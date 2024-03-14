«Подписали договоры за нашей спиной»: власти продлили аренду пескобазам у Оби — там запланировали набережную

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска не расторг договоры аренды с пескобазами вдоль реки Обь, как обещал. На их месте, по поручению губернатора региона, должна пройти набережная до реки Ельцовка-1, теперь работы могут затянуться.
Как рассказал депутат Ростислав Антонов (территория входит в округ, который он представляет), 11 марта он случайно узнал о том, что департамент земельных отношений вместо того, чтобы прекратить договоры аренды с пескобазами, продлил их действие (документ имеется в распоряжении редакции НГС). При этом, отмечает депутат, ранее были получены письма о том, что продлевать аренду не собираются.
— Это значит, что еще пять лет в центре Новосибирска будут ремонтировать баржи и устраивать склады песка, строительных блоков и разного металлического хлама. Надо понимать, что без освобождения участков берега от пылящих и гремящих арендаторов и пользователей заниматься благоустройством не имеет никакого смысла, — написал депутат на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Развитием набережной несколько лет занимается рабочая группа, в которую, в том числе, входит Антонов. Вице-мэр и начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова объяснила НГС, что была удивлена из-за решения департамента земельных отношений продлить договор с пескобазами, об этом она не знала.
По словам Анны Терешковой, когда мэром еще был Анатолий Локоть, прошло совещание и глава города поручил не продлевать договоры аренды с пескобазами. Вице-мэр была уверена, что договоры уже расторгнуты, поэтому рабочая группа продолжала заниматься набережной. В ноябре прошлого года в департаменте земельных отношений мэрии на запрос НГС сообщали, что срок действия договоров аренды с пескобазами истекает в конце 2023 года, после этого договоры заключаться не будут.
— Я негодую, за нашей спиной, не советуясь с нами, даже устно не проинформировав о каких-либо действиях, подписали договоры, которые противоречат поручению губернатора, протоколу мэра, обещаниям о том, что здесь появится набережная, — объяснила Анна Терешкова. — Мы продолжим создавать набережную, договоры будут расторгнуты. Какие-либо частные интересы не должны мешать развитию города.
Если бы договоры не продлили, то землю бы отдали «Горзеленхозу». Вице-мэр уверена, что набережная точно будет обустроена, возможно, придется расторгать договоры через суд, юристы уже работают над вопросом. При этом Анна Терешкова говорит, что уже подписали договоры со всеми застройщиками о том, что они готовы за свои средства разработать концепцию единой набережной. Проект по благоустройству набережной реализуется при поддержке губернатора Новосибирской области.
В прошлом году депутат горсовета Ростислав Антонов рассказал, что прибрежную зону сделают единой по концепции, функциональные зоны будут плавно сменятся, а не дробиться на куски. Власти решили пойти на соглашение с застройщиками, в том числе из-за того, что в сторону Бугринской рощи набережная разделена на куски. Например, около здания ApartRiver появилась одна концепция, а около жилых комплексов «Марсель» и «Европейский берег» — другая. На одном участке и вовсе остался дикий пляж — теперь там может появиться высотка от застройщика «Береговое» (он же построил ЖК «Марсель»), а после «Марселя» пройти пешком почти не получится.
Анна Терешкова была уверена, что пескобазы скоро перенесут, об этом она сообщала совсем недавно.