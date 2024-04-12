Мэрия Новосибирска разорвет контракты с пескобазами ради новой набережной на правом берегу

Мэрия Новосибирска разорвет договоры аренды с пескобазами. На этом месте планируют построить новую набережную от Димитровского моста до Заельцовского парка. Как сообщила НГС вице-мэр Анна Терешкова, сейчас документы находятся в департаменте строительства и архитектуры Новосибирска.
— После того, как к сожалению, были продлены контакты, мы обратились в департамент строительства и архитектуры, с просьбой расторгнуть контракты, для муниципальных нужд — строительства набережной. Скоро пройдет комиссия, которая примет решение, — пояснила Анна Терешкова.
Как отметила вице-мэр, после расторжения договоров, на территории продолжатся работы по исследованию набережной и созданию концепции. Однако, как отметила Анна Терешкова, начало работ может немного затянуться.
— Владельцы могут подать на нас в суд, что, конечно, немного затянет начало работ по исследованию территории и началу проектирования, но время у нас еще есть, — отметила вице-мэр.
О том, что мэрия приняла решение разорвать контракты с пескобазами сообщил и депутат горсовета Ростислав Антонов. На своей личной странице во «ВКонтакте», он опубликовал документ о резервировании этого участка для строительства набережной.
— Комиссией по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории Новосибирска принято решение о резервировании земель в Железнодорожном и Заельцовском районах для муниципальных нужд, — говорится в документе.
Длинная единая набережная должна пройти от Димитровского моста до Заельцовского парка, к разработке концепции привлекли застройщиков, которые возводят дома около Оби. Но 14 марта члены рабочей группы, которые занимаются разработкой набережной, внезапно узнали, что договоры аренды с пескобазами продлили, хотя департамент земельных и имущественных отношений мэрии обещал этого не делать. Начать строительство набережной планируют в 2025 году.