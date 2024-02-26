Перепад в 20 градусов: в Новосибирск возвращается тепло — прогноз синоптиков

На этой неделе в Новосибирск и область придет потепление. В четверг температура может подняться до -2 градусов.
Как объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра, 27 февраля в Новосибирске температура ночью составит -21…-23 градуса, в пригороде до -26 градусов. Днем потеплеет до -9…-11 градусов. Ветер юго-восточный силой 2–7 м/с. Сутки пройдут преимущественно без осадков.
В ночь на 28 февраля ожидается -18…-20 градусов, а днем -6…-8 градусов. В четверг, 29 февраля, ночью ожидается -7...-9 градусов, дневная температура составит -2…-4 градуса, возможен небольшой снег.
В Новосибирской области на ночь 27 февраля прогнозируют мороз до -29 градусов, днем -6…-11 градусов, местами до -16 градусов. В некоторых районах 28 и 29 февраля обещают небольшой снег. К четвергу, 29 февраля, дневная температура установится на уровне -2…-7 градусах.
Прогноз на следующие три месяца уже составили специальные сервисы. Читайте, какая погода будет в Новосибирске весной.