Греются в подъезде и катаются в машине: жильцы дома на Дуси Ковальчук три года воюют с крысами — грызуны побеждают

Крысы питаются пищевыми отходами Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











В Новосибирске у мусорной площадки рядом с домами на улице Дуси Ковальчук, 260 и 260/1, три года назад поселилась стая крыс. С ними практически сразу начали бороться, но победить пока не получается. Жители бесконечно жалуются на грызунов, которые забираются в машины и подъезды, пугают по вечерам. Корреспонденты НГС съездили на место и увидели, как живет стая. А в управляющей компании рассказали, как ведут борьбу и к чему пришли в итоге.

«Нашла крысу в моторном отсеке»

Зеленые контейнеры между домами на улице Дуси Ковальчук находятся в двух минутах ходьбы от станции метро «Заельцовская». В последнее время власти всё время говорят о благоустройстве площади Калинина и даже есть какие-то шаги в эту сторону. На площади появилась новая стела, исчезло огромное количество рекламы, и дорога стала получше. Но работы предстоит еще много, в том числе и во дворах.

Контейнер покрашен в ярко-зеленый, а вокруг есть неоспоримое доказательство существования крыс — перерытая земля, напоминающая сыр Маасдам. Крыс в первые минуты не видно. Фотокорреспондент НГС отмечает, что ситуация совсем не похожа на ту, что сложилась у Трудовой, 7. Там стаю можно увидеть в любой вечер, они живут спокойно и свободно.

Живут крысы в теплой трансформаторной будке Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Крысы на Дуси Ковальчук, 260 выбегают из трансформаторной будки, подбегают к мусорным контейнерам. Потом прыгают в норку. Одна из них напугала до визга журналистку НГС, потому что вылетела из стены контейнерной площадки и упала рядом.

Как рассказала местная жительница Яна, крысы появились около трех лет назад.



— А вообще ужасное зрелище. Зимой крысы забирались погреться в припаркованные рядом автомобили. Я нашла одну в моторном отсеке, когда приехала на СТО. А зимой две крысы сидели в подъезде, грелись. И выгнать их страшно было, огромные. Помойку летом поджигали, видимо, кому-то из жильцов осточертело это зрелище, но крысам хоть бы что. Пожар закончился, вернулись, — объяснила Яна.

Для крыс помойка — ресторан, а будка — место для сна Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Девушка считает, что на мусорке крысам живется очень хорошо. Рядом есть теплая трансформаторная будка и место, где можно поесть — контейнеры. По словам Яны, емкости несколько раз поджигали.

Рядом с контейнерами лежал мусорный пакет, из которого вывалились куски лапши. Небольшая крыса подбежала и начала ее есть, не обращая внимания на направленную на нее камеру. В какой-то момент к контейнеру подошла женщина, которая работает в соседнем здании с общепитом, и принесла пакет с мусором. Общаться сотрудница не захотела. Она отмахнулась от журналистов, сказав, что говорить на эту тему не намерена.

Некоторые животные выглядят страшно Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Во дворе корреспонденты заметили двух черных котов, которые были далеко от мусорки и не проявляли интереса к грызунам.

«Как их заставить жрать то, что я приношу?»

За домами на Дуси Ковальчук, 260 и 260/1, следит управляющая компания «Монолит». На звонок журналиста к телефону подошла сотрудница Юлия Шумихина, которая рассказала о борьбе с крысами на этом участке. На живучесть крыс, по мнению сотрудницы, влияет сразу несколько факторов.

По словам представителя УК, крыс на контейнерной площадке травят практически ежедневно. Юлия Шумихина объясняет, что трансформаторная будка принадлежит АО «РЭС».

— Мы писали просьбу в «РЭС», чтобы они там внутри у себя потравили крыс или дали нам возможность поставить ловушки или еще что-то, — вспоминает Юлия.

Сделать этого не удалось. В «РЭС», по словам Юлии, ответили, что нужно убирать контейнеры, так как они стоят неправильно и в охраняемой зоне.

Также мешать может и одно из заведений общепита, которое находится недалеко. Сотрудники УК и местные жители несколько раз замечали, что на площадку выкидывали пищевые отходы.

— У нас с ними, так сказать, небольшая конфликтная ситуация. То есть мы просим не выкидывать, а они говорят, что они ничего не делают. А там видеонаблюдение стоит, и мы несколько раз уже это фиксировали. И не только мы, но еще и собственники постоянно звонят, их видят. И дворник замечает, когда убирает, — объясняет Юлия.

Крысы изрыли всё вокруг своими норами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пищевые отходы, как объясняет специалист, сильно вредят состоянию двора. Сотрудники УК продолжают травить крыс и даже обращались за помощью в администрацию. Но результата это не дало.



Еще одну проблему Юлия видит в вывозе крупногабаритного мусора. Как объясняет специалист, если обычный мусор вывозят часто, то с большим появляются проблемы. УК и жителям приходится делать заявки в МУП «САХ».

— Мы считаем, что нужно увозить 2−3 раза в неделю крупногабаритный мусор, они вывозят по заявке. И непонятно, как у них строится график и планы. То есть еще одна причина. Нам очень тяжело добиться на этой контейнерной площадке просто отсутствия мусора. Управляющая компания за крупногабаритный мусор не несет ответственность. У нас нет ни инструмента управления, ни давления, ни наказания за невывоз мусора, — добавляет сотрудница УК.

Борьба с крысами идет с переменным успехом. Однажды УК добилась того, что грызунов было мало, буквально пара особей на территории. Но до конца победу удержать не удалось, и в итоге животных снова стало много. Управляющая компания пытается придумывать новые способы.

Площадку собираются закрыть на ключ Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Иногда ситуацию с крысами ухудшают и сами жители. Сотрудница УК объяснила, что нужно просто завязывать мешок перед тем, как выкинуть его в мусорку. И крысам уже будет не так легко добывать пищу. А некоторые жители до сих пор выкидывают мусор из ведра с очистками.



Как вспоминает Юлия, однажды на этот участок приехал директор УК, который обследовал территорию. Подойдя к контейнерам, мужчина не выдержал и начал ругаться:

— Как их заставить жрать то, что я приношу? Я им каждый месяц разные несу.

Сотрудница признается, что иногда силы из-за крыс на исходе. Грызунам каждый месяц меняют отраву: дают то зеленую, то синюю, то розовую. Но животные понимают, что им вкуснее и полезнее.

В итоге УК решила построить новую контейнерную площадку. Она откроется уже в мае, но и сейчас жители начали ею пользоваться. Старую собираются модернизировать. Ее планируют сделают закрытой и выдать ключи, начать следить за тем, кто и что выбрасывает.

— Это борьба вечная. С нашей стороны мы предпринимаем все меры предосторожности, но крысы, к сожалению, не глупые. Это просто моя головная боль. Крысам, к сожалению, я не могу сказать: «Ешьте отраву, не ешьте вкусные пищевые отходы», — грустно сказала Юлия.



Как добавляет сотрудница УК, в войне с крысами помогают и коты, которые живут в подвалах. Они прибегают и охотятся на грызунов. Крупного пожара на мусорке прошлым летом Юлия вспомнить не смогла.

«Палками забили пацаны»

Анастасия, управляющая кафе «Солнечный день», которое находится на улице Дуси Ковальчук, 260, рассказала, что в здании есть несколько заведений общепита. И кто угодно может выбрасывать пищевые отходы на мусорную площадку. По ее словам, «Солнечный день» платит за вывоз мусора, а в контейнеры попадают салфетки и одноразовые тарелки, в которых могут оказаться остатки еды.

— Мы стараемся по максимуму. Здесь вообще выбрасывают все, кому не лень. И если убрать отходы, этим не поможешь. Эти крысы годами тут живут. Я не представляю, что с ними можно сделать, — объясняет управляющая.

Недалеко от мусорной площадки есть несколько мест общепита Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Как говорит сотрудница «Солнечного дня», она уже не обращает внимания на крыс. В здание они не идут, а бегают только возле мусорки. В заведении следят, чтобы они не заходили.



— У нас бывают редкие случаи, когда в помещение попадет. Последний раз ее там палками забили пацаны и всё. А так двери закрываем, чтобы они не заходили. Но они там бегают, живут свою жизнь. Я управляющую компанию тоже понимаю, они просто мучаются с этим, — рассказала Анастасия.

Сотрудница также отмечает, что трансформаторная будка на территории — это теплое место, из которого крыс не выгнать. Женщина считает, что обычной отравой уже не поможешь, нужно что-то более серьезное.

В «РЭС» НГС рассказали, для того, чтобы не допустить аварийных ситуаций на трансформаторной подстанции, там постоянно проводятся мероприятия по предотвращению попадания любых животных на территорию объекта. Например, там закрывают отверстия, трещины, устанавливают отпугиватели грызунов.

— В декабре 2022 года «УК Монолит» обращалась в АО «РЭС» по вопросу разрешения установить ультразвуковой отпугиватель грызунов и насекомых. Сетевой организацией предоставлен ответ о том, что устройство уже установлено, — рассказали в ответ на запрос НГС в АО «РЭС».

Допустить сотрудников УК на территорию будки «РЭС» не могут, так как это не соответствует правилам безопасности. Также, согласно постановлению Правительства, вокруг трансформаторных будок устанавливаются охранные зоны на расстоянии 10 метров.

В МУП «САХ» сообщили, что вывозили крупный мусор 24 апреля Источник: МУП «САХ»











Региональный оператор МУП «САХ» утверждает, что за последние годы от УК «Монолит» было две заявки по поводу контейнеров возле здания на Дуси Ковальчук, 260. 15 февраля 2023 года просили увеличить емкость для накопления ТКО, а 16 мая 2022 года была заявка на вывоз крупногабаритного мусора.



— Согласно данным отчетов выполненных работ, услуга по вывозу крупногабаритных отходов была оказана 12 и 24 апреля 2024 года в 15:50. Обращаем внимание, что при размещении упаковочного картона в отсеке для накопления крупногабаритных отходов нарушено несколько основных правил обращения с отходами, — добавили в МУП «САХ».

Журналистка НГС Анна Скок живет по соседству с одной из самых знаменитых и крупных крысиных стай. Местная жительница рассказала, как она относится к такому соседству с Крысосибирском.

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