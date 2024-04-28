Толпы новосибирцев освятили вербы в Вознесенском соборе — смотрите, как это было

В Новосибирске 28 апреля верующие отметили Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Служения в честь праздника начались в 06:30 с исповеди. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на освящении верб в Вознесенском кафедральном соборе.
Накануне в Вознесенском кафедральном соборе службу провел митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
— После чтения Евангелия владыка Никодим совершил традиционное освящение вербных ветвей, — сообщила новосибирская митрополия РПЦ.
У Вербного воскресенья есть другое название. Священнослужители называют этот праздник «неделя вайи», в переводе с греческого это «пальмы». В странах, где пальмы не росли, растения заменили на местные. У нас — на вербу.
Вход Господень в Иерусалим — это одно из важнейших христианских событий. Православные отмечают его в воскресенье, предшествующее Пасхе. Вербное воскресенье входит в число двунадесятых праздников, то есть наиболее почитаемых в православной церкви.
Алтайскую и уральскую вербу с красными ветками начали продавать на улицах Новосибирска 10 апреля.
В этот день многие верующие посещают кладбища и поминают близких родственников. На могилах покойных принято оставлять освященную веточку вербы.
Самые первые вербы распустились в феврале, мы разобрались: как такое возможно, и что это означает.
Сегодня не принято пить алкоголь и ругаться с близкими. Считается, что этим можно навлечь на себя беду.
Многие пришли в собор с целыми охапками ивовых ветвей разных видов.
Приметы окружают большинство крупных праздников. Особенно много их на Пасху — главный день православного календаря. Поэтому в Светлое Христово Воскресенье нужно не только посетить службу и съесть кулич, но и присмотреться к разного рода мелочам. По ним можно определить, каким будет год, будут ли у человека деньги и кому ждать счастливого брака.