«Вся семья вкусно готовит»: совладелец колеса обозрения откроет кафе в заброшенной постройке на Михайловской набережной

На Михайловской набережной в Новосибирске появится кафе в заброшенном кирпичном строении напротив жилого комплекса «Инские холмы». Туда хотят обустроить проход со стороны улицы Большевистской. Об этом НГС рассказал владелец участка Роман Казак.
По словам Романа Казака, в здании он откроет небольшое круглогодичное заведение площадью 170 кв. метров, а на крыше — летнюю веранду. Зайти в помещение можно будет через кровлю со стороны улицы Большевистской, подойти к будущему кафе с самой набережной не получится. Сейчас собственник проводит капитальный ремонт кровли, парапета, стен.
Все необходимые коммуникации к строению уже провели, рассказывает Роман Казак. Сдавать в аренду помещение предприниматель не планирует, он хочет открыть свое домашнее кафе.
— На крыше появится летник, внутри — полноценное кафе, которое может работать и зимой. Хочу открыть домашнее кафе, у меня большая семья, все вкусно готовят, — поделился планами Роман Казак.
По данным сервиса 2ГИС, строение появилось 60 лет назад. Согласно данным ЕГРН, участком с 2009 года по 2017 год владела компания ООО «Забота». После его приобрел Роман Казак — соучредитель компании «Круг», которой принадлежит колесом обозрения на Михайловской набережной.
По данным сервиса «Контур.Фокус», Рома Казак в равных долях с Андреем Бекаревым владеют ООО «Круг». На конец 2023 года выручка компании составила 125,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 95,6 миллиона рублей.
Публичные слушания о смене назначения участка, где стоит будущее кафе, прошли еще в 2022 году, ремонтом строения начали заниматься в конце прошлого года. Сейчас разрешенный вид использования участка — общественное питание. Здесь можно построить кафе, закусочную или бар вместимостью не более 50 посадочных мест. Участок не относится к парковой территории.
Сейчас мэрия Новосибирска прорабатывает проект продления набережной от Димитровского моста до Заельцовского парка. Правда, у города появились проблемы — договоры с пескобазами, которые мешают зеленой зоне, неожиданно продлили. Владельцы пескобаз также бьют тревогу, по их словам, песок после их переезда с берега может подскочить в цене из-за логистики.