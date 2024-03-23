Погибли более 60 человек. Подробности страшной ночи в Crocus City Hall. Онлайн

Вечером 22 марта неизвестные, вооруженные автоматами, ворвались в подмосковный концертный зал Crocus City Hall. Они открыли стрельбу по мирным людям, устроили несколько взрывов, после чего начался пожар. Пламя охватило 13 тысяч метров, локализовать его удалось только спустя 4 часа. Сотням человек удалось покинуть здание самостоятельно. Тех, кто выбрался на крышу, эвакуировали с помощью лестниц. В результате теракта десятки человек погибли, более ста госпитализированы, но эти цифры могут увеличиться. За всем происходившим мы следили в прямом эфире. В этой онлайн-трансляции будем рассказывать о том, что известно о теракте на данный момент.