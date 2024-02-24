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16 дней снега подряд: какая погода будет в Новосибирске весной — прогнозы сервисов

Весенняя погода может быть непредсказуемой

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Стало известно, какой будет погода в марте, апреле и мае

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Постепенно из Новосибирска уходят сильные холода, но все равно возможны снегопады. НГС изучил прогнозы сервисов в интернете и узнал, какая погода будет в городе предстоящей весной: ведь до нее осталось меньше недели.

Март

По прогнозу «Гисметео», в первый день весны в Новосибирске установится температура в -3…-8 градусов. К 8 марта ожидается похолодание до -13…-21 градусов. По информации сервиса, 16 дней подряд, с 1 по 16 марта? будет идти снег. Причем с 14-го — вместе с дождем. Затем до конца месяца осадки должны периодически прекращаться и возобновляться.

По прогнозу «Гисметео», с 1 по 16 марта в Новосибирске может идти снег

По прогнозу «Гисметео», с 1 по 16 марта в Новосибирске может идти снег

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Прогноз «Яндекс Погоды» более спокойный. Согласно ему, снег может идти 2–4, 14–18 и 28 марта; дождь — 22, 24–26 марта.

«Яндекс» обещает не такие затяжные снегопады

«Яндекс» обещает не такие затяжные снегопады

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Апрель

По информации «Яндекса», в Новосибирске может быть весьма теплый апрель. На первую его неделю прогнозируется температура 0…+4 градусов. К 24-му числу она повысится до +15 градусов.
На 3, 5, 7, 17–19, 21–22, 25, 27 и 30 апреля обещаются дожди.

Теплее всего за месяц будет 24 апреля

Теплее всего за месяц будет 24 апреля

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«Русметео» полагает, что в этом месяце не обойдется без низких температур до -6 градусов и затяжных снегопадов — в дни с 13 по 18 апреля.

«Русметео» прогнозирует длительные снегопады

«Русметео» прогнозирует длительные снегопады

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Май

По прогнозу «Яндекс Погоды», самыми теплыми днями будут 27–30 мая. Дневные температуры достигнут +18 градусов, а ночные +11…+13 градусов.

По прогнозу «Яндекс Погоды», май пройдет почти без осадков

По прогнозу «Яндекс Погоды», май пройдет почти без осадков

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Ранее НГС подробно изучил прогнозы погоды в Новосибирске на март.

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