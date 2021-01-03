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9 самых интересных новых зданий, которые появились в Новосибирске в 2020 году

Дом-полусолнце, новостройки в стиле русского севера в Сибири и новые технологии во дворах

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Самые необычные, интересные и важные построенные здания 2020 года

Самые необычные, интересные и важные построенные здания 2020 года

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В Новосибирске достроили дом-полусолнце и долгострой-Колизей

О том, что этот год был сложным, не сказал или написал только ленивый, потому что это действительно так. Но жизнь всё равно не стоит на месте, город развивается, и в нем появляются новые здания. Какие-то из них — долгосрочные проекты нескольких лет, которые в этом году завершили или показали только первые результаты, какие-то — точечные, но интересные. В этом материале мы собрали 9 проектов, которые, по субъективной оценке Лизы Пичугиной, интересны или важны для города.

Нельзя сказать, что этот год был особенно богат на какие-то необычные здания, но среди тех примерно полутора миллионов квадратных метров, которые застройщики успели передать в эксплуатацию к концу года, есть интересные проекты.

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«Золотая нива»

Все дома в комплексе уже достроили и теперь возводят спорткомплекс с бассейном

Все дома в комплексе уже достроили и теперь возводят спорткомплекс с бассейном

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Одно из самых важных завершений — это конец истории долгостроя «Колизей» на улице Кошурникова. Проект анонсировали в 2008 году, пытались реанимировать, чуть изменив, в 2013-м, но ничего не вышло. Площадку у застройщика-банкрота, столичной компании «СКМ Групп», выкупила новосибирская группа «СибирьИнвест» и за два года до неузнаваемости изменила давно надоевший местным жителям пустырь со скелетом одного дома (поделившись при этом территорией с другим застройщиком).

От концепции дома-Колизея «СибирьИнвест» отказалась, построив три высотки. Сегодня строительство жилых зданий уже полностью завершено, третий дом сдан в октябре, и застройщик возводит спорткомплекс с бассейном.

«Марсель»

Огромный дом с несколькими дворами и набережной строили около <nobr class="_">6 лет</nobr>

Огромный дом с несколькими дворами и набережной строили около 6 лет

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Другой масштабный завершенный проект — жилой комплекс «Марсель» на берегу Оби. ЗАО «Береговое» начало его строить в 2014 году на территории бывшего «Большевика», при этом умудрившись задействовать ее по максимуму: например, сооружение, которое когда-то служило промышленным целям, стало обзорной площадкой.

У дома необычная планировка — полусолнце с панорамным остеклением и видом на реку на конце каждого «луча». Сдавали его по этим «лучам», а между ними — обращенные к реке дворы.

Кроме того, «Марсель» стал первым в городе комплексом, построившим пусть и небольшой, но кусочек новой набережной. Например, в «Европейском Береге» ее заявили сразу, а реализовали гораздо позже. Одновременно с проектом «Берегового» анонсировали и набережную в «Ясном береге», но к воде там пока только подбираются. Так или иначе, за городские берега всерьез взялись застройщики — кого-то такой сценарий может не устраивать, но в условиях, когда у города до строительства новых набережных не доходят руки и средства, он вполне неплох.

«Гранит»

Кроме жилого дома, здесь еще построят комплекс апартаментов с площадкой над рекой и кусочком набережной

Кроме жилого дома, здесь еще построят комплекс апартаментов с площадкой над рекой и кусочком набережной

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«Гранитную» высотку на улице Обской группа «СМСС» построила за два года и сдала перед самым новым годом: разрешение на ввод дома дочернее ООО «Гранит» получило 25 декабря. Дом стал первой «ласточкой» масштабного строительства, которое группа «СМСС» развернула возле Михайловской набережной. На очереди комплекс апартаментов еще с одним кусочком набережной и парящей над водой смотровой площадкой и жилой дом классом повыше «Гранита», который строят на месте обанкротившегося автосалона.

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«Гудимов»

Два дома так вписались в плотную застройку улицы, будто всегда здесь были

Два дома так вписались в плотную застройку улицы, будто всегда здесь были

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Еще один проект группы «СибирьИнвест», но совсем другого уровня: бизнес-комплекс из двух домов в тихом центре, на улице Коммунистической, 10 — ЖК «Гудимов». Его посвятили улице Гудимовской — именно так называлась Коммунистическая до начала строительства, собственно, коммунизма. А улицу в свою очередь назвали в честь Павла Гудим-Левковича, который во времена императора Николая II был управляющим его Кабинетом, в ведении которого были, в частности, и сибирские земли.

Участок, на котором за два года вырос новый комплекс, достаточно долго пустовал. Когда-то на нем собирались построить бизнес-центр. Административное здание на нем действительно построили, но, едва получив разрешение на ввод, снесли. Новый дом построили на год быстрее, чем изначально планировали: на самом первом паспорте объекта значилась осень 2021 года.

Чтобы облагородить окружение, застройщик отремонтировал часть улицы Урицкого, упирающейся в новые дома, поставил новые фонари. А заодно занимается реконструкцией исторических зданий по соседству. Правда, это успело доставить массу неудобств соседям.

Дом дополнил ряд дорогих новостроек в тихом центре: за последние годы здесь появились комплексы MilkHouse и Montblanc Residence, все — в шаговой доступности от «Гудимова».

«Революция»

Часть подъездов выходит на улицу Ленинградскую, часть — во двор с велодорожкой и роллердромом

Часть подъездов выходит на улицу Ленинградскую, часть — во двор с велодорожкой и роллердромом

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Если одни застройщики обращаются к истории, другие смотрят в будущее. Хотя в этом случае скорее в уже произошедшее настоящее: ГК «Союз» построила дом с зарядкой для смартфонов в беседке во дворе. Вещь, безусловно, полезная, особенно для проводящих много времени во дворе мам, детей и собачников например. Интересно только, как переживет зарядка сибирские морозы.

Новый дом построили на месте ветхих двухэтажных домов — всего их здесь расселили и снесли 9.

«Свобода»

Арки отмечают пешеходный бульвар — въезд машин сюда закрыт

Арки отмечают пешеходный бульвар — въезд машин сюда закрыт

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Новый микрорайон на окраине Дзержинского района пока построен наполовину, и это один из немногих малоэтажных микрорайонов в черте города — в первую очередь благодаря активности местных жителей. Вместо высоток «ВИРА-Строй» возвела 4-этажный комплекс с центральным бульваром под декоративными арками и лифтами в каждом подъезде, хотя по закону они не обязательны.

Квартиры здесь сдают с отделкой, а за оградой есть лес и биатлонный комплекс — в нем перед новым годом сдали новую лыжероллерную трассу для спортсменов.

«Онега»

У домов в «Онеге» необычная архитектура, вдохновленная Русским Севером, с многоэтажными мансардами и стильным «деревенским» благоустройством

У домов в «Онеге» необычная архитектура, вдохновленная Русским Севером, с многоэтажными мансардами и стильным «деревенским» благоустройством

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На другом краю Новосибирска строят концептуальный жилой комплекс: в этом году компания «Стрижи» сдала его первую очередь. «Онега» вдохновлена застройкой Русского Севера — это отразилось в расположении домов будто вдоль русла несуществующей реки, в их архитектуре и благоустройстве дворов. Например, здесь обещают поставить деревянную мельницу — точную копию одной из тех, что привлекают туристов в одну из самых красивых российских деревень, Кимжу.

При этом планировки квартир тут не деревенские, хотя и есть, например, «комнаты под крышей»: помимо привычных однешек-двушек здесь строят квартиры с двойным светом и потолками по 6 метров.

Волейбольный центр

В 2022 году здесь пройдет международный чемпионат по волейболу

В 2022 году здесь пройдет международный чемпионат по волейболу

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Кроме жилья, в городе построили несколько важных инфраструктурных объектов. А волейбольный центр — это еще и статусная стройка: в нем через два года планируют провести международный волейбольный чемпионат.

Центр открыли осенью, это крупнейший за Уралом подобный объект. И очень дорогой: весной власти сообщали, что потратили на него больше 2,1 млрд рублей. Но тут, конечно, помог федеральный бюджет.

В июле у волейбольного центра немного почистили озеро. Но до полноценной зоны отдыха ему, конечно, пока далеко.

Перинатальный центр

Этот центр должен стать крупнейшим за Уралом

Этот центр должен стать крупнейшим за Уралом

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Медицина в этом году, конечно, стояла во главе угла. Но самым важным в этом тексте будет не ковидный госпиталь Минобороны, а перинатальный центр — один из долгостроев в этой отрасли.

СЮЖЕТ

Новый год-2021

На его строительство ушло 7 долгих лет, сдали здание к началу декабря. По планам, новый центр начнет работать 1 февраля 2021 года — там уже примут первых новорожденных. Сейчас перинатальный центр комплектуют мебелью и всем необходимым оборудованием, и в январе часть подразделений переедет из корпусов облбольницы в новое здание.

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