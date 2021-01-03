9 самых интересных новых зданий, которые появились в Новосибирске в 2020 году

В Новосибирске достроили дом-полусолнце и долгострой-Колизей
О том, что этот год был сложным, не сказал или написал только ленивый, потому что это действительно так. Но жизнь всё равно не стоит на месте, город развивается, и в нем появляются новые здания. Какие-то из них — долгосрочные проекты нескольких лет, которые в этом году завершили или показали только первые результаты, какие-то — точечные, но интересные. В этом материале мы собрали
Нельзя сказать, что этот год был особенно богат на какие-то необычные здания, но среди тех примерно полутора миллионов квадратных метров, которые застройщики успели передать в эксплуатацию к концу года, есть интересные проекты.
«Золотая нива»
Одно из самых важных завершений — это конец истории долгостроя «Колизей» на улице Кошурникова. Проект анонсировали в 2008 году, пытались реанимировать, чуть изменив, в
От концепции дома-Колизея «СибирьИнвест» отказалась, построив три высотки. Сегодня строительство жилых зданий уже полностью завершено, третий дом сдан в октябре, и застройщик возводит спорткомплекс с бассейном.
«Марсель»
Другой масштабный завершенный проект — жилой комплекс «Марсель» на берегу Оби. ЗАО «Береговое» начало его строить в 2014 году на территории бывшего «Большевика», при этом умудрившись задействовать ее по максимуму: например, сооружение, которое когда-то служило промышленным целям, стало обзорной площадкой.
У дома необычная планировка — полусолнце с панорамным остеклением и видом на реку на конце каждого «луча». Сдавали его по этим «лучам», а между ними — обращенные к реке дворы.
Кроме того, «Марсель» стал первым в городе комплексом, построившим пусть и небольшой, но кусочек новой набережной. Например, в «Европейском Береге» ее заявили сразу, а реализовали гораздо позже. Одновременно с проектом «Берегового» анонсировали и набережную в «Ясном береге», но к воде там пока только подбираются. Так или иначе, за городские берега всерьез взялись застройщики — кого-то такой сценарий может не устраивать, но в условиях, когда у города до строительства новых набережных не доходят руки и средства, он вполне неплох.
«Гранит»
«Гранитную» высотку на улице Обской группа «СМСС» построила за два года и сдала перед самым новым годом: разрешение на ввод дома дочернее ООО «Гранит» получило
«Гудимов»
Еще один проект группы «СибирьИнвест», но совсем другого уровня: бизнес-комплекс из двух домов в тихом центре, на улице
Участок, на котором за два года вырос новый комплекс, достаточно долго пустовал. Когда-то на нем собирались построить бизнес-центр. Административное здание на нем действительно построили, но, едва получив разрешение на ввод, снесли. Новый дом построили на год быстрее, чем изначально планировали: на самом первом паспорте объекта значилась осень 2021 года.
Чтобы облагородить окружение, застройщик отремонтировал часть улицы Урицкого, упирающейся в новые дома, поставил новые фонари. А заодно занимается реконструкцией исторических зданий по соседству. Правда, это успело доставить массу неудобств соседям.
Дом дополнил ряд дорогих новостроек в тихом центре: за последние годы здесь появились комплексы MilkHouse и Montblanc Residence, все — в шаговой доступности от «Гудимова».
«Революция»
Если одни застройщики обращаются к истории, другие смотрят в будущее. Хотя в этом случае скорее в уже произошедшее настоящее: ГК «Союз» построила дом с зарядкой для смартфонов в беседке во дворе. Вещь, безусловно, полезная, особенно для проводящих много времени во дворе мам, детей и собачников например. Интересно только, как переживет зарядка сибирские морозы.
Новый дом построили на месте ветхих двухэтажных домов — всего их здесь расселили и
«Свобода»
Новый микрорайон на окраине Дзержинского района пока построен наполовину, и это один из немногих малоэтажных микрорайонов в черте города — в первую очередь благодаря активности местных жителей. Вместо высоток «ВИРА-Строй» возвела
Квартиры здесь сдают с отделкой, а за оградой есть лес и биатлонный комплекс — в нем перед новым годом сдали новую лыжероллерную трассу для спортсменов.
«Онега»
На другом краю Новосибирска строят концептуальный жилой комплекс: в этом году компания «Стрижи» сдала его первую очередь. «Онега» вдохновлена застройкой Русского Севера — это отразилось в расположении домов будто вдоль русла несуществующей реки, в их архитектуре и благоустройстве дворов. Например, здесь обещают поставить деревянную мельницу — точную копию одной из тех, что привлекают туристов в одну из самых красивых российских деревень, Кимжу.
При этом планировки квартир тут не деревенские, хотя и есть, например, «комнаты под крышей»: помимо привычных однешек-двушек здесь строят квартиры с двойным светом и потолками по
Волейбольный центр
Кроме жилья, в городе построили несколько важных инфраструктурных объектов. А волейбольный центр — это еще и статусная стройка: в нем через два года планируют провести международный волейбольный чемпионат.
Центр открыли осенью, это крупнейший за Уралом подобный объект. И очень дорогой: весной власти сообщали, что потратили на него больше
В июле у волейбольного центра немного почистили озеро. Но до полноценной зоны отдыха ему, конечно, пока далеко.
Перинатальный центр
Медицина в этом году, конечно, стояла во главе угла. Но самым важным в этом тексте будет не ковидный госпиталь Минобороны, а перинатальный центр — один из долгостроев в этой отрасли.
СЮЖЕТ
На его строительство ушло