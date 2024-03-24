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Культура Теракт в Crocus City Hall В связи с терактом и трауром: в Новосибирске перенесли концерт Олега Газманова

В связи с терактом и трауром: в Новосибирске перенесли концерт Олега Газманова

Мероприятие должно было состояться 27 марта в Доме Ученых

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Выступление исполнителя перенесено на неопределенный срок

В Новосибирске не состоится мартовский концерт популярного певца Олега Газманова. Об этом сам исполнитель сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Олег Газманов записал видеообращение к поклонникам своего творчества.

— Вся моя группа и я вместе со всей страной скорбим по погибшим и желаем выздоровления раненым. В связи с терактом и трауром мои концерты в Кемерово, Новосибирске и Барнауле переносятся, — заявил певец.

Концерт Олега Газманова должен был пройти 27 марта в Доме Ученых Академгородка. Организаторы мероприятия сообщили, что пока не знают дату концерта — о ней будет сообщено дополнительно. Все купленные билеты останутся действительными, их не нужно менять на новую дату.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в регионе отменяются все развлекательные и крупные массовые мероприятия.

Неизвестные в камуфляже открыли стрельбу по людям в концертном зале Crocus CIty Hall 22 марта. По данным СК, в результате теракта погибли больше 80 человек. Всё, что известно о происшествии, мы собираем в режиме онлайн.

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