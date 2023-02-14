Слабые морозы и первый дождь: какой будет погода в марте в Новосибирске

Половина февраля уже позади, и до начала календарной весны осталось всего две недели. Ожидается, что в марте морозы окончательно уйдут из города, но снегопады сохранятся, пока их не сменят дожди. Читайте, о чем еще предупреждают погодные интернет-сервисы.
По данным «Яндекс.Погоды», первые три недели марта температура будет держаться на уровне ниже
Сайт Gismeteo сообщает, что в марте температура всё же не поднимется
Другой сайт, Word Weather, так же, как и «Яндекс», предупреждает о потеплении с
Накануне, 13 февраля, новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня. По их данным, уже на этой неделе температура будет «как в марте»: в Новосибирске ждут потепление до -7 градусов.