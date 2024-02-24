16 дней снега подряд: какая погода будет в Новосибирске весной — прогнозы сервисов

Март

По прогнозу «Гисметео», в первый день весны в Новосибирске установится температура в -3…-8 градусов. К 8 марта ожидается похолодание до -13…-21 градусов. По информации сервиса, 16 дней подряд, с 1 по 16 марта? будет идти снег. Причем с 14-го — вместе с дождем. Затем до конца месяца осадки должны периодически прекращаться и возобновляться.

