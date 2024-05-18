НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+21°

пасмурно, без осадков

ощущается как +17

5 м/c,

южн.

 747мм 29%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,99
EUR 98,78
Реклама

СРОЧНО

Троллейбус № 8 провалился в асфальт — видео

Выбираем лучший бизнес вместе
Что с выпускными
Афиша Ночи музеев
Квартал Победы
Новосибирцы из Forbes
Делают город круче
Фото дорогих котов
Врачи о главных проблемах
Птицефабрики озолотились
ДТП на Старом шоссе
Происшествия «В павильоне была моя дочь»: Land Cruiser влетел в магазинчик под Новосибирском — видео, где он сносит товары и девушку

«В павильоне была моя дочь»: Land Cruiser влетел в магазинчик под Новосибирском — видео, где он сносит товары и девушку

В аварии пострадали два человека

1 241
4 комментария
Обстоятельства аварии устанавливаются

Сибирячка на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado протаранила торговый павильон «Полянка», который находится на дороге недалеко от поселка «Семейная сказка». Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «Сообщество Академгородка», во время аварии пострадали посетительницы магазина.

По словам очевидцев, водитель-женщина начала сдавать назад, сбила дорожный знак, а после влетела в магазинчик. На видео попал момент, как Land Cruiser сносит товары и девушку.

— В павильоне находилась моя дочь, покупавшая мороженое. В результате удара получены травмы головы и ног. Также пострадала еще одна женщина, получив травму ноги, — говорится в посте.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, авария произошла днем 17 мая на дороге Академгородок — Ключи. 59-летняя женщина за рулем Land Cruiser двигалась задним ходом сначала столкнулась с припаркованным Hyundai Solaris, а уже после въехала в торговый павильон.

— На водителя составлен протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — пояснили в ведомстве.

Как уточнили в МВД, 18-летнюю девушку и 62-летнюю женщину, которые в момент аварии находились в магазине, доставили в больницу с травмами. Обстоятельства устанавливаются.

Если вы стали свидетелем этой аварии или являетесь владельцем торгового павильона, то свяжетесь с редакцией НГС.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

Ранее в Новосибирске автомобиль врезался в стеклянную стену магазина. Инцидент произошел в Калининском районе.

ПО ТЕМЕ
ДТП Въехал в магазин Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время ревности и вложений: Венера переходит в знак Тельца — новосибирский астролог дала советы на это время
Юлия Тарантина
Мнение
Смесь «бондианы» и Тарантино: в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи — почему смотреть его не обязательно
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

ALEX,  52

Alex,  46

ТАТЬЯНА,  43

Алексей,  29

Влад,  45

Аня,  43

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление