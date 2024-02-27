Весна совсем близко: каким будет 1 марта в Новосибирске — прогнозы сервисов

Через несколько дней в Новосибирске наступит календарная весна, и многие ждут прихода тепла. Мы изучили прогнозы сервисов, что ждет горожан 1 марта после февральских морозов и грозы.

По данным Гидрометцентра, в Новосибирске 1 марта днем будет очень тепло. Воздух прогреется до -2 градусов. Ночью ожидается до -9 градусов.