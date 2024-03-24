В связи с терактом и трауром: в Новосибирске перенесли концерт Олега Газманова

Выступление исполнителя перенесено на неопределенный срок Источник: Илья Бархатов / 74.RU











В Новосибирске не состоится мартовский концерт популярного певца Олега Газманова. Об этом сам исполнитель сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте».



Олег Газманов записал видеообращение к поклонникам своего творчества.



— Вся моя группа и я вместе со всей страной скорбим по погибшим и желаем выздоровления раненым. В связи с терактом и трауром мои концерты в Кемерово, Новосибирске и Барнауле переносятся, — заявил певец.



Концерт Олега Газманова должен был пройти 27 марта в Доме Ученых Академгородка. Организаторы мероприятия сообщили, что пока не знают дату концерта — о ней будет сообщено дополнительно. Все купленные билеты останутся действительными, их не нужно менять на новую дату.



Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в регионе отменяются все развлекательные и крупные массовые мероприятия.

