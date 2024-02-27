Реклама
СЕЙЧАС -23°С
Пробки 6/10
usd 92.63
eur 100.18
Тема дняСоставлен прогноз на 1 марта в Новосибирске
Все новости
Все новости

Весна совсем близко: каким будет 1 марта в Новосибирске — прогнозы сервисов

Вместе с теплом придут и осадки

2 410

Осадки могут осложнить ситуацию в городе

Поделиться

Через несколько дней в Новосибирске наступит календарная весна, и многие ждут прихода тепла. Мы изучили прогнозы сервисов, что ждет горожан 1 марта после февральских морозов и грозы.

По данным Гидрометцентра, в Новосибирске 1 марта днем будет очень тепло. Воздух прогреется до -2 градусов. Ночью ожидается до -9 градусов.

Весна начнется со снегопада

Весна начнется со снегопада

Поделиться

«Яндекс.Погода» обещает другие показатели. В светлое время суток около -4 градусов, в темное — до -5... -7 градусов.

Более сильные осадки ожидаются утром

Более сильные осадки ожидаются утром

Поделиться

Gismeteo предупреждает о достаточно сильном снегопаде и ощутимом ветре силой 8 м/с. Обычно осадки серьезно осложняют ситуацию на дорогах города. В дневные часы -4... -5 градусов, в ночные — -5 градусов.

Снегопад начнется около 10:00

Снегопад начнется около 10:00

Поделиться

Прогноз на следующие три месяца уже составили специальные сервисы. Читайте, какая погода будет в Новосибирске весной.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

ПогодаСнегопадМартТепло
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter