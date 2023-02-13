«Погода как в марте»: на рабочей неделе в Новосибирске ожидают потепление до -7 градусов

В Новосибирске в ближайшие три дня ожидают потепление. Синоптики прогнозируют погоду преимущественно без осадков и слабый ветер.
— Воздушная масса постепенно трансформируется, поэтому будет погода без осадков и слабый ветер. Днем за счет суточного хода, притока солнечной радиации температура будет выше, ночью тоже. Сегодня у нас идет снег — это отголоски заполняющегося циклона с Казахстана, но он не активный. Циклон старый, не внес никаких изменений, только приподнялась чуть-чуть облачность, также он принес нам снег, — объяснили НГС в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
14 февраля ожидают небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до
15 февраля также сохраняется погода преимущественно без осадков. Ночью ожидают понижение до
16 февраля прогнозируют погоду преимущественно без осадков, ночью температура будет
— Сейчас у нас погода как в марте. Обычно февраль — это снежный, ветреный месяц, а у нас малоподвижное поле, суточные перепады ночью и днем — 12–17 градусов. Январь у нас был теплым, осадочным, это тоже нехарактерно. Будем с интересом ждать март, — отметили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
О том, какая погода будет в Новосибирске в третьей декаде февраля, читайте в материале.