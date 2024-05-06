«Вся семья вкусно готовит»: совладелец колеса обозрения откроет кафе в заброшенной постройке на Михайловской набережной

На крыше появится летник, а внутри помещения — само кафе. Из-за перепада высот зайти в заведение можно будет со стороны дороги

На Михайловской набережной в Новосибирске появится кафе в заброшенном кирпичном строении напротив жилого комплекса «Инские холмы». Туда хотят обустроить проход со стороны улицы Большевистской. Об этом НГС рассказал владелец участка Роман Казак.

По словам Романа Казака, в здании он откроет небольшое круглогодичное заведение площадью 170 кв. метров, а на крыше — летнюю веранду. Зайти в помещение можно будет через кровлю со стороны улицы Большевистской, подойти к будущему кафе с самой набережной не получится. Сейчас собственник проводит капитальный ремонт кровли, парапета, стен.