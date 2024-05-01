НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

3 м/c,

с-з.

 743мм 21%
Подробнее
1 Пробки
USD 91,78
EUR 98,03
Реклама

СРОЧНО

Штормовое предупреждение в Новосибирской области

Голосуем на Народной премии
Заработала на бантах для собак
Поселок передают Бердску
Лайфхаки для работодателей
Опасные майские грибы
Что купить на Пасху
Ростовые куклы требуют деньги
Онлайн-неделя моды
Школьница родила от очтчима
НГС в Telegram
Развлечения В Новосибирске отменили концерт Леши Свика — певец попал в больницу

В Новосибирске отменили концерт Леши Свика — певец попал в больницу

Исполнителю провели экстренную операцию

78
Написать комментарий
Что случилось с артистом, он не раскрывает

Певец из Екатеринбурга Леша Свик внезапно попал в больницу. Из-за экстренной операции артисту пришлось отменить ближайший концерт Новосибирске. Выступление должно было пройти 4 мая в лофт-парке «Подземка».

— Новосибирск, к сожалению, по состоянию моего здоровья мы вынуждены перенести наш концерт на 29 мая, все билеты будут действительны, спасибо вам за понимание, — написал певец в личных соцсетях.

Что случилось с артистом, он не раскрывает, но известно, что восстановление будет небыстрым.

Леша Свик — российский музыкальный исполнитель. Прославился в 2017 году с песней «Я хочу танцевать». По итогам 2018 года сразу две его песни, «Дым» и «Малиновый свет», вошли в топ-30 самых популярных треков года в социальной сети «ВКонтакте».

В конце марта в Новосибирске перенесли концерт Олега Газманова. Мероприятие отменилось из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

ПО ТЕМЕ
Леша Свик Концерт Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время манипуляций и интриг: начинается ретроградный Плутон — на что он может влиять
Марина Шумкина
Мнение
Водолеям — выигрыш, Козерогам — отговорки: чего ждать в мае всем знакам Зодиака. Таро-прогноз
Анастасия Першина
Мнение
Мытье полов, проверка сотен тетрадей и штрафы за жалобы. Школьный учитель — об условиях работы
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Елена,  51

Дима,  29

Сергей,  41

Роман,  33

Ди,  26

Сергей,  40

Начать знакомиться
Объявления

теплицы

31 500 ₽

Качественные москитные сетки на окна за 1 день!

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление