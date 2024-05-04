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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Под Новосибирском продают огромную квартиру с сауной, кабинетом и гидродушем — смотрим на жилье за 21 миллион рублей

Под Новосибирском продают огромную квартиру с сауной, кабинетом и гидродушем — смотрим на жилье за 21 миллион рублей

В квартире также есть встроенная гардеробная и кладовая для хранения вещей

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В квартире выполнен дизайнерский ремонт в красных тонах

В Новосибирске выставили на продажу трехкомнатную квартиру с оригинальным ремонтом в ярких тонах с сауной и кабинетом. Объявление на сайте N1 опубликовано 4 мая.

Квартира расположена в Бердске, на улице Изумрудный городок. Ее площадь составляет 160 квадратных метров. Лот расположен на четвертом этаже шестиэтажного кирпичного дома.

— Большая кухня-гостиная, большой холл, просторный санузел с сауной, джакузи с подсветкой и гидродушем, а также есть дополнительно отдельный душ, — говорится в описании объекта.

Одна из спален в квартире

В квартире есть еще две спальни, одна из которых переделана под рабочий кабинет.

Кабинет с рабочим столом у окна

Кроме того, в квартире есть большая гардеробная комната и кладовая.

Гардеробная и кладовая в квартире

Покупателю достанется вся мебель и встроенная техника.

Ванная комната с джакузи и гидродушем. Сауна — за дверью

Стоимость лота — 21 миллион рублей.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу квартиру с трехметровыми потолками и ремонтом в стиле лофт. За нее просят 28 миллионов рублей.

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