«Погода как в марте»: на рабочей неделе в Новосибирске ожидают потепление до -7 градусов

— Воздушная масса постепенно трансформируется, поэтому будет погода без осадков и слабый ветер. Днем за счет суточного хода, притока солнечной радиации температура будет выше, ночью тоже. Сегодня у нас идет снег — это отголоски заполняющегося циклона с Казахстана, но он не активный. Циклон старый, не внес никаких изменений, только приподнялась чуть-чуть облачность, также он принес нам снег, — объяснили НГС в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».