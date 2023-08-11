«Мы не пустим технику»: новосибирцы узнали, что рядом с набережной будут строить высотку — под дом мэрия выделила часть реки

На улице Закавказской недалеко от набережной остался небольшой участок с диким пляжем и лесом. В прошлом году губернатор подписал документ о том, что застройщик, который возвел ЖК «Марсель», может построить на этой территории многоэтажный дом, при этом часть квартир в нем отдать обманутым дольщикам, а также направить деньги на завершение строительства чужого долгостроя около ТРЦ «Ройял парк». Местные против дома на затапливаемой территории: они мечтают о набережной и свежем воздухе в районе, где появилась куча жилых комплексов. НГС узнал, как мэрия по ошибке выделила землю в реке, почему отдала часть акватории под застройку и как застройщик успокаивает жителей.
Среди точечных старых и новых высоток и полуразваливающихся домиков частного сектора на правом берегу реки затаилась нетронутая часть леса с диким пляжем, который соседствует с лодочной станцией. Здесь местные жители кормят уток и отдыхают вдали от городского шума, но купаться на участке нельзя: власти установили запрещающий знак и табличку с историей о жуткой трагедии, как на этом месте утонули трое мужчин, бросившись спасать девочку.
Участок с деревьями и песчаным пляжем, как отмечает жительница одного из соседних домов Анна (имя изменено по ее просьбе), в весенне-летние периоды затапливает: уровень воды из-за разлива реки поднимается примерно на 2 метра.
— Участок сильно подмывает, на территории много подводных ключей. Например, в доме на улице Обская, 50 затоплен подвал. Сейчас вода стекает на участок, на котором хотят построить дом, а если берег отсыпят, то неизвестно, что будет, — рассказала Анна.
Инфраструктура района, уверены жители, и так перегружена: детям не хватает школ, проблему не решила и новая в «Европейском береге» — там, говорят местные, детей слишком много. Старая школа, по словам Анны, тоже заполнена: вместо 470 школьников учится порядка 1500 детей. Ребята не переходят из кабинета в кабинет, как это обычно бывает в средних и старших классах, а остаются в одном на целый день.
Пробки — еще одна проблема жильцов новостроек и старых высоток. Заторы, говорит Анна, собираются уже в 6 утра, но в ГИБДД менять режим работы светофора на пересечении с улицей Большевистской отказываются, потому что магистральная дорога важнее той, что ведет из дворов.
В сентябре прошлого года жители узнали, что на берегу реки решили возвести еще одну высотку. По их словам, приехали геодезисты, чтобы собрать данные. Тогда соседи решили проверить место на кадастровой карте и увидели, что территорию размежевали на два участка: один наполовину в акватории, а второй — полностью в воде. Тот участок, который периодически затапливает, отдали под застройку, а второй, что находится в Оби целиком, — под благоустройство. Местные начали борьбу за тихое место: обращались в прокуратуру, мэрию, администрацию, водное управление и Следственный комитет, чтобы отменить строительство высотки.
По данным Росреестра, которые получили жители (копия документа имеется в распоряжении редакции НГС), в середине июня сотрудники проводили обследование двух участков. Тогда удалось установить, что к выделенной территории на воде подойти нельзя, а к участку побольше доступ отсутствует частично из-за разлива Оби. Верхне-Обское водное управление также установило, что большой участок находится частично в акватории, а территория меньше — полностью в Оби.
— Дом мы построить не дадим. Выстроимся вдоль участка, не пустим технику, будем ждать, пока приедет прокуратура, — возмущается местная жительница.
Как застройщик получил землю
Как рассказал НГС застройщик, ООО «Береговое» (он же построил ЖК «Марсель»), в марте 2018 года компания заявилась на масштабный инвестиционный проект «Многоквартирный жилой дом по улице Закавказская в Октябрьском районе города Новосибирска» (МИП).
Компания начала заниматься разработкой инженерных изысканий и мероприятий, чтобы построить дом: подготовили предварительный проект, занимались гидрологическими изысканиями, чтобы в будущем рядом с участком продлить городскую набережную. Но из-за того, что участок частично затапливает, МИП отозвали — вернуть его застройщику удалось только через суд и после отделения затапливаемой части.
Фактически «Береговое» получило право аренды земли только в июле прошлого года по распоряжению губернатора: Андрей Травников порекомендовал мэру Новосибирска отдать застройщику участок для строительства высотки. В итоге мэрия участок передала.
Реализовать проект должны за шесть лет, договор аренды действует до 2028 года. В 2023 году застройщику должны выдать разрешение на строительство. Общая площадь жилых помещений в новой многоэтажке должна быть не менее 25 тысяч кв. м, из которых 670 кв. м, согласно документу, застройщик отдаст обманутым дольщикам.
По распоряжению застройщик обязан соблюдать нормы Водного кодекса, в том числе исключить возможность подтопления и заболачивания как будущего дома, так и земли вокруг него. Если условия будут нарушены, а прибрежной зоне нанесен ущерб, договор аренды расторгнут в одностороннем порядке.
Кроме того, застройщик также должен был выделить 100 миллионов рублей на продолжение строительства долгостроя на улице Галущака, 15 около ТРЦ «Ройял парк». В июне 2023 года мэрия выдала разрешение на ввод дома в эксплуатацию, сейчас квартиры передают дольщикам.
От гостиницы до дома — история участков и ошибки мэрии
По данным Росреестра (документ есть в распоряжении редакции) земельный участок 54:35:074435:6 на улице Закавказская сформирован мэрией Новосибирска в 2008 году для строительства гостиницы компании «Взлет», на кадастровый учет территорию поставили в 2010 году. Но гостиницу построить не получилось, и в 2018 году городская администрация поменяла вид разрешенного использования на многоэтажную застройку.
В сентябре 2021 года межевание участка проверила природоохранная прокуратура (ответ на запрос жителей имеется в распоряжении редакции) и нашла нарушения законодательства. Образованный участок оказался в границах Оби, и сотрудники ведомства внесли представление городской администрации, чтобы те исключили из участка береговую полосу.
Мэрия разработала и утвердила новый проект межевания в январе 2022 года: отделила от участка площадью более 13 тысяч кв. метров новый, поменьше — площадью почти 3 тысячи кв. м для создания береговой полосы и с разрешенным видом использования — благоустройство. Но прокуратура снова нашла нарушения: небольшая часть участка была по-прежнему расположена в береговой полосе реки.
Из-за этих ошибок губернатор весной 2022 года даже отозвал свое первое распоряжение по передаче участка в аренду под инвестпроект, подписанное еще в августе 2021 года. Вновь оно было подписано, как отмечено выше, в июле 2022 года.
В январе 2023 года сотрудники прокуратуры снова направили письмо в мэрию, потребовав отделить от участка реку. А с застройщиком администрация города заключила дополнительное соглашение о том, что компания после ввода дома в эксплуатацию должна подготовить проект межевания территории и отделить береговую полосу. Кроме того, застройщику запретили закрывать доступ к воде.
По данным администрации Октябрьского района, застройщик предоставил необходимые документы, чтобы мэрия снова отмежевала территорию, исключив небольшой кусочек из участка — часть в 331 кв. м отделили в июне этого года. Но прокуратура уверена, что вопрос об исключении береговой полосы до конца не решен, поэтому к нему необходимо вернуться снова. Ситуация находится на контроле ведомства, а выделенный участок в воде должны снять с регистрационного учета.
— Проектирование жилого дома осуществляется с учетом исключения части земельного участка, относящийся к береговой полосе, из земельного участка под планируемым к строительству многоквартирным домом, — сообщили НГС в «Береговом».
Итоговая концепция нового дома еще не принята, но в компании отметили, что в любом случае придется поднять земельный участок до такого уровня, чтобы территорию не затапливало.
Отметим, что недавно губернатор во время прямого эфира на телеканале ОТС, отвечая на вопросы жителей, заявил, что больше не допустит застройку береговой линии.
— Могу заверить, что больше не допущу застройки береговой полосы. Мы видим, что есть примеры, когда жилые комплексы своими стенами приближаются к воде. Мы больше не допустим таких решений по некоторым территориям, — подчеркнул он. — На левом берегу между Октябрьским мостом и четвертым уже удалось не допустить строительства апарт-отелей.
Набережная от Октябрьского до Бугринского моста
Жители признаются, что вместо очередной многоэтажки мечтают о набережной на незастроенном участке, чтобы там могли отдыхать все новосибирцы. О планах обустроить набережную от одного моста до другого стало известно 4 года назад: тогда власти начали разрабатывать концепцию продления зоны отдыха на 2 км от гостиницы River Park до микрорайона «Европейский Берег».
Концепцию разрабатывают по инициативе и в сотрудничестве с застройщиками, которые возводят дома на правом берегу Оби. Среди них такие компании как «Гранит» (входит в ГК «СМСС»), Группа «Мета», «Береговое» и «Брусника». Разработчики должны будут изменить уже принятые проекты планировок, в том числе уточнить границы земельных участков.
Застройщики активно возводят дома у берега Оби: помимо «Марселя» и «Европейского Берега» здесь построили ЖК «Маяк», а ближе к Михайловской набережной ГК «СМСС» сдала жилой дом «Гранит» и комплекс апартаментов Apart River, с открытой территорией для всех, и жилой дом «Михайловский».