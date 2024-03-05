Выселяют пескобазы: на каком этапе находится продление набережной до Заельцовского парка

Власти Новосибирска договорились с застройщиками о продлении набережной до Заельцовского парка. Пескобазы вдоль реки уберут. Об этом рассказала вице-мэр города Анна Терешкова во время эфира в паблике «ЦУР Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам Анны Терешковой, набережную давно хотят продлить, но в сторону Бугринской рощи сделать этого уже не получится, потому что из-за построенных жилых домов нет возможности подойти к реке. При этом в сторону Заельцовского парка вдоль улицы Владимировской о продлении прогулочного маршрута говорят давно.
Сейчас мэрия не стала продлевать аренду с двумя частными пескобазами вдоль Оби, а муниципальную пескобазу планируют переместить. Департаменту транспорта уже предложили несколько территорий для этого, но вице-мэр не назвала, где именно они находятся.
— Со строителями подписано соглашение, они за свои деньги готовы разработать концепцию развития территории для того, чтобы потом мы перевели ее на дизайн-проект и начали реализацию. Подобное решение выгодно всем — и строителям, и городу, потому что мы очень хотим здесь набережную, но у нас нет средств реализовать такой проект, стратегически мы готовы. В ближайший год будет разработана концепция, которую представим губернатору и мэру, — рассказала о планах вице-мэр Анна Терешкова.
В прошлом году депутат горсовета Ростислав Антонов (территория входит в округ, который он представляет) рассказал, что прибрежная зона будет единой по концепции, функциональные зоны плавно сменятся, не будут дробиться на куски. Мэрия хочет, чтобы набережная в сторону Заельцовского парка отличалось от территории, идущей в сторону Бугринского моста. Планируется, что мэрия станет модератором в разработке концепции, городская администрация и застройщики будут выдвигать свои предложения и пожелания, а после дискутировать.
Когда застройщики решили поучаствовать в благоустройстве берега, каждый обустроил участки по своим проектам. Например, около здания ApartRiver появилась одна концепция, а около жилых комплексов «Марсель» и «Европейский берег» — другая. На одном участке и вовсе остался дикий пляж — теперь там может появиться высотка от застройщика «Береговое» (он же построил ЖК «Марсель»), а после «Марселя» пройти пешком почти не получится.
В создании набережной до Заельцовского парка, как ранее писал НГС, готова поучаствовать компания «Новый мир», которая строит жилой комплекс «Беринг». Директор по развитию группы «Новый мир» Юлия Шевченко два года назад предположила, что на участке около жилого комплекса можно сохранить природный ландшафт, не убирая берег в бетон. Также совсем рядом с Димитровским мостом строят жилой комплекс «Чернышевский». Еще один возможный участник строительства набережной — компания «Империя» (входит в группу «СМСС»).
Кроме уже известных компаний на территории около реки в будущем появятся новые. Мэрия планирует разыграть два аукциона на комплексное развитие территории.