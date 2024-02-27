Местами до -30 градусов: новосибирские синоптики составили предварительный прогноз на март (будет и +8 градусов)

В Новосибирске в марте ожидаются серьезные перепады температуры. Первая декада месяца еще принесет с собой мороз, а вот в третьей ожидаются уже положительные показатели.
Предварительный метеорологический прогноз, по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», был опубликован в прогнозе возможных ЧС от ГУ МЧС по Новосибирской области.
В первой декаде марта средняя температура воздуха ожидается около и выше нормы на 1–2 градуса, количество осадков около нормы.
— Температура воздуха ночью будет колебаться от
Во второй декаде температура воздуха будет преобладать в темное время суток
В третьей декаде в Новосибирскую область наконец-то придут положительные температуры. В дневные часы ожидается от
Первый день весны в городе будет снежным и теплым.