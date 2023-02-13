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«Погода как в марте»: на рабочей неделе в Новосибирске ожидают потепление до -7 градусов

Февраль, по словам синоптиков, должен быть снежным и ветреным, но в этом году погода изменилась

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На рабочей неделе прогнозируют потепление

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В Новосибирске в ближайшие три дня ожидают потепление. Синоптики прогнозируют погоду преимущественно без осадков и слабый ветер.

— Воздушная масса постепенно трансформируется, поэтому будет погода без осадков и слабый ветер. Днем за счет суточного хода, притока солнечной радиации температура будет выше, ночью тоже. Сегодня у нас идет снег — это отголоски заполняющегося циклона с Казахстана, но он не активный. Циклон старый, не внес никаких изменений, только приподнялась чуть-чуть облачность, также он принес нам снег, — объяснили НГС в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

14 февраля ожидают небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до -18... -20 градусов, днем до -12... -14 градусов. Ветер прогнозируют южный, слабый, 2–7 м/с.

15 февраля также сохраняется погода преимущественно без осадков. Ночью ожидают понижение до -23... -25 градусов, днем до -12... -14 градусов. Ветер будет юго-восточный, 2–7 м/с. Погода преимущественно без осадков.

16 февраля прогнозируют погоду преимущественно без осадков, ночью температура будет -20... -22 градуса, днем — -7... -9 градусов, ветер северо-восточный 2–7 м/с.

— Сейчас у нас погода как в марте. Обычно февраль — это снежный, ветреный месяц, а у нас малоподвижное поле, суточные перепады ночью и днем — 12–17 градусов. Январь у нас был теплым, осадочным, это тоже нехарактерно. Будем с интересом ждать март, — отметили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

О том, какая погода будет в Новосибирске в третьей декаде февраля, читайте в материале.

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