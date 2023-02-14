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Слабые морозы и первый дождь: какой будет погода в марте в Новосибирске

Изучаем прогноз интернет-сервисов

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В марте в Новосибирске продолжатся снегопады

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Половина февраля уже позади, и до начала календарной весны осталось всего две недели. Ожидается, что в марте морозы окончательно уйдут из города, но снегопады сохранятся, пока их не сменят дожди. Читайте, о чем еще предупреждают погодные интернет-сервисы.

По данным «Яндекс.Погоды», первые три недели марта температура будет держаться на уровне ниже 0 градусов. Самая холодная ночь ожидается 6 марта, когда похолодает до -10 градусов. С 22 марта днем температура поднимется до +1 градуса. Тогда же возможен первый весенний дождь.

Месяц будет пасмурным

Месяц будет пасмурным

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Сайт Gismeteo сообщает, что в марте температура всё же не поднимется выше 0. В течение всего месяца ожидаются слабые морозы. Самый теплый день сайт прогнозирует 16 марта, когда потеплеет до +1 градуса.

В начале месяца может быть снежно

В начале месяца может быть снежно

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Другой сайт, Word Weather, так же, как и «Яндекс», предупреждает о потеплении с 22 марта. Согласно прогнозу, с этого дня и до 31 марта температура будет держаться на уровне 0... +2 градуса.

Ожидается, что самым холодным днем месяца станет <nobr class="_">11 марта</nobr>, когда похолодает до <nobr class="_">-7 градусов</nobr>

Ожидается, что самым холодным днем месяца станет 11 марта, когда похолодает до -7 градусов

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Накануне, 13 февраля, новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня. По их данным, уже на этой неделе температура будет «как в марте»: в Новосибирске ждут потепление до -7 градусов.

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