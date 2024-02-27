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Тема дняСоставлен прогноз на 1 марта в Новосибирске
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Местами до -30 градусов: новосибирские синоптики составили предварительный прогноз на март (будет и +8 градусов)

Осадки ожидаются в пределах нормы

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В первой декаде марта зима в Новосибирске не захочет уступать позиции

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В Новосибирске в марте ожидаются серьезные перепады температуры. Первая декада месяца еще принесет с собой мороз, а вот в третьей ожидаются уже положительные показатели.

Предварительный метеорологический прогноз, по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», был опубликован в прогнозе возможных ЧС от ГУ МЧС по Новосибирской области.

В первой декаде марта средняя температура воздуха ожидается около и выше нормы на 1–2 градуса, количество осадков около нормы.

— Температура воздуха ночью будет колебаться от -5... -10 градусов, местами -12... -17 градусов, до -18... -23 градусов, местами -25... -30 градусов. Днем будут преобладать показатели в -7... -12 градусов, местами -1... -6 градусов, — говорится в прогнозе

Во второй декаде температура воздуха будет преобладать в темное время суток -8... -13 градусов, местами -15... -20 градусов, днем -2... -7 градусов, местами 0... +5 градусов.

В третьей декаде в Новосибирскую область наконец-то придут положительные температуры. В дневные часы ожидается от 0... -5 градусов до +3... +8 градусов, в ночные — от -8... -13 градусов, местами -15... -20 градусов, до -3... -8 градусов, местами до -13 градусов.

Первый день весны в городе будет снежным и теплым.

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