«Мы не пустим технику»: новосибирцы узнали, что рядом с набережной будут строить высотку — под дом мэрия выделила часть реки

Среди точечных старых и новых высоток и полуразваливающихся домиков частного сектора на правом берегу реки затаилась нетронутая часть леса с диким пляжем, который соседствует с лодочной станцией. Здесь местные жители кормят уток и отдыхают вдали от городского шума, но купаться на участке нельзя: власти установили запрещающий знак и табличку с историей о жуткой трагедии, как на этом месте утонули трое мужчин, бросившись спасать девочку.

Участок с деревьями и песчаным пляжем, как отмечает жительница одного из соседних домов Анна (имя изменено по ее просьбе), в весенне-летние периоды затапливает: уровень воды из-за разлива реки поднимается примерно на 2 метра.