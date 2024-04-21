Не выкидывайте остатки кулича. О чем говорят приметы на Пасху

Надеемся, что после ужина девушка не выкинула остатки куличей. Так можно и беду на себя навлечь Источник: Дарья Пона / 74.RU











Приметы окружают большинство крупных праздников. Особенно много их на Пасху — главный день православного календаря. Поэтому в Светлое Христово Воскресенье нужно не только посетить службу и съесть кулич, но и присмотреться к разного рода мелочам. По ним можно определить, каким будет год, будут ли у человека деньги и кому ждать счастливого брака.

Приметы на погоду



Если в ночь на Пасху небо ясное и на нем хорошо видны звезды , значит грядут заморозки. А по приметам в сам праздничный день можно узнать погоду на несколько месяцев вперед:

если на Пасху идет дождь, то вся оставшаяся весна будет дождливая;

темные тучи без дождя в праздничный день — к прохладному лету;

ливень на Пасху — летом будут хорошо расти все травы, включая сорняки;

если на Пасху морозно, то стоит ждать теплое и длинное лето, а если холодным будет и следующий день, то лето к тому же будет солнечным и сухим;

ясная погода во вторник после Пасхи — ждите дождливое лето, но с хорошим урожаем;

если на Пасху всё небо в облаках, летом жара не наступит.

Про осень тоже можно кое-что узнать. Если на Пасху или в день перед ней на небе гроза, то осень придет поздно и будет теплой. А если грозы не было всю неделю до Пасхи, стоит ждать вполне обычную осень — прохладную и дождливую.

Иногда погода указывает и на будущее человека. Если на Пасху выпадет снег, год в целом будет успешным . Яркий разноцветный закат — тоже предвестник удачи.





Приметы на деньги

Люди давно заметили, что если на Пасху человек ведет себя определенным образом, то весь оставшийся год он не будет испытывать нужды в деньгах. Вот что стоит сделать в праздник, чтобы деньги сами шли к вам в руки.



проснуться на рассвете;

сходить всей семьей на службу, а после нее подать милостыню нищим;

накрыть богатый и разнообразный праздничный стол;

постелить на стол ослепительно белую скатерть;

поделиться с родными крашеными яйцами;

трогать деньги только чистыми руками, при этом брать их левой рукой, а отдавать правой;

положить на крашеное яйцо монетку и передать его другому человеку: если монетка не упадет, год принесет много денег.

Чтобы весь год были деньги, нельзя выкидывать остатки освященного кулича — их стоит скормить птицам. Мусор из дома в праздничное воскресенье тоже лучше не выносить, иначе можно отпугнуть удачу.

Приметы на здоровье

Считается, что ребенок, родившийся в Пасхальную неделю, всю жизнь будет обладать крепким здоровьем. А чтобы дополнительно обезопасить малыша от болезней, на Пасху стоит поставить в детской веточку вербы . А если человеку не повезло и Светлое Христово Воскресенье он встречает больным, поможет умывание чистой водой из ручья или колодца : считается, что так можно «смыть» болезни.



А еще у здорового человека в этот день крашеное яйцо не треснет при игре в битки.

Приметы на любовь и замужество

По пасхальным приметам девушка может понять, когда она встретит мужа и каким будет ее брак:

кто во время праздничного застолья обнаружит у себя в тарелке муху или другое насекомое, получит до конца года предложение руки и сердца;

слышать в праздник пение кукушки — к удачному замужеству;

девушку, которая на Пасху угостится двенадцатью куличами от разных хозяек, ждет в скором времени долгий и счастливый брак;



чешется бровь — значит скоро познакомитесь с будущим мужем;

а если чешутся губы, значит на носу свадьба.

Есть в этот день и плохие приметы, касающиеся отношений. Например, неудачный брак будет у той, кто проспит утреннее богослужение . А если на Пасху из всех птиц вы слышите только ворон — скоро расстанетесь с любимым . Еще не стоит соглашаться на замужество на Пасху, если в этот день плохая погода: такой брак долго не просуществует.

