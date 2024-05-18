«В павильоне была моя дочь»: Land Cruiser влетел в магазинчик под Новосибирском — видео, где он сносит товары и девушку

Обстоятельства аварии устанавливаются Источник: «Сообщество Академгородка»











Сибирячка на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado протаранила торговый павильон «Полянка», который находится на дороге недалеко от поселка «Семейная сказка». Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «Сообщество Академгородка», во время аварии пострадали посетительницы магазина.



По словам очевидцев, водитель-женщина начала сдавать назад, сбила дорожный знак, а после влетела в магазинчик. На видео попал момент, как Land Cruiser сносит товары и девушку.



— В павильоне находилась моя дочь, покупавшая мороженое. В результате удара получены травмы головы и ног. Также пострадала еще одна женщина, получив травму ноги, — говорится в посте.

Источник: «Сообщество Академгородка»

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, авария произошла днем 17 мая на дороге Академгородок — Ключи. 59-летняя женщина за рулем Land Cruiser двигалась задним ходом сначала столкнулась с припаркованным Hyundai Solaris, а уже после въехала в торговый павильон.



— На водителя составлен протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — пояснили в ведомстве.



Как уточнили в МВД, 18-летнюю девушку и 62-летнюю женщину, которые в момент аварии находились в магазине, доставили в больницу с травмами. Обстоятельства устанавливаются.