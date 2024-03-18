Россия жгла на Масленицу: как мы отметили такой любимый (и такой странный) праздник: 25 фото со всей страны

Воскресенье было по-настоящему жарким Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Чувствуете, что сегодня потеплело? Значит, вчера мы очень хорошо проводили зиму! Сжигали чучело, в одних трусах ползли на столбах, пели, ели блины — словом, отмечали Масленицу. Где-то в толпе прятались фотографы Городских порталов — смотрите, какие огненные (во всех смыслах) фотографии они для вас сделали.

Огнедышащий вулкан

Так уж сложилось, что главное торжественное прощание с зимой последние годы проходит в «Никола-Ленивце» — огромном арт-парке, расположенном среди лесов и полей Калужской области. В этом году там сожгли 22-метровую «Черную гору», которая, пока горела, превратилась в огнедышащий вулкан. На всё смотрели сотни людей, некоторые в страшно красивых языческих масках. Посмотрите на это и вы — получилось эпично!



Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Но не только в «Никола-Ленивец» Масленица заглянула, ей были рады во всех уголках России. Давайте же посмотрим, как страна прощалась с зимой.

В Красноярске блины делили на ходу Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Селфи в платке — тренд последней недели Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Пермяки даже на Масленицу едят посикунчики, и не вместо, а после блинов Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











В Самаре тем, кому не хватило блинов, раздавали резиновых собачек Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











В Иркутске народ развлекали скоморохи Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А в Екатеринбурге занимались силовыми упражнениями Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











На бумажке мелким шрифтом написано «Баранки не есть!», но кого это останавливало Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Сквозь слезы и холод этот смельчак лезет за ценным (искренне надеемся) призом Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Так чучело зимы эпично горело в Уфе Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











А так — в Волгограде Источник: Алексей Волхонский / V1.RU









