

Каждый год Вербное воскресенье выпадает на разные даты, так как праздник отмечается за неделю до Пасхи и за день до начала Страстной седмицы Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Вход Господень в Иерусалим — это одно из важнейших христианских событий. Православные отмечают его в воскресенье, предшествующее Пасхе. Вербное воскресенье входит в число двунадесятых праздников, то есть наиболее почитаемых в православной церкви.

Первые упоминания об освящении пальмовых ветвей, которыми устилали дорогу Сыну Божьему, встречается еще в III столетии. В России же Вербное воскресенье начали отмечать с Х века Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Алтайскую и уральскую вербу с красными ветками начали продавать на улицах Новосибирска 10 апреля.

Прошлогоднюю вербу принято сажать в поле, чтобы она оберегала посевы. Также сережки вербы на Руси давали бесплодным женщинам и больным, веря, что веточки наделены целебными свойствами Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В этот день многие верующие посещают кладбища и поминают близких родственников. На могилах покойных принято оставлять освященную веточку вербы.

Горожанам сегодня повезло с погодой Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Самые первые вербы распустились в феврале, мы разобрались: как такое возможно, и что это означает.

Верующие приходят на богослужение и молятся, держа в руках вербу и зажженную свечку, встречая таким образом грядущий приход Христа Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Сегодня не принято пить алкоголь и ругаться с близкими. Считается, что этим можно навлечь на себя беду.

Сегодня православные стараются воздерживаться от физических нагрузок Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Многие пришли в собор с целыми охапками ивовых ветвей разных видов.



В Вербное воскресенье правила к постным блюдам немного смягчаются Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Приметы окружают большинство крупных праздников. Особенно много их на Пасху — главный день православного календаря. Поэтому в Светлое Христово Воскресенье нужно не только посетить службу и съесть кулич, но и присмотреться к разного рода мелочам. По ним можно определить, каким будет год, будут ли у человека деньги и кому ждать счастливого брака.

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