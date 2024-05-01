В Новосибирске отменили концерт Леши Свика — певец попал в больницу

Что случилось с артистом, он не раскрывает Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Певец из Екатеринбурга Леша Свик внезапно попал в больницу. Из-за экстренной операции артисту пришлось отменить ближайший концерт Новосибирске. Выступление должно было пройти 4 мая в лофт-парке «Подземка».



— Новосибирск, к сожалению, по состоянию моего здоровья мы вынуждены перенести наш концерт на 29 мая, все билеты будут действительны, спасибо вам за понимание, — написал певец в личных соцсетях.

Источник: Леша Свик

Что случилось с артистом, он не раскрывает, но известно, что восстановление будет небыстрым.



Леша Свик — российский музыкальный исполнитель. Прославился в 2017 году с песней «Я хочу танцевать». По итогам 2018 года сразу две его песни, «Дым» и «Малиновый свет», вошли в топ-30 самых популярных треков года в социальной сети «ВКонтакте».

