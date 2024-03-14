«Подписали договоры за нашей спиной»: власти продлили аренду пескобазам у Оби — там запланировали набережную

Как рассказал депутат Ростислав Антонов (территория входит в округ, который он представляет), 11 марта он случайно узнал о том, что департамент земельных отношений вместо того, чтобы прекратить договоры аренды с пескобазами, продлил их действие (документ имеется в распоряжении редакции НГС). При этом, отмечает депутат, ранее были получены письма о том, что продлевать аренду не собираются.