Зона дискомфорта: что не так с площадью Калинина, где построили огромную стелу и разбили газон

Площадь Калинина — одна из относительно центральных площадей Новосибирска и один из важных транспортных узлов города, где всегда кипела жизнь. Год назад, как казалось, был дан старт её преображению: здесь торжественно открыли стелу «Новосибирск — город трудовой доблести» и пообещали дальнейшую реконструкцию всей окружающей территории. Правда, реконструкция как таковая до сих пор не началась — разве что под её предлогом на площади запретили парковку. Обозреватель НГС отправился погулять по этому району, чтобы понять, насколько в действительности машины там портят внешний вид, и делится своими впечатлениями с читателями.
В центре площади Калинина стоит стела «Новосибирск — город трудовой доблести» с цилиндрическим экраном — её торжественно открыли в прошлом году. Вокруг стелы сочный зелёный газон и дорожки с ровной плиткой. Ходить там, правда, некому: пешеход может туда попасть только с риском для жизни, нарушив правила, а парковаться у неё нельзя.
Это пространство выглядит как та самая зона комфорта, которую нужно не покинуть (как советуют самые разные учителя жизни), а, напротив, хотя бы разок в неё попасть. Потому что там, где на площади ходят люди, всё выглядит менее нарядно. Оно и понятно: люди — они обязательно что-нибудь поломают или затопчут. Там, где они ходят, лучше красоту особенно не наводить.
Поскольку существующие тротуары вокруг площади выполнены в разных строительных технологиях, то и разрушения этих тротуаров здесь тоже можно найти на любой вкус. Вот раздолбленная ломами дворников брусчатка — местами настолько, что она уже уступает место лежащему внизу песку. Вот разбитая плитка, которой выложили перепад высоты у метро. Вот слезающий струпьями асфальт. Хотя, в целом, конечно, ходить можно, грех жаловаться.
У жилого дома на Красном проспекте, 188 меняют крышу. Чтобы уберечь прохожих, здесь когда-то поставили заграждения и натянули красно-белые ленты. Часть этих сколоченных из досок конструкций так и осталась стоять посреди тротуара, напоминая противотанковые ежи. Ограждающие ленты лежат под ногами пешеходов, поток которых смиренно обтекает эти неожиданные препятствия. Дескать, надо — так надо.
На этом фоне просто образцом поведения неожиданно выглядят пользователи электросамокатов. Двухколёсные устройства, которые вызывают восторг одних и ненависть других, выстроились здесь неровным, но всё же рядом между деревьями, где всё равно никто не ходит.
Традиционный стихийный рынок с просторной площадкой у выхода из метро вытеснен на узкий тротуар в начало улицы Перевозчикова. Там стоят однотипные прилавки с навесом, но их на всех не хватает, так что торговцы расположились и по соседству, превратив тротуар в узкий проход через рынок. Фрукты, овощи, ягода, цветы — всё это дело нужное, и люди хотели бы покупать их по дороге, но уже который год здешнюю торговлю не удается организовать так, чтобы она выглядела цивилизовано.
У продавцов же здесь уже сформировалась целая своеобразная «экосистема». В парковочном кармане стоит пара ржавых микроавтобусов, в которых (и под которыми) хранится всякое нужное мелким предпринимателям барахло. В тупичке за прилавками свалены мешки с мусором. Воду из-под цветов выливают тут же, на асфальт. К образовавшимся лужам радостно слетаются голуби.
Торговля кипит и в других частях площади. Ну как кипит — пузырится. В нескольких точках женщины в хиджабах продают дешевеющие медленнее, чем хотелось бы, фрукты — продают по-простому, со складных столов, чтобы, если что, просто быстро погрузить товар в машину и уехать. Без покупателей эти точки не стоят: то один, то другой прохожий подходит за черешней или абрикосами.
Торгуют цветами и на другой стороне площади, у дома №157. Видно, что продавцы принесли сюда то, что выросло у них на дачах. Выглядит это, впрочем, не как предпринимательская деятельность, а, скорее, как способ времяпровождения. Толпа идет мимо, почти не замечая этот не особо актуальный товар.
Тротуар здесь, как и везде вокруг площади, достаточно широк, чтобы организовать какие-то нормальные торговые места со стороны проезжей части — там, где всё равно почти никто не ходит. Если уж в любом случае сюда приходят что-то продавать люди, то пусть бы сидели за прилавками вроде тех, что поставили с другой стороны площади. За это можно было бы их заставить хотя бы убирать за собой.
Атмосферы обыденного хаоса добавляет на площади Калинина и общественный транспорт. Поскольку единой, работающей строго по графику системы автобусов в Новосибирске до сих пор нет, водители, бывает, подолгу стоят, собирая максимум пассажиров и порой перекрывая подъезд для конкурентов. Потом начинается сложное маневрирование, которое ещё больше усложняют пассажиры, пытающиеся запрыгнуть в уходящий автобус. Все, конечно, в итоге уедут, но не покидает ощущение, что люди, которые организовали всё это, не ездили на общественном транспорте уже давно. И, в целом, не планируют, кстати.
Объективно площадь Калинина не выглядит, конечно, какой-то особенно неблагополучной зоной — обычная узловая точка на некотором отдалении от центра, каких в городе несколько. Площадь Маркса, например, или Золотая нива смотрятся ещё более сурово. Но здесь как-то особенно отчетливо видно, как возникает это общее ощущение неустроенности, накапливаясь из недостатка ухода, отсутствия должной организации и угрюмого равнодушия горожан. Ходим, дескать, не спотыкаемся — чего ещё можно желать.
И уж совсем символически выглядит стела, посвященная 45-летию Победы в Великой Отечественной войне, которую сначала снесли ради очередного строительства, а затем спешно восстановили после того, как делом заинтересовалась прокуратура. Новое сооружение стоит свежепокрашенным, сверкая никелем стоек в углу, сформированным серым забором вокруг стройки. На стройплощадке, к слову, не видно особенной активности — пока вырыт только котлован.
Площадь Калинина, в принципе, нуждается не в какой-то глобальной дорогой реконструкции, а хотя бы в обычном ремонте и разумной организации общественного транспорта и торговли, которая здесь существует не одно десятилетие и явно никуда не денется. Особенно если делать вид, что если чиновниками выпущена какая-то бумага, то проблема уже решена и можно ограничиться спорадическими рейдами.
Конечно, горожане тоже хороши: кинуть под ноги обертку от мороженого или пустую пачку из под сигарет — это для многих новосибирцев обычный, естественный жест. Но требовать чистоты от человека, идущего по разбитому тротуару мимо переполненных урн, — занятие неблагодарное. Приведение же в порядок хотя бы таких вот узловых точек города имело бы небыстрый, но неминуемый воспитательный эффект. Люди видели бы пример минимально благополучной зоны не где-то в специально отведённом месте, а там, где проходит часть их повседневной жизни. И, глядишь, хоть какая то часть из них донесет обертку до урны. Которую, впрочем, тоже нужно кому-то регулярно опорожнять.
Было бы крайне несправедливо сказать, что городские власти ничего не делают для благоустройства. За последние годы преобразились набережная Оби (которой вернули имя Михайловская), Сквер Славы, появился новый красивый фонтан в Центральном парке. А сейчас серьезная реконструкция проводится в Первомайском сквере.