Миньоны мэра: в Новосибирске создают систему квартальных инспекторов — поможет ли опыт Урала избавить город от грязи

Эксперты утверждают, что при должной работе инспекторы смогут серьезно улучшить ситуацию с благоустройством Новосибирска Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В предвыборной программе мэр Максим Кудрявцев заявлял о необходимости административной реформы — в Новосибирске должны были создать службу квартальных инспекторов. Такая система контроля уже работает в Екатеринбурге и Тюмени. Инспекторы выступают своеобразными надзирателями. Они должны следить за порядком на вверенной территории. И контролировать, насколько эффективно потрачены деньги из бюджета на решение той или иной проблемы: от своевременной уборки спиленных деревьев до качества ремонта тротуаров.

Кто такие квартальные инспекторы

Сейчас судить об их работе можно только на примере других городов — Екатеринбурга или Тюмени. По сути, это сотрудники, подчиненные мэрии, каждому из которых для контроля выделены отдельные небольшие участки. Они принимают жалобы от граждан, а также сами проверяют, как поддерживается порядок на вверенной территории.

Насколько система эффективна, конечно, могут сказать только жители. А мы судим по официальному сайту. В отдельном разделе инспекторы выкладывают отчеты по каждому району города в формате фото до и после. Они следят, чтобы было чисто и безопасно. Доходит до того, что жители жалуются на выставленные мешки с мусором. Выглядит странно — но если это работает, то почему бы и нет.

В основном, в отчетах успехи по уборке мусора Источник: Екатеринбург.рф

Фото до и после делают с разницей примерно в неделю Источник: Екатеринбург.рф

Так выглядит карточка квартального инспектора. Житель может посмотреть закрепленный за ним участок и связаться со специалистом Источник: Екатеринбург.рф

На сайте прописано, какие именно обязанности у инспекторов:

контроль за выполнением Правил благоустройства и соблюдением нормативно-правовых актов муниципального образования «город Екатеринбург»;

контроль за техническим состоянием элементов благоустройства, расположенных на территории города;

выявление брошенных транспортных средств и контроль их эвакуации;

контроль восстановления благоустройства, нарушенного в результате проведения земляных работ;

профилактика и выявление нарушений действующего законодательства в сфере благоустройства.

А что в Новосибирске?

Когда служба будет полноценно организована в Новосибирске, сколько человек наймут, сколько средств потратят, какие действия для этого предпринимаются — все эти вопросы мы задали мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву. Он ответил письменно через свою пресс-службу.

И начал с того, что подчеркнул — для решения основной проблемы города, а именно: уборки и нормативного содержания улиц, борьбы с мусором необходим системный подход. Сейчас уже определили реальную потребность в дорожных рабочих для участков, где затруднена механизированная уборка.

— Для приведения улиц в нормативное состояние штат рабочих ручного труда требовалось увеличить в 2,5 раза. Это порядка 600 человек, которых администрациям районов удается привлечь за счет увеличения зарплаты свыше 60 тысяч рублей. Ряд районов уже обеспечивает уборку на более высоком уровне, — отметил Максим Кудрявцев.

Прописаны стандарты и регламенты содержания улиц. Районным администрациям полностью переподчинили ДЭУ, и теперь у глав есть все полномочия и ресурсы для организации уборки территорий.

— Контроль двусторонний: районные специалисты (45 человек) и мой личный контроль через комитет экспертизы и контроля (10 специалистов) в структуре департамента организационно-контрольной работы мэрии. В течение недели они проводят проверки в районах по нескольким направлениям: состояние дворовых территорий, тротуаров, как убираются контейнеры для твердых коммунальных отходов, — перечислил мэр.

Если судить по ответу мэра, то сейчас в Новосибирске квартальными инспекторами сделали уже действующих сотрудников мэрии, пусть и не переводом на новую должность Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Отдельной задачей в последние два месяца Максим Кудрявцев обозначил проверку работы дорожников. Сколько их должно быть на участках по тем данным, которые представляет район, и сколько там работает на самом деле. Причем проверяют не только дневные, но и ночные смены. Зимой приоритетом станет контроль за уборкой снега.

— Нарушения фиксируются, — подчеркнул мэр. — Еженедельно комитет экспертизы представляет мне и главам районов фотоотчет со всеми выявленными нарушениями. Если нарушение не исправлено (хотя такие случаи — исключение) и повторная проверка это показала — это уже персональная ответственность главы района. Даст ли эффект увеличение численности инспекторов? Ответ должен быть экономически обоснован.

Для этого сейчас в мэрии изучают возможности автоматизировать функции контроля. В экспериментальном порядке применяется система «ПаркНет» (штрафы за парковку на газонах). Мэр отметил, что она уже неплохо проявила себя в Кировском районе. Тестируются трекеры для фиксации соблюдения графика ручной уборки, видеосистема оценки состояния внутриквартальных проездов.

— Результаты будем анализировать, они послужат основой дальнейших решений, — завершил ответ Максим Кудрявцев.

Если судить по ответу, то сейчас в Новосибирске такими инспекторами сделали уже действующих сотрудников мэрии, пусть и не переводом на новую должность. Пока в том виде, что есть в других городах, квартальных у нас нет. Каких-то конкретных сроков или подробностей будущей системы Максим Кудрявцев не раскрыл.

«Переподчинил себе контрольное управление»

К проблемам пыли и мусора совсем скоро добавится и снег, который нужно убирать. За работами придется так же пристально следить. Но кому? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Андрей Кузнецов, главный редактор и директор информационно-аналитического издания «Центр деловой жизни», считает, что, с точки зрения содержания территорий, главы районных администраций до недавнего времени фактически контролировали себя сами, поскольку структуры, следящие за содержанием улиц, подчинены им напрямую.

— Переподчинив лично себе контрольное управление мэрии, Максим Кудрявцев реорганизовал его работу. Теперь сотрудники проводят много времени на выездах, отслеживая ситуацию в районах и отчитываясь напрямую перед градоначальником, который по итогам спрашивает с глав. Насколько эффективно работает обновленная система, можно судить по состоянию территорий, — отметил Андрей Кузнецов.

Он добавил, что штат контрольного управления невелик, но совсем не факт, что увеличение численности контролеров — это эффективный путь. В век цифровизации хотелось бы видеть на вооружении городской власти более современные решения. Доступные в том числе для горожан с активной позицией.

По сути, у мэра может появиться напрямую в руках достаточно жесткая система контроля. А именно: контроля за выполнением задач и проектов, на которые выделили деньги из бюджета, по мнению экспертов, катастрофически не хватает Новосибирску.

— В других городах практика квартальных инспекторов положительная. Она показывает, что наличие именно объективного контроля стимулирует исполнителей выполнять свою работу более качественно. Если система будет реализована корректно, а не просто формально на бумаге, то я думаю, что для Новосибирска она сыграет заметную роль, — уверен Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области.

Он объяснил, если взять дорожную сферу, то отсутствие оценки качества содержания приводит к колоссальной неэффективности. Складывается ситуация, когда формально по всем отчетам работа выполнена, а на деле подписали бумажки, зарплату получили, а у людей такие же разбитые дороги и тротуары. То есть результата, по сути, нет. Или только благоустроили тротуар, а его тут же разрыли.

— Так часто происходит с ямочным ремонтом или нанесением разметки, которую через день просто смывает. А по документам-то всё сделано, — подчеркнул эксперт. — В масштабах города это приводит к тому, что коэффициент полезного действия от вложенных средств крайне низкий. Даже не нужно дополнительного финансирования, нужно повышать именно эффективность расходования тех средств, которые уже есть в бюджетах.

Эксперты подчеркивают, что другого механизма, кроме как внедрение системы дополнительного контроля, просто нет. Так как исполнители на местах не заинтересованы в объективной оценке своих действий собственными сотрудниками.

Новая система потребует вложений, но эксперты уверены, что эти средства с лихвой окупятся для города Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Политолог Алексей Мазур, как член общественного экспертного совета по вопросам градостроительства при мэрии Новосибирска, также уверен, что внедрение квартальных инспекторов необходимо городу.

— В разветвленной структуре каждое ведомство отвечает за свое — газоны, дороги, освещение. А за ситуацией в целом на нижнем уровне контроля не отвечает никто. Грубо говоря, к пуговицам претензий нет, а костюм кривой получился, — объяснил Алексей Мазур. — И квартальный инспектор — это человек, который должен на месте видеть, правильно или неправильно тратятся деньги из бюджета.

Он подчеркнул, что новая система потребует вложений, но уверен, что они с лихвой окупятся для города.

— Если вы тратите бюджет и не понимаете, что происходит в конце, то у вас половина денег, а может быть, даже и больше тратится в никуда. Бессмысленно теряется. Нельзя экономить на низовом контроле, который в самом конце проверяет, получен ли результат, — подчеркнул специалист.

Он добавил, что в Екатеринбурге системе потребовалось 120 миллионов рублей в год. В Новосибирске расходы бюджета на квартальных инспекторов может потребовать меньше или столько же затрат.

Но несколько источников НГС отметили, что ни департаменты, ни сами районные администрации сейчас не вдохновлены идеей контролеров, поэтому ее реализация продвигается не с той скоростью, которую хотелось бы видеть.

Эксперты подчеркивают, что изменить ситуацию контролеры смогут, только если не останутся формально на бумаге, а действительно выйдут на улицы к людям. Как именно это будет всё реализовано в Новосибирске на самом деле — остается только ждать.