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Весна эксклюзив Алтайскую и уральскую вербу с красными ветками начали продавать на улицах Новосибирска — сколько она стоит

Алтайскую и уральскую вербу с красными ветками начали продавать на улицах Новосибирска — сколько она стоит

На улицах также начали продавать багульник

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Верба на красных веточках стоит 250 рублей

В Новосибирске начали продавать веточки вербы и багульника — торговцы появились рядом со станцией метро «Площадь Маркса». Информацией об этом с НГС поделился читатель Павел.

В этом году веточки вербы продают по цене от 50 до 250 рублей — стоимость зависит от размера веток и их пышности. Продавцы, по словам читателя, говорят, что основную часть растений везут из Алтая.

Верба из Алтая

Но есть экземпляры из уральского региона. Цены на вербу из Новосибирской области колеблются от 50 до 150 рублей.

Также на площади Маркса продают ветви багульника. Его цена составляет 200 рублей.

Багульник пока разбирают неохотно

Вербное воскресенье соответствует празднику Входа Господня в Иерусалим. Пальмовые ветви православные заменяют ивовыми с распустившимися почками. Отмечают эту дату за неделю до Пасхи, перед началом страстной седмицы. В 2024 году Пасха выпадает на воскресенье, 5 мая.

Ранее новосибирцы праздновали Масленую неделю. С широким размахом в разных районах области прошли массовые гулянья. Поесть блинов и проводить зиму собрались тысячи сибиряков. Мы собрали яркие кадры народных гуляний в фоторепортаж.

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Новосибирск Пасха Верба Багульник
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