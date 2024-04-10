Алтайскую и уральскую вербу с красными ветками начали продавать на улицах Новосибирска — сколько она стоит

Верба на красных веточках стоит 250 рублей Источник: Читатель НГС Павел











В Новосибирске начали продавать веточки вербы и багульника — торговцы появились рядом со станцией метро «Площадь Маркса». Информацией об этом с НГС поделился читатель Павел.



В этом году веточки вербы продают по цене от 50 до 250 рублей — стоимость зависит от размера веток и их пышности. Продавцы, по словам читателя, говорят, что основную часть растений везут из Алтая.

Верба из Алтая Источник: Читатель НГС Павел











Но есть экземпляры из уральского региона. Цены на вербу из Новосибирской области колеблются от 50 до 150 рублей.



Также на площади Маркса продают ветви багульника. Его цена составляет 200 рублей.

Багульник пока разбирают неохотно Источник: Читатель НГС Павел











Вербное воскресенье соответствует празднику Входа Господня в Иерусалим. Пальмовые ветви православные заменяют ивовыми с распустившимися почками. Отмечают эту дату за неделю до Пасхи, перед началом страстной седмицы. В 2024 году Пасха выпадает на воскресенье, 5 мая.

