Весна совсем близко: каким будет 1 марта в Новосибирске — прогнозы сервисов

Через несколько дней в Новосибирске наступит календарная весна, и многие ждут прихода тепла. Мы изучили прогнозы сервисов, что ждет горожан 1 марта после февральских морозов и грозы.
По данным Гидрометцентра, в Новосибирске 1 марта днем будет очень тепло. Воздух прогреется до -2 градусов. Ночью ожидается до -9 градусов.
«Яндекс.Погода» обещает другие показатели. В светлое время суток около -4 градусов, в темное — до
Gismeteo предупреждает о достаточно сильном снегопаде и ощутимом ветре силой
Прогноз на следующие три месяца уже составили специальные сервисы. Читайте, какая погода будет в Новосибирске весной.