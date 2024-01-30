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В Новосибирске автомобиль прошиб стеклянную стену магазина — видео с места

Машина похожа на китайский Haval Jolion

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Инцидент произошел днем

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Днем 30 января в Новосибирске автомобиль врезался в стеклянную стену магазина. Инцидент произошел в Калининском районе.

Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Новосибирск с огоньком». На кадрах видно, что белый автомобиль, похожий на Haval Jolion въехал в стеклянную входную группу.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Новосибирск с огоньком» / Telegram

Судя по видео, машина врезалась в магазин на улице Объединения, 29. В одной из торговых точек корреспонденту НГС подтвердили, что инцидент произошел около 14:00.

Редакция обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску, чтобы узнать подробности происшествия.

Похожий инцидент произошел 5 января на пересечении улиц Жуковского и Дмитрия Донского, автомобиль врезался в торговый павильон. Посетители и сотрудники не пострадали.

Два года назад в селе Боровом нетрезвый мужчина уходил от могони ГИБДД. В результате он не справился с управлением и въехал в магазин. После этого водитель пытался сбежать.

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