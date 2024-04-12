НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-2°

облачно, без осадков

ощущается как -6

2 м/c,

ю-з.

 754мм 36%
Подробнее
5 Пробки
USD 93,72
EUR 100,68
Реклама

СРОЧНО

В Новосибирской области ожидается тепло до +17

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Дачи подорожали в 2 раза
Кандидаты в шорт-лист премии
Должен 500 тысяч за чужое авто
Самая старая кофейная обжарка
Кто лишает жилья — схема
Застраивают полуостров на Оби
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Город эксклюзив Мэрия Новосибирска разорвет контракты с пескобазами ради новой набережной на правом берегу

Мэрия Новосибирска разорвет контракты с пескобазами ради новой набережной на правом берегу

Речь идет об участке от Димитровского моста до Заельцовского парка

400
3 комментария
Начать строительство набережной планируют в 2025 году

Мэрия Новосибирска разорвет договоры аренды с пескобазами. На этом месте планируют построить новую набережную от Димитровского моста до Заельцовского парка. Как сообщила НГС вице-мэр Анна Терешкова, сейчас документы находятся в департаменте строительства и архитектуры Новосибирска.

— После того, как к сожалению, были продлены контакты, мы обратились в департамент строительства и архитектуры, с просьбой расторгнуть контракты, для муниципальных нужд — строительства набережной. Скоро пройдет комиссия, которая примет решение, — пояснила Анна Терешкова.

Как отметила вице-мэр, после расторжения договоров, на территории продолжатся работы по исследованию набережной и созданию концепции. Однако, как отметила Анна Терешкова, начало работ может немного затянуться.

— Владельцы могут подать на нас в суд, что, конечно, немного затянет начало работ по исследованию территории и началу проектирования, но время у нас еще есть, — отметила вице-мэр.

О том, что мэрия приняла решение разорвать контракты с пескобазами сообщил и депутат горсовета Ростислав Антонов. На своей личной странице во «ВКонтакте», он опубликовал документ о резервировании этого участка для строительства набережной.

— Комиссией по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории Новосибирска принято решение о резервировании земель в Железнодорожном и Заельцовском районах для муниципальных нужд, — говорится в документе.

Длинная единая набережная должна пройти от Димитровского моста до Заельцовского парка, к разработке концепции привлекли застройщиков, которые возводят дома около Оби. Но 14 марта члены рабочей группы, которые занимаются разработкой набережной, внезапно узнали, что договоры аренды с пескобазами продлили, хотя департамент земельных и имущественных отношений мэрии обещал этого не делать. Начать строительство набережной планируют в 2025 году.

ПО ТЕМЕ
Набережная Мэрия Контракт Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хоть на людей станут похожи»: вечно худеющая журналистка разнесла шоу «Большие девочки»
Юлия Шамсутдинова
Корреспондент 116.RU
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Рекомендуем
Знакомства

Ольга,  35

Лилия,  46

Ирина,  53

Beaver,  33

Слава,  63

Мария97,  27

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление