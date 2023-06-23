Зона дискомфорта: что не так с площадью Калинина, где построили огромную стелу и разбили газон

Конечно, горожане тоже хороши: кинуть под ноги обертку от мороженого или пустую пачку из под сигарет — это для многих новосибирцев обычный, естественный жест. Но требовать чистоты от человека, идущего по разбитому тротуару мимо переполненных урн, — занятие неблагодарное. Приведение же в порядок хотя бы таких вот узловых точек города имело бы небыстрый, но неминуемый воспитательный эффект. Люди видели бы пример минимально благополучной зоны не где-то в специально отведённом месте, а там, где проходит часть их повседневной жизни. И, глядишь, хоть какая то часть из них донесет обертку до урны. Которую, впрочем, тоже нужно кому-то регулярно опорожнять.