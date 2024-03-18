Развлечения фоторепортаж Россия жгла на Масленицу: как мы отметили такой любимый (и такой странный) праздник: 25 фото со всей страны
Россия жгла на Масленицу: как мы отметили такой любимый (и такой странный) праздник: 25 фото со всей страны
Ну всё, после таких проводов зимы весне никуда не деться
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Чувствуете, что сегодня потеплело? Значит, вчера мы очень хорошо проводили зиму! Сжигали чучело, в одних трусах ползли на столбах, пели, ели блины — словом, отмечали Масленицу. Где-то в толпе прятались фотографы Городских порталов — смотрите, какие огненные (во всех смыслах) фотографии они для вас сделали.
Огнедышащий вулкан
Так уж сложилось, что главное торжественное прощание с зимой последние годы проходит в «Никола-Ленивце» — огромном арт-парке, расположенном среди лесов и полей Калужской области. В этом году там сожгли 22-метровую «Черную гору», которая, пока горела, превратилась в огнедышащий вулкан. На всё смотрели сотни людей, некоторые в страшно красивых языческих масках. Посмотрите на это и вы — получилось эпично!
Но не только в «Никола-Ленивец» Масленица заглянула, ей были рады во всех уголках России. Давайте же посмотрим, как страна прощалась с зимой.