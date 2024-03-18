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Развлечения фоторепортаж

Россия жгла на Масленицу: как мы отметили такой любимый (и такой странный) праздник: 25 фото со всей страны

Ну всё, после таких проводов зимы весне никуда не деться

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Воскресенье было по-настоящему жарким

Чувствуете, что сегодня потеплело? Значит, вчера мы очень хорошо проводили зиму! Сжигали чучело, в одних трусах ползли на столбах, пели, ели блины — словом, отмечали Масленицу. Где-то в толпе прятались фотографы Городских порталов — смотрите, какие огненные (во всех смыслах) фотографии они для вас сделали.

Огнедышащий вулкан

Так уж сложилось, что главное торжественное прощание с зимой последние годы проходит в «Никола-Ленивце» — огромном арт-парке, расположенном среди лесов и полей Калужской области. В этом году там сожгли 22-метровую «Черную гору», которая, пока горела, превратилась в огнедышащий вулкан. На всё смотрели сотни людей, некоторые в страшно красивых языческих масках. Посмотрите на это и вы — получилось эпично!

Но не только в «Никола-Ленивец» Масленица заглянула, ей были рады во всех уголках России. Давайте же посмотрим, как страна прощалась с зимой.

В Красноярске блины делили на ходу
Селфи в платке — тренд последней недели
Пермяки даже на Масленицу едят посикунчики, и не вместо, а после блинов
В Самаре тем, кому не хватило блинов, раздавали резиновых собачек
В Иркутске народ развлекали скоморохи
А в Екатеринбурге занимались силовыми упражнениями
На бумажке мелким шрифтом написано «Баранки не есть!», но кого это останавливало
Сквозь слезы и холод этот смельчак лезет за ценным (искренне надеемся) призом
Так чучело зимы эпично горело в Уфе
А так — в Волгограде
Надеемся, что с климатической зимой мы тоже попрощались до конца года, впереди нас ждет классная весна и теплое лето!
ПО ТЕМЕ
Масленица Никола-Ленивец Чучело зимы Блины
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