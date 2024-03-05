Выселяют пескобазы: на каком этапе находится продление набережной до Заельцовского парка

— Со строителями подписано соглашение, они за свои деньги готовы разработать концепцию развития территории для того, чтобы потом мы перевели ее на дизайн-проект и начали реализацию. Подобное решение выгодно всем — и строителям, и городу, потому что мы очень хотим здесь набережную, но у нас нет средств реализовать такой проект, стратегически мы готовы. В ближайший год будет разработана концепция, которую представим губернатору и мэру, — рассказала о планах вице-мэр Анна Терешкова.