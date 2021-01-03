9 самых интересных новых зданий, которые появились в Новосибирске в 2020 году

О том, что этот год был сложным, не сказал или написал только ленивый, потому что это действительно так. Но жизнь всё равно не стоит на месте, город развивается, и в нем появляются новые здания. Какие-то из них — долгосрочные проекты нескольких лет, которые в этом году завершили или показали только первые результаты, какие-то — точечные, но интересные. В этом материале мы собрали 9 проектов , которые, по субъективной оценке Лизы Пичугиной, интересны или важны для города.



Нельзя сказать, что этот год был особенно богат на какие-то необычные здания, но среди тех примерно полутора миллионов квадратных метров, которые застройщики успели передать в эксплуатацию к концу года, есть интересные проекты.

