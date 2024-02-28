В Новосибирске в феврале распустилась верба — как такое возможно и что означает

В Новосибирске в феврале распустилась верба, куст с почками заметили на улице Вахтангова. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Согласно народным приметам, если верба зацвела, то стоит ожидать потепление. Ранее директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков рассказал НГС, что верба — одно из самых зимостойких растений. Оно распускается ранней весной при температуре даже в –1 градус. Набухание почек происходит из-за оттепели.
— Такая погода провоцирует растение, но для него это неопасно, — объяснил корреспонденту НГС директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков.
Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра объясняла НГС, что днем 28 февраля температура составит -6…-8 градусов. В четверг, 29 февраля, может потеплеть еще сильнее, ночью ожидается -7...-9 градусов, дневная температура составит -2…-4 градуса, возможен небольшой снег. При этом в марте ожидаются серьезные перепады температуры. Первая декада месяца принесет с собой мороз, а вот в третьей будут уже положительные показатели до +8 градусов.